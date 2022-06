Christofer Gonzáles está en los planes de Sporting Cristal y reaparecerá en la próxima jornada de Liga 1 , señaló Roberto Mosquera este jueves al hablar de la posible transferencia del volante nacional a Banfield de Argentina.

“Lo que me dice la directiva es que no hay ningún proyecto para que se vaya Christofer, no hay ningún arreglo con ningún equipo”, indicó el técnico del cuadro bajopontino sobre ‘Canchita’, quien está en los planes del ‘Taladro’ según el propio DT del club, Claudio Vivas.

“Es jugador de Cristal y jugará el sábado contra Alianza Atlético”, anunció Mosquera al respecto en conferencia de prensa .

Tras presentar molestias físicas leves, Gonzáles reaparece el fin de semana y tiene la misión de liderar a los celestes hacia una nueva victoria, en busca de una combinación de resultados que lo mantenga en la pelea por el título del Apertura.

“Christofer está bien y ha entrenado normal. Yotún hoy hizo la mitad de trabajo normal pero todavía está sentido, así que lo vamos a guardar para la próxima fecha si es posible. Arriba puede jugar Liza, Ávila o Christofer de centro delanteros”, añadió el entrenador rimense.

“Tuve la posibilidad de dirigir a ‘Canchita’ Gonzáles y sería bueno para nosotros tenerlo en Banfield, estamos en vísperas de lograr el objetivo. Para nosotros sería algo muy bueno, ojalá podamos concretarlo”, declaró Vivas un día antes en comunicación con RPP.

