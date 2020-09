Si bien dejó Trujillo para disputar en Lima el reinicio de la Fase 1, Diego Guastavino está viviendo la primavera de su fútbol en el torneo nacional. Es uno de los jugadores que ha mostrado mejor rendimiento tras el reinicio de la Liga 1. El uruguayo de 36 años es figura en Carlos A. Mannucci que busca ser protagonista, aunque también tiene presente a Universitario de Deportes, su ex equipo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Dos titulares de Gareca podrían llegar a las Eliminatorias sin ningún partido en los últimos meses

El Comercio conversó con Diego Guastavino, quien respondió de más de un tema interesante en la Liga 1. Desde el deseo de ser protagonista con Carlos A. Mannucci, la forma en la que ve a Universitario de Ángel Comizzo y el concepto que tiene de Jonathan Dos Santos, goleador crema y del torneo local.

-¿Tu buen momento se refleja en lo que viene haciendo Mannucci?

La verdad que estábamos muy expectantes de lo que iba a ser el reinicio del torneo y hasta ahora ha sido bueno, con resultados y por momentos un buen funcionamiento. Nos ha permitido sumar una cantidad de puntos importantes para salir de la zona en la que estábamos. Hasta ahora un buen trabajo, pero vamos partido tras partido.

Diego Guastavino contó cómo salvó a Lúcas Pratto de ir a prisión en Noruega (27/04/2020)

-¿Esperabas la racha de marcar cuatro goles en cuatro fechas consecutivas?

Yo no me considero un goleador ni nada parecido, pero bueno por la posición en la que juego más cercano al área las posibilidades iban a venir. Es bueno, estoy satisfecho en ese sentido, pero estoy más contento con lo que está haciendo el equipo. Me estoy sintiendo bien y eso importante. A partir de ahí seguir mejorando los rendimientos.

-¿Estas cerca del rendimiento que mostraste en 2013?

Y ojalá que sea mejor. Obviamente que llama la atención los goles, pero hay que enfocarse en el rendimiento para el equipo. Estamos muy comprometidos con el equipo, poder mantener un rendimiento acorde y poder estar peleando ahí arriba. Sabemos que hay rivales con mayor jerarquía o con otras cualidades, pero confiamos en lo que podemos llegar a hacer. La llegada del comando técnico de Peirano generó algo que no lo teníamos [NR: reemplazó a José Soto en mayo].

Diego Guastavino tiene cuatro goles con Carlos A. Mannucci. (Foto: Liga 1)





-¿Qué tanto ha tenido que ver Pablo Peirano en este buen momento?

La verdad muchísimo, veníamos de aquel inicio en febrero que no había sido bueno, el equipo no se encontraba, no generaba lo que está generando ahora. Esto es gracias al trabajo que está haciendo el profesor Peirano, con su cuerpo técnico y nosotros. Hemos asumido la idea que tiene, el compromiso. Esa ambición de ganar la inyectó este comando técnico que la verdad no la teníamos y nos faltaba mucho de esto.

-¿Cómo es el técnico de Mannucci dentro del grupo? ¿Es un tipo estudioso?

Tanto él como Tetes, el ayudante, y el ‘profe’ Ramón Vásquez son gente que le hacen bien al fútbol peruano y al jugador peruano, les hacen ver como es la línea de esto. Hacen mucho énfasis en esa idea de profesionalismo y de compromiso. En mi caso yo ya estoy en un periodo de carrera que es totalmente diferente a los muchachos que tiene 20 y pueden seguir creciendo y apuntar a un nivel de élite. Esto lo genera el cuerpo técnico y es muy positivo.

-¿Se puede pelear arriba junto a Universitario y Cristal?

Hemos hecho grandes partidos y nos ha permitido sumar de a tres. En mi caso soy consciente de que la 'U' tiene un equipazo, por algo está primero, se le ve un equipo fuerte y tienen grandes jugadores de mitad de cancha para arriba cualquiera puede resolverte un partido. Cristal a la larga va a estar peleando arriba por su estilo de juego. Alianza como equipo importante siempre va a estar en los primeros lugares. Y después se va a colar algún equipo. Nosotros estamos con esa idea. Si tenemos equipo para competir y poder ganar.

