El futbolista Alfonso Barco habló con la prensa ante de viajar a Uruguay para oficializar su fichaje por Defensor Sporting y aseguró que emigrar al extranjero siempre fue su “sueño”. Asimismo, reveló que el entrenador Jorge Fosatti quería que se quede en Universitario para disputar la última parte del torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. | Noticias Liga 1 Betsson.

“Me voy muy contento, entusiasmado e ilusionado por todo lo que puede venir en mi carrera profesional. Todo se hizo muy rápido y hay un gran beneficio para Universitario, siempre fue mi sueño jugar en el extranjero y por ello me voy con mucha fe”, dijo a Radio Ovación.

“El ‘profe’ quería que me quede Universitario, porque sabe lo que doy para el equipo; sin embargo, se trataba de mi sueño y estoy apuntando a cosas para el futuro. Le deseo lo mejor al comando técnico y compañeros, y no tengo duda que van a pelear hasta el final”, agregó el volante.

Sobre el incidente que tuvo con algunos hinchas cremas en redes sociales, Alfonso Barco señaló haber dado “vuelta a la página” y que está concentrado en hacer las cosas bien con su nuevo equipo.

“Yo juego al fútbol porque me hace feliz, no molesto a nadie, pero ya le dimos vuelta a la página a lo sucedido, se inicia una nueva historia y realmente miro mi futuro con mucho optimismo. Sé que me ligan mucho por mi familia, pero yo soy Alfonso y siempre daré todo por el equipo que amo”, aseveró.

No obstante, aseguró que siempre estará “agradecido” con Universitario y que volverá al club.