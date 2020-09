El 21 de enero comenzó todo, en Venezuela: Jonathan Dos Santos aprovecha un mal rechazo del fondo de Carabobo, acomoda el esférico con la derecha y, desde el borde del área, saca la izquierda. Contra Cerro Porteño, en la fase 2 de Copa Libertadores, volvió a ilusionar: aprovechó un centro de Alejandro Hohberg y de un frentazo anotó. Fue la tarde en la que Gregorio Pérez, el técnico de Universitario por ese entonces, también saltó desde la banca de suplentes. Y fue la tarde en la que el Monumental saltó por primera vez con el '9′ uruguayo.

En la Liga 1 hay siete registros de su destreza. Ante Sport Huancayo se le salió el alma egoísta de los ‘puntas’ y aseguró sobre la línea el tanto que ya era de Luis Urruti; con Sport Boys en el Callao utilizó dos veces el juego aéreo; frente a Alianza Lima la mandó al fondo desde los 12 pasos; con Cienciano nuevamente apareció -luego de una operación en la rodilla izquierda- y sin ánimos de ser pretencioso colaboró con una definición de izquierda y después con un tiro libre que ejecutó con la derecha. Su última celebración fue ante Alianza Universidad, cerquita al área chica y empujándola con el parietal.

Justamente horas después de esa última alegría, no solo se destacaba el primer lugar absoluto del equipo de Ángel Comizzo -con cuatro puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores- ni que su ataque era el más demoledor del campeonato (con 20 tantos). También había otro tema que el hincha de la 'U' comentaba en las redes: qué tan segura era la permanencia del delantero para el próximo año.

“Hemos puesto un precio por él de un millón de dólares y, hace dos semanas, un club peruano pidió condiciones para comprarlo. El préstamo vence el 31 de diciembre y ese día volverá. Ya tenemos un par de ofertas de otros equipos. Si intentan (Universitario) solicitar otro préstamo, no será posible”, mencionó Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo (club dueño de su pase), en Las Voces del Fútbol.

En medio de ese panorama, Alejandro Hohberg señaló (en RPP): “Tenemos que tratar de explotar a Dos Santos en esta buena racha que tiene. Ya a fin de año se verá si se queda él, si me quedo yo o si se queda ‘Chiquitín”. Quizá la palabra del ’10’ merengue sea el mejor de los consejos: refugiarse en el presente para evitar la tristeza. No siempre aparecen Dos Santos en el camino de uno.

La postura de la 'U' y su grupo empresarial

“De Argentina (durante la ‘para’ por la pandemia) recibió tres ofertas formales, de Defensa y Justicia, de Godoy Cruz y de Colón de Santa Fe, pero por la situación del país preferimos ni mover el tema, sino que se quede en Universitario que pasa por buen momento y también en forma de agradecimiento a la gente”, le confesó Rafael Monge, representante de Jonathan Dos Santos, a El Comercio. Por aquel entonces la continuidad del uruguayo -que se encontraba en su país; viajó junto a sus compatriotas Federico Alonso y Luis Urruti- no era segura.

El tema era que faltaba el pago de un monto a Cerro Largo (de 115 mil dólares, se canceló la primera cuota de 65: lo hizo la administración de los hermanos Leguía, quienes solo estuvieron en el club hasta el 14 de febrero; fueron removidos en Junta de Acreedores). A principios de mayo, desde el club -ya con Carlos Moreno como nuevo administrador concursal- enviaron un comunicado (adjuntando fotos del contrato), el cual señalaba que la deuda con el conjunto charrúa no se debía a un préstamo, sino al cotejo amistoso desarrollado el 18 enero entre ambas escuadras (la Noche Crema).

“Todavía no se hizo efectivo el pago. Los compromisos son para cumplirlos, pero nosotros no somos quién para decirles cómo deben actuar. Honrar los acuerdos es una obligación de todas las instituciones”, expresó hace unos días Dehl, titular del cuadro charrúa, en Depor. Sí, hay una deuda aún de 50 mil dólares que no ha sido cancelada. Por ahora esa sería una primera barrera -aparte del precio por la compra del jugador- para que el '9′ se quede un tiempo más en Ate.

¿Qué dicen desde la institución merengue frente a este escenario? Nos comunicamos con Francisco Gonzales, gerente deportivo, y esto nos confesó: “De momento hay que disfrutar de sus goles. Luego se tratará de conocer exactamente las condiciones que su club de origen plantea. Por la calidad futbolística de Jonathan desde luego que ilusiona tenerlo por más tiempo, pero mucho dependerá de las condiciones económicas que se planteen”.

Y respecto al monto que resta por pagar, esto añadió Gonzales: “Las obligaciones que dejó pendientes la anterior administración se están verificando y, según montos, refinanciando y/o cancelando”. Un detalle no menor es que a lo largo de la semana, Ernesto Dehl habló de acercamientos de otras instituciones de nuestro país. Ante ello, Monge, agente del jugador, descartó que Jonathan en Perú vista otro color que no sea el crema (ojo, en la semana Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, aseguró que acercaron el CV del '9′ al club) y, de paso, confirmó la distancia que hay entre ambas instituciones.

"No hay conversación entre Cerro Largo y Universitario. El jugador termina contrato el 31 de diciembre y seguirá en la 'U' hasta ese día. Universitario está en falta con Cerro Largo, no le pagó el préstamo. No tiene opción de compra, me parece media desprolija la situación, pero en Perú solo jugaría en Universitario, eso te lo aseguro. Él se quiere quedar, es agradecido y es hincha. Está muy cómodo, pero no depende de él, sino cómo se portó Universitario con el club dueño de su ficha, que es Cerro Largo”, sostuvo el representante.

Ahora, ¿ya hay acercamientos de otros mercados? “Sondeos de Brasil y México. Solo eso”. Y la postura de Jonathan, según el agente, es la siguiente: “La idea del jugador es quedarse, ojalá tome la iniciativa la 'U' de saldar esa deuda del préstamo con Cerro Largo. Es una puerta buena para que se quede y siga haciendo su carrera allí”. Por lo pronto, la puerta que tiene que seguir abierta es la de los arcos rivales: mañana tiene otra prueba con Deportivo Llacuabamba.

Dos Santos y Urruti, socios charrúas en el ataque de Universitario en este 2020. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

El vínculo con la ’12′

Jonathan Dos Santos nació en Salto, la ciudad que también vio crecer a Edinson Cavani y Luis Suárez. Esos detalles no son ajenos al hincha de Universitario. Sobre todo porque en redes se viralizó una foto del '9′ crema junto al exdelantero de PSG. Ambos, por lo general, participan en partidos benéficos de fin de año. No es la única foto que guarda la familia merengue de Jonathan.

Durante la pandemia, al '9′ se le vio construyendo su casa: como en su época de adolescente, cuando se ganaba la vida cargando ladrillos “Aprovecho que estoy acá y que tengo a mi suegro, que es albañil. Quería hacer la casa desde cero, así que estoy muy contento”, confesó en Ovación de su país. El hincha sabe todo sobre el goleador y se lo hacen saber...

“Me dicen ‘no te vayas’, ‘quédate muchos años’, y eso demuestra realmente que estás haciendo bien tu trabajo. Ojalá me pueda quedar un tiempo más largo en la institución y hacer historia. Empezar con la 27 (estrella) sería algo increíble para mí”, dijo el artillero en TV Perú Deportes. Y, como para que no queden dudas del cariño, aquella nota la terminó cantando como si estuviera en norte, el único sitio seguro donde estará incluso después del 31 de diciembre.

