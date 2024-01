Dentro de esas variantes tácticas hay dos cambios que renovaron a este Cristal: Yoshimar Yotún jugando de “hombre libre” que actúa casi como un segundo delantero acompañando a Martin Cauteruccio y el brasileño Gustavo Cazanotti -refuerzo para este 2024 igual que ‘Caute’- haciendo dupla con Martin Tavara.

Fue, entonces, una tarde completamente celeste. Con un Joao Grimaldo de exportación. Figura absoluta. Empezó como volante/extremo por izquierda y terminó por la derecha. En ambos lados causó peligro. Con más confianza a comparación de temporadas anteriores. Mucho más maduro después de un 2023 en el que debutó con la selección. Y asumiendo la responsabilidad de ser, este año, el desequilibrante de su equipo para así cumplir su sueño de emigrar (en Córdoba, Argentina, se habrán arrepentido de no haberlo fichado).

El show de Grimaldo empezó con una asistencia a Jhilmar Lora (4′) que pisó el área como extremo siendo lateral. Después estuvo involucrado en el autogol del defensor de Católica. Y cerró su noche con un golazo desde fuera del área. Pudo hacer un doblete con otro remate de larga distancia, pero el balón pegó en el travesaño. Tarde consagratoria que debe mantener en esta temporada en la Liga 1, si es que no se va antes. El hincha en las tribunas pide que se quede.

El once que inició y el que sería el titular tuvo a Renato Solís en el arco. Poco trabajo, aunque cometió un penalazo que no fue cobrado por el árbitro Bruno Pérez. Lora por derecha con muy buen ida y vuelta, siendo siempre una opción en ataque. Ignacio, seguro como siempre, junto a Leonardo Díaz de muy buen trabajo. Por izquierda Pasquini estuvo seguro en defensa y ataque.

Al medio, la dupla Cazanotti-Távara que se va entendiendo muy bien en el campo. Por derecha Santiago González, que llegó como una gran apuesta desde la segunda división de Argentina y respondió con un gran partido y anotando un gol. Por izquierda el ya mencionado Grimaldo.

Arriba, el argentino Martín Cauteruccio aún no se acopla a su nuevo equipo. La rapidez y verticalidad de los ataques lo hizo ver lento. Un 9 de área que necesita balones, pero sin el físico para presionar alto y correr a los defensores rivales. Jugó 45 minutos, aún tiene mucho por demostrar seguramente. A su lado, Yoshimar Yotún, en una nueva posición que merecen párrafos apartes.

La sorpresiva posición de Yotún

“¿De qué juega?”, preguntó el periodista de campo, Pablo Ocaña, a un miembro del comando técnico de Enderson Moreira, según contó en la transmisión a través de Latina. “De libre”, le respondieron. Yoshimar Yotún dejó de ser un interior y se acomodó casi como un segundo delantero. Era el primero en presionar. También apareció por las bandas.

Capitán, líder de vestuario y dueño total del equipo celeste. Todoterreno para el técnico Moreira. Yoshi no anotó, pero generó peligro. De hecho, fue el que presionó y robó un balón en el primer gol rimense, el de Lora. También tuvo el sacrificio para apoyar a los volantes cuando era necesario.

Yotún presiona como segundo delantero.

Yotún dentro del área como '9' esperando un centro.

Una mirada a los extranjeros

Gustavo Cazanotti en el mediocampo mostró todas sus credenciales. Seguro y fuerte en la marca, sin tanto brillo con el balón en los pies pero haciendo lo necesario para darle fluidez al juego. Fue un amistoso, pero lo jugó como si fuera una final: metió, corrió y puso el pecho cuando era necesario.

Santiago González sorprendió al hincha que en las tribunas aplaudió cada intervención suya. Por derecha o por izquierda, siempre se mostró atrevido con el balón y veloz para gambetear. Coronó su día con un gol de cabeza, apareciendo como delantero, tras un centro de Lora. También puede jugar por el medio, mucha claridad con el balón en los pies.

Cauteruccio es el tercer refuerzo extranjero para este 2024. Un 9 de área, cazador, pero al que le costó mucho acoplarse a un equipo muy veloz y vertical. Tuvo un par de chances no tan claras porque no lo alimentaron. Jugó 45 minutos, quizá un síntoma de que físicamente aún no está al cien por ciento.

