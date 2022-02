Conforme a los criterios de Saber más

Este domingo en el banco de Universitario ante Cantolao estará Manuel Barreto, pero en la tribuna ya verá a su nuevo club el nuevo técnico crema. Esta tarde se anunció al uruguayo de 53 años Álvaro Gutiérrez Felscher como nuevo estratega del cuadro de Ate.

Según anunciaron los cremas, el técnico llegará a Lima este sábado y será presentado al primer equipo el día lunes, tras el inicio de la Liga 1.

El último club donde estuvo Álvaro Gutiérrez fue el Olimpia de Paraguay, donde solo dirigió cinco partidos, ya que renunció debido a la crisis económica que atraviesa el cuadro guaraní. Los jugadores decidieron no concentrar previo a un partido de Copa Paraguay por los más de siete meses de deuda, ante lo cual Gutiérrez renunció en octubre pasado.

Una victoria y dos derrotas en la Liga y dos victorias en la Copa Paraguay fue su último saldo con un club que luego terminó octavo entre diez equipos en el Clausura paraguayo.

La carrera de Gutiérrez

Pero la trayectoria de Álvaro Gutiérrez tiene en su vitrina el título de la Copa América 1995 como jugador, marcando un gol en la tanda de penales en la final ante Brasil. Como jugador, empezó su carrera en Bella Vista de Uruguay en 1988, pasó a Nacional entre 1992 y 1995, para luego jugar en España, donde vistió las camisetas del Valladolid y Rayo hasta 1999, cuando regresó a su país. Jugó nuevamente en Bella Vista y Liverpool para cerrar su carrera en Sporting Gijón de España en el 2001.

Como técnico, empezó a dirigir en Atenas en el 2005 y diez años después logró el título nacional de Uruguay con el Nacional (2014 y Apertura 2015). Tras su paso por Arabia Saudí (Al-Shabab) y Liga de Quito, regresó a Nacional en el 2019 para ganar el Clausura y lograr el título nacional.

Este año, Gutiérrez tenía la chance de dirigir nuevamente al Nacional uruguayo, pero desistió “por motivos estrictamente personales y familiares”, como lo anunció en un comunicado “este momento de mi vida se me hace imposible encabezar algún tipo de proyecto laboral con la energía y claridad que Nacional requiere”, explicó.

Respecto a su estilo de juego, el mismo Gutiérrez lo dejó claro cuando fue presentado en Olimpia. “Soy un técnico pragmático. No soy uno que crea en un solo estilo de juego. Muchas veces tienes que atacar, otras defender, presionar más arriba. Me baso mucho en las características de mis jugadores y también de los rivales”, explicó, según cita ABC Color de Paraguay.

En el 2019, como técnico de Nacional también dejó claro cómo trabaja. “El que no corre, el que no se esfuerza al 100%, no va a jugar” , se ve en un video del cuadro charrúa. En su país se ganó el rotulo de un entrenador defensivo, algo que no le agrada. “«Lo esencial será conservar el cero en el arco, porque en el equipo hay jugadores que nos aseguran un gol por partido”, declaró. “Cuando tengamos que atacar, atacamos. Cuando nos veamos en la obligación de defender lo haremos. Esa es mi ideología de juego”, según cIta el portal Versus de Paraguay.

“ Ganar dos torneos uruguayos siendo tan defensivo y jugando tan mal, esta bueno”, dijo de manera irónica luego de ganar el título con Nacional en el 2019. Luego aseguró que lo fortalece que lo traten de esa forma.

