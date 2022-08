“¿Y Novick dónde está?”, se preguntan los hinchas cremas en redes sociales. Un Universitario sin su goleador Alex Valera (12 goles este año) ni triunfos hacia varias semanas (3 derrotas) se queda -por decisión del entrenador- con el jugador creativo fuera de la lista del viaje a Cusco (derrota 1-0). Los cuestionamientos sobran, pero no es la primera vez que un director técnico de la ‘U’ tiene cierto conflicto o desacuerdo con uno de los jugadores del plantel. La más reciente sin duda es entre Carlos Compagnucci y Hernán Novick, que quedó en clara evidencia tras el partido perdido ante Cienciano en Cusco.

El entrenador fue consultado por la ausencia del delantero uruguayo y éste se limitó a decir que el jugador no estaba para jugar los 90 minutos del encuentro. Además, añadió que “necesito llevar al banco gente que esté para los 90 minutos y, sobre todo en la altura, me pareció que necesitaba otros jugadores”, aseguraba Compagnucci.

Esta situación trae a la mente de los hinchas cremas otros conflictos similares que se dieron en el pasado entre entrenadores y jugadores del equipo, como lo recuerda el periodista Carlos Univazo. Hoy haremos un breve repaso por alguno de ellos y el desenlace de aquel entonces.

Muchas veces, hubo conflictos entre DTs de U y sus 'diez'.

-(1990) Cuellar echó a Leguía.

-(1992) Brzic sentó a 'Puchungo' Yáñez.

-(1999) Company sentó a Grondona, por 'Pachito' Guzmán.

-(2008) Gareca sentó a Candelo.

-(2009) Reynoso, llegando, despidió a Candelo y Neyra.

Fernando Cuéllar y Germán Leguía (1990)

La relación entre el director técnico y el ídolo de Universitario se fue rompiendo de a pocos. Hasta que, en un encuentro frente a Sporting Cristal en el Lolo Fernández, Cuéllar dejó fuera del once inicial a Germán Leguía por Álvaro Barco. La semana previa al partido, Leguía había entrenado con normalidad con el equipo y no dudaba de su titularidad en el encuentro. Ese mismo día en el vestuario fue sorprendido con la noticia y salió lanzando insultos al comando técnico. Para Cuéllar el ciclo de Leguía con la ‘U’ había terminado y el creativo nunca más vistió la crema.

Iván Brzic y ‘Puchungo’ Yáñez (1992)

El técnico serbio llegó a Universitario de Deportes a imponer disciplina en el equipo. Su fuerte estilo fue cuestionado durante toda la temporada. Incluso sentó en la banca ‘Puchungo’ Yáñez. El mismo jugador explicó en una entrevista las razones. “A Iván le gustaba gente de mayor envergadura y apelando a ese concepto saca del equipo al “Puma”, y a mí”, contó a Todo Sport en el 2009.

Sin embargo, también pasaba que Puchungo se burlaba del técnico pensando que Brzic no entendía el castellano. Según él mismo contó, hacían bromas con el ‘Puma’ hasta que un día el serbio les aclaró que sabía todo lo que hablaban de él.

Pese a ello, Brzic cambió de postura y decidió que vuelvan al primer equipo, con lo que ese año lograron el título. “Después terminé jugando porque recurre a los que había marginado y campeonamos”. Pese a ello, para la siguiente campaña, Puchungo decide irse al Boys ya que sabía que la relación con el serbio no iba a ser la mejor.

Miguel Company y Gustavo Grondona (1999)

Miguel Company llegó a la dirigencia de Universitario con el reto de llevar al vigente campeón a buscar otra estrella y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Su polémico pasado fue uno de las principales razones por las que no fue muy querido por la hinchada crema. Ya con problemas internos en el vestuario, uno de los más perjudicados fue Gustavo Grondona, quién que tras ausentarse en una concentración de último minuto fue visto con malos ojos por el entrenador.

“Volvimos de un viaje y a los casados nos dieron permiso para ir a casa. A las 2 de la mañana nos llamaron para ir a concentrar, fui por respeto a mis compañeros, pero igual reclamé”, contaba hace un tiempo Grondona. Luego de ese echo el argentino dejó de jugar y fue sustituido por ‘Pachito’ Guzmán. Pese a ello, el equipo salió campeón a final de año y la imagen que quedó para el recuerdo es al plantel celebrando en el campo y a Company a un lado solo y alejado.

Ricardo Gareca y Mayer Candelo (2008)

El técnico argentino llegó a Universitario en el 2007 con miras a lograr un nuevo título. Desde su llegada al club crema, Mayer Candelo era ya capitán del equipo. “Lo primero que me dijo fue que esté tranquilo que pase lo que pase, seguiría siendo el capitán. Ese respaldo fue importantísimo para mí”, cuenta Candelo.

Para la temporada 2008, la ‘U’ se alzó con el título del Torneo Apertura, en medio del campeonato y tras una sorpresiva decisión para todos los hinchas Gareca dejó en la banca a Candelo pese a que su relación era buena. Cuestiones futbolísticas hicieron que Gareca se decida por Donny Neyra.

“Un día me regañó para que deje de mirarlo tanto”, contó como anécdota el colombiano, ya que Mayer buscaba que aprender de todo lo que hacía Gareca. Esa temporada, a pesar de tener un buen inicio, la segunda mitad no fue como la esperada y se quedaron con el subcampeonato.

Juan Reynoso y Donny Neyra (2009)

Tras la salida de Gareca, Juan Reynoso llegó como el nuevo entrenador de Universitario de Deportes luego de la hazaña conseguida con el Coronel Bolognesi en el 2007. De esta manera, apenas arribó al club crema tomó polémicas decisiones por el bien del equipo sacando a figuras como Mayer Candelo y Donny Neyra, a quienes les recomendó que busquen otro equipo.

“Cuando Reynoso me dijo que no me necesitaba, lo tomé un poquito mal porque venía jugando y era una de las figuras principales de la institución, entonces me dije: “Está loco, ¿por qué me dice esto?”, comentaba hace unos años Neyra. Para el peruano, Reynoso llegaba al club con ciertas ideas de cómo quería formar el equipo. Pese a la salida de estos dos grandes jugadores, la ‘U’ encontró el camino y se coronó campeón de esa temporada.