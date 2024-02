Desde el jueves, la ciudad de Trujillo ya no volvió a ser la de antes. No solo en Perú sino en todo Sudamérica ha puesto los ojos en la Capital de la Eterna Primavera por la presencia de Paolo Guerrero. Es tan grande la magnitud que los principales noticieros de Lima narran cada minuto lo que hace el ‘9′ de la selección peruana, en un hecho histórico jamás antes visto y, por supuesto cuestionado por quienes miran el fútbol como si fuera solo un deporte. No lo es. Es un termómetro, un filtro, un resumen de lo que somos. | Noticias Liga 1 Te Apuesto.

Partiendo de ese punto, en César Vallejo saben que la marca Paolo Guerrero es única para su joven historia y los medios mediante su cobertura periodística lo demuestra. Por ello, la presentación que alistan en el elenco poeta será a todo dar. El lugar será la Universidad César Vallejo, a diez minutos del centro de la ciudad, ya que cuenta con una explanada para que aproximadamente 1000 personas puedan tener de cerca al ‘9′ poeta. Ni la vuelta de Jefferson Farfán a su querido Alianza Lima hace un par de años tuvo esa expectativa. El martes 27 de febrero al mediodía no solo los alumnos de dicha casa de estudio podrán ver a Guerrero sino será abierto a todo el pueblo trujillano. Habrá baile de marineras y otras sorpresas que el club lo anunciará a través de un comunicado de invitación.

Por esa razón, El Comercio llamó a Luis Gálvez, gerente deportivo de César Vallejo para que nos detalles de lo que será la presentación de Paolo Guerrero y otras interrogantes que se hace los hinchas a propósito de la llegada del 9 de la selección peruana.

“Será abierto a los hinchas de la Vallejo en la explanada de la universidad, donde cabe más de mil personas. Pensamos un show de marinera y estará presente el presidente fundador César Acuña y presidente del club Richard Acuña. También estarán presentes todos nuestros auspiciadores, que nos ayudaron a cumplir el sueño de tener a Paolo. Más detalles enviaremos por las redes del club”, dijo en un primer momento Luis Gálvez a El Comercio.

Asimismo, le consultamos si el debut de Paolo Guerrero con la camiseta de César Vallejo está previsto para el jueves 7 de marzo ante Sport Huancayo, por la Copa Sudamericana, a lo que el gerente del elenco poeta manifestó: “Esperamos tenga minutos, es algo que decide el profesor Roberto Mosquera y somos respetuosos de ello. El sabrá cuándo y cuántos minutos hacerlo jugar. Como todo hincha del fútbol obvio que esperamos al menos verlo unos minutos De Paolo no se puede decir más de lo que ya se sabe, es un jugador de jerarquía y talla mundial y nos ayudará a salir campeones”, agregó.





Y es que para César Vallejo la presencia de Paolo Guerrero no solo será un inicio de éxito desde el punto del marketing sino de lo deportivo. Un jugador con su experiencia invita a soñar que el elenco poeta tendrá un arma letal en el área. “Con Paolo Guerrero en el plano deportivo tenemos como objetivo pasar de ronda a fase de grupos de la Copa Sudamericana y salir campeones nacionales”, acotó el gerente deportivo de César Vallejo a este diario.

Finalmente, la pregunta que se hace el pueblo trujillano con respecto a cuánto costará ver a Paolo Guerrero en el Estadio Mansiche en la Liga 1 Te Apuesto. “Abriremos todos las tribunas y las entradas serán populares”, sentenció.



