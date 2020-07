Le decían ‘Chucky’ por esa cicatriz en la frente, que hacía recordar al temible muñeco que nos dejaba sin dormir en la década de los noventa. No era aún Juan Manuel Vargas ni el ‘Loquito’. No era el ‘6′ que obligaba a que los programas dominicales separen pasajes para Italia o que busquen en su barrio querido de Magdalena, puerta por puerta, a esos vecinos que lo vieron correr detrás de una pelota en la pista. No era el rostro pintado en una pared del Coliseo Chamochumbi. No era el tipo al que se le estudiaba hasta cada tatuaje nuevo ni el que aparecía en las tapas de los diarios con las camisetas de los clubes más cotizados del mundo.

“Yo ya sabía qué parte de la cabellera le iba a cortar. Era en ese mismo lugar, donde más le iba a doler, adelantito, en esa parte del peinado que cubría su cicatriz. Esa parte que él cuidaba como oro, esa que le tapaba la marca de ‘Chucky’”. Así narró, con una sonrisa de oreja a oreja, Luis Guadalupe el bautizo a Juan Manuel, quien en el 2003 todavía era un juvenil en Universitario. Vargas quedó resentido y ese día no subió al carro del ‘Cuto’: “Si no se ponía atrevido, yo no hubiese hecho eso. Se puso en plan retador”.

Cuenta ‘Chalaca’ Gonzales que la personalidad rebelde del ‘Loco’ fue desde siempre, desde que le hizo una huacha en un partido de fulbito y desde que solo le respondió “bacán” cuando lo invitó a que vaya a entrenar a la selección sub 20. Juan Manuel aún no sabía que iba a perpetuar el recuerdo de un 10 de setiembre del 2008, con esa corrida contra Argentina en el Monumental y que el recordado Daniel Peredo la volvió épica con su voz. Tampoco era el tipo que un día como hoy, hace nueve años, hizo que el país se abrace por algo a lo que no estaba muy acostumbrado: la euforia de un gol.

-Casi pierde el vuelo-

A mediados de junio del 2011 se instaló la angustia alrededor de los hinchas de la selección peruana: el informe médico indicaba un pequeño desgarro en la pierna derecha de Juan Manuel Vargas, que por ese entonces defendía los colores de la Fiorentina. Sí, había más interés por escuchar al doctor Julio Segura que al propio Sergio Markarián, quien por esos días tenía que dar la lista de convocados para la Copa América (también por lesiones iban a estar fuera Claudio Pizarro y Jefferson Farfán). “Vamos por buen camino y ya hacemos las terapias. Tengo las ganas para estar y solo me queda poner de mi parte. Tengo fe de que voy a llegar”, dijo el ‘Loco’ (en su carrera con la bicolor alcanzó 61 partidos, 1,915 minutos y cuatro goles: contra Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia).

Finalmente, Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó que el ‘Loco’ sí o sí iba a subir al avión. Sin embargo, su titularidad no era segura para el primer duelo, con Uruguay. Al ‘Loco’ se le necesitaba tomando en cuenta que aquel equipo de Óscar Washington Tabárez venía de llegar hasta las semifinales del Mundial Sudáfrica 2010 y que encima tenía la siguiente columna: Diego Lugano, Diego Forlán, Edinson Cavani y Luis Suárez (fueron campeones de aquel certamen).

Tal como contó don Antonio, Vargas no estuvo en la pizarra inicial del ‘Mago’ en aquel 1-1, pero dejó un mensaje de alivio: ingresó a los 69 minutos por Yoshimar Yotún. Esa noche, Perú se fue de San Juan con dos cosas claras: iba a dar pelea en una llave en la que también estaban México y Chile, y el ‘Mago’ ya tenía el as bajo la manga para los trucos que iban a llegar en el camino. ¡Así fue! Con México, en la segunda fecha del Grupo C, el ‘6′ estuvo los 90 minutos y ante Chile, con la clasificación en el bolsillo, don Sergio decidió darle un aire a los que venían iniciando.

No era una mala estrategia: el rival de cuartos de final era Colombia, que en el grupo que compartía con el anfitrión (Argentina) logró clasificar primero, con siete unidades. Además se notaba el gran momento de Fredy Guarín en el mediocampo y metros más adelante el nombre de Radamel Falcao metía miedo (aunque esa tarde falló un penal). La bicolor aquel 16 de julio, como hoy, hizo su negocio en Córdoba y aprovechó dos de sus mejores pegadas.

A los 102 minutos -sí, tiempos suplementarios-, Carlos Lobatón no desperdició una salida en falso de Luis Martínez y la mandó al fondo. Y el sello se dio a los 112: el ‘1′ Martínez, nuevamente, intenta salir jugando y despeja mal. Paolo Guerrero arma la contra, engancha y se la deja servida dentro del área a Juan Manuel: el ‘Loco’ se toma unos segundos, acomoda al balón y saca el misil. Luego abre los brazos, besa el escudo, camina por toda la pista atlética por varios segundos y recibe el cariño de los compatriotas en las tribunas. Ni él ni la gente que estaba en las graderías imaginaron que nunca más se iban a reencontrar.

-Ya son dos años sin sus ‘locuras’-

El próximo 29 de setiembre, se cumplirán dos años desde que se le vio por última vez a Juan Manuel Vargas dentro de un campo. Ingresó por Javier Núñez en la segunda parte y miró la roja a los 70 minutos, en un encuentro en el cual la ‘U’ cayó de visita 4-2 frente a Ayacucho FC. Los cremas se complicaron en la lucha por mantener la categoría y Nicolás Córdova no volvió a utilizarlo en su plantel. El jugador, que se había ilusionado con su regreso en el 2017, abría interrogantes respecto a su continuidad: para un fuerte sector de la hinchada su ciclo, al menos en el club, había terminado (en Ate disputó 49 encuentros y jugó de lateral, volante de primera línea y hasta de central).

Juan Manuel Vargas entre el 2017 y 2018 anotó seis tantos con Universitario de Deportes. (Foto: Jesús Saucedo)

“Si yo hubiera querido me hubiera retirado del fútbol hace rato. Tenía unos días que no me paraba de la cama y decía qué hago (Día D de ATV)”, llegó a mencionar en sus primeros meses del 2017 en tienda merengue. Hoy sigue en silencio y solo habla desde su cuenta de Instagram, donde a veces comparte algunos recuerdos de su paso por Argentina, Italia, España, por la ‘U', por la selección.

Hoy sigue en silencio a pesar de que algunos no lo olvidan. El periodista Juan Pablo Varsky, a inicios de este mes, subió a su cuenta de Twitter un video del zurdo en su paso por Santa Fe: “¿Se puede hacer jueguito, tirar un sombrerito, pararla de pecho, desairar a 6 rivales y hacer el gol, todo en una sola jugada? Sí, se puede. Lo hizo el peruano Juan Manuel Vargas con la camiseta de Colón”. Hoy sigue en silencio aquel jugador que cuando alguna vez le mostraron la piel de la selección, se quitó la camisa de fuerza para decir: “Sé lo que es sentir ponérsela”.





