La caída en el primer clásico del año (1-0 para la ‘U’ con gol de Andy Polo) desnudó a este Alianza aún en construcción que, pese a ser un equipo físico, demostró no estar a la altura del vigente campeón. Ninguno de los 16 futbolistas que tuvieron minutos en el césped del estadio Nacional se salva. Incluso el gol de Barcos, que finalmente fue anulado por offside a instancias del VAR, iba a ser mucho premio para el capitán que poco o nada hizo.

Los íntimos han sucumbido de la peor manera: jugando con dos hombres menos por las expulsiones de Ramos (irresponsable) y el arquero Franco Saravia, siendo un equipo sin ideas para construir juego y perdiendo el corto invicto de dos triunfos al hilo en el Apertura. Ahora, desde el sexto lugar, miran celebrar a la ‘U’, el único líder.

Los horrores defensivos

El cambio en el entretiempo lo demuestra: Alejandro Restrepo sacó a Aldair Fuentes, su líbero, por Renzo Garcés. ¿Qué buscó el técnico? Lograr la salida limpia desde atrás, algo que con el tridente Ramos, Fuentes y Freytes no se dio en todo el primer tiempo.

Fuentes estuvo involucrado indirectamente en el gol crema. Su lentitud quedó expuesta frente a la velocidad de Andy Polo. Y en salida nunca pudo aportar lo que la jugada pedía, por eso Sebastián Rodríguez, el encargado de construir el juego, se molestó con él por no mostrarse como una opción de pase.

Ramos, por su parte, coronó su terrible noche con una expulsión irresponsable: pateó a Horacio Calcaterra en el suelo, cuando Alianza perdía 1-0. Dejó a su equipo con un hombre menos y aún más perdido en el campo.

Freytes fue, quizá, lo más rescatable. Aunque perdió muchos balones (30, según la página especializada SofaScore). Terminó tapando ante la roja de Franco Saravia. Su banda fue aprovechada por Andy Polo, Concha (cuando estuvo) y Edison Flores.

👀 Ramos se va expulsado por esta jugada y deja a Alianza con 10 hombres



¿Era para expulsión?





Un mediocampo con corazón, pero sin ideas

Adrian Arregui pudo haber sumado su segunda expulsión en tres partidos, pero el árbitro Diego Haro le perdonó una fuerte entrada en el primer tiempo. Aún así, fue el que más corrió y luchó en un mediocampo con mucho físico, pero carente de ideas.

La impotencia que siente Sebastián Rodríguez al pedirle a sus compañeros que se muestren para ser opción de pase demuestra lo deficiente que es Alianza con el balón en los pies. El uruguayo intentó por sus medios, casi anota un golazo de tiro libre, pero nunca pudo conectar más de un pase con sus compañeros. Peor aún si Catriel Cabellos pasó tan desapercibido en el primer tiempo que el técnico tuvo que cambiarlo por Gabriel Costa.

Las bandas siguen en deuda. D’Arrigo ingresó por Lagos y, más allá de algunas subidas, no generó mucho peligro. Del otro lado, Serna ha bajado increíblemente su rendimiento. No genera peligro, no desborda ni gana en el uno contra uno. ¿Es realmente un carrilero? Quizá deba estar más cerca al área rival, pero el planteamiento no se lo permite.

😮 Nadie puede creer lo que erró Waterman en el clásico



Aquí la jugada👇





Barcos no puede ser intocable

Cecilio Waterman falló un gol debajo del arco. Pero aún así fue más productivo que Hernán Barcos. El capitán de casi 40 años no influyó en el juego, quedó relegado por la marca crema y la pregunta del millón es: ¿es intocable? Los cambios que usualmente hace Restrepo es en otras zonas o hasta Waterman es sustituido, como ocurrió ante Vallejo en la primera fecha.

La capacidad goleadora de Hernán no se discute, pero sí su poca influencia en el juego aliancista. Y sabiendo que Sabbag está lesionado, y que no hay más centrodelanteros que los titulares, quizá sea momento de cambiar.