Ver resumen de Carlos A. Mannucci y César Vallejo. (Video: GOLPERU) 08/09/20

-¿Has podido jugar con los uruguayos de la U?

Sí, los conozco. Alonso, Urruti y Dos Santos son jugadores que le han venido muy bien, están en un buen nivel y en pocas fechas nos vamos a enfrentar y medir.

-¿Qué aporta a un plantel tener a un goleador como Jonathan Dos Santos ?

Es un '9′ muy interesante. Ya lo demostró en Uruguay, en Cerro Largo, es un goleador que calza en cualquier equipo. Es un jugador muy completo.

Jonathan Dos Santos anotó el 1-0 ante Llacuabamba. (Video: DirecTV)

-Te vimos muy pendiente de EmbajadUr. ¿Todavía hay una relación muy cercana con los hinchas y el club?

Este proyecto yo ya venía conversando con Rainer Torres y Miguel Torres. Conversando me comentaban del proyecto que es muy interesante. La idea de ellos es de a pocos comenzar a pagar la deuda a los trabajadores, gente que ha trabajado muchísimos años en el club, trabajadores del Lolo o Campo Mar U que pensaban habían perdido su dinero. Para mí eso me parece fantástico. Ojalá pudieran tener una línea todas las partes. Este proyecto creo yo puede dar réditos.

-¿Tu presente es Mannucci, pero en el futuro tienes deseos de volver a Universitario?

Sería fabuloso, fantástico, pero soy consciente que es muy complicado y difícil, primero por edad, seguramente el club apunta a otra clase de jugadores y es lo correcto. Pero si me preguntas mi deseo me encantaría estar en el club. Es difícil, no depende solo de mí.

Diego Guastavino fue campeón con Universitario de Deportes en 2013. (Foto: El Comercio)

-¿Sientes que estás cerca del final de la carrera?

Por edad soy consciente de que va quedando poco y obviamente que en este momento no lo tengo en la cabeza porque me voy sintiendo bien, ojalá pueda seguir manteniendo un nivel acorde para aportar en un equipo y rendir. Después se verá en que momento daré ese paso al costado. Ahora no pienso en eso. Creo tengo todavía para seguir aportando.

-¿Piensas seguir en Perú o en volver a tu país?

En este momento tengo la cabeza puesta en Mannucci, terminar estos tres cuatro meses que quedan de buena manera para llegar lo más lejos posible, nosotros somos conscientes que no tenemos que estar hablando del título ni nada de eso, sino ir partido a partido como lo estamos haciendo. El año que viene dependerá mucho de mi rendimiento. En el fútbol nunca se sabe. Me siento muy cómodo en Mannucci, muy contento, así que bueno disfrutando este momento.

-¿Es mejor que la presión del título lo tengan los grandes?

Lo que pasa es que por historia, lógica, esa presión siempre la tienen la 'U', Cristal, Alianza. Es normal por lo que generan en los hinchas, prensa. Después siempre hay equipos menores que hacen las cosas bien y se pueden meter en la pelea y esa es la idea nuestra.

-¿Jugar en Lima complica o hace más sencillo a la Liga 1?

Se ha emparejado mucho todo. Los equipos de altura no han prevalecido su localía y los del calor tampoco. Obviamente que sin público quizás a los más grandes les falta ese plus. Está muy apretada la tabla, pierdes un par de partido y estás abajo.

-¿Tienes algún sueño pendiente?

Sí, tengo. Ojalá poder ser campeón nuevamente, eso es algo que sigo peleando y en el club que este tratar de hacerlo. Sería un sueño ya sea ahora o más adelante, intentar dejar una huella.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Francia: Neymar presentó a su nuevo patrocinador deportivo | VIDEO