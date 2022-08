En sus manos tuvo una jugosa oferta de Arabia Saudí, la exótica y adinerada liga que sedujo a André Carrillo (en Al Hilal desde 2018), Christian Cueva (Al Fateh desde 2021), Christofer Gonzales (firmó hace poco por el Al Adalah) y Alex Valera (acaba de llegar al Al Fateh de Cueva). Pero Marcos decidió que no, que la mejor opción era Países Bajos como una breve parada para impulsarse a cumplir su más grande sueño: jugar en la Premier League, así lo confesó en una entrevista para ESPN.

Feyenoord, su nuevo club, acaba de vender a tres jugadores a Inglaterra. El colombiano Luis Sinisterra se fue al Leeds United por 25 millones de euros, según los datos de Transfermarkt; Bournemouth pagó 15 millones por el argentino Marcos Senesi, el lateral que le dejó el espacio a López; y el Manchester United abonó otros 15 millones por el neerlandés Tyrell Malacia.

Ajax, otro grande de Países Bajos, sacó 57 millones por el pase de Lisandro Martínez al Manchester United. El argentino llegó en 2019 procedente de Defensa y Justicia para reemplazar a Matthijs de Ligt por apenas siete millones. Es decir, una ganancia de 50 millones aproximadamente. Eso sin contar a los otros jugadores que vendió a distintas ligas europeas de primerísimo nivel.

“Se trata de un jugador que tiene mucho por crecer. Si sigue jugando a este nivel en el club y su selección, seguramente va a tener oportunidad de ser visto por otras grandes ligas del mundo” , había adelantado en una entrevista con Depor en enero de este año, Bruno Costa, director de Scouting del San José. Bruno vio por primera vez a Marcos en el 2017, en un Sudamericano Sub 20, cuando el lateral tenía 18 años y demostraba sus cualidades. Desde entonces nunca dejó de seguirlo hasta que el club logró ficharlo en 2019.

“Yo creo que hay dos mercados que son utilizados como trampolín por los futbolistas latinoamericanos: Portugal y Países Bajos”, analizó para DT El Comercio Adrián Cabrejo, fundador de la recordada página “Embajadores Criollos”, dedicada a darle seguimiento a los peruanos en el exterior hasta hace poco. “En el caso de López, creo que le ha servido mucho estar en una liga que también es vista como trampolín para Europa como la Major League Soccer”, añade. La MLS dejó de ser solo un torneo que atrae cracks en el ocaso de sus carrera para convertirse también en una máquina exportadora: en el mercado de fichajes anterior, vendieron 33 futbolistas al Viejo Continente. Marcos es uno más en la lista ahora.

¿Qué tiene la Eredivisie para ser el primer paso a Europa?

A mediados de los 90, el PSV Eindhoven, aún encandilado por lo que hizo Romario entre 1988 y 1993, fichó a un crack brasileño de 18 años que había metido 12 goles en 14 partidos en su primer año como profesional en Cruzeiro. Su nombre era Ronaldo Nazario. En 2004, Jefferson Farfán se encargó de abrir las puertas de la Eredivisie a los futbolistas peruanos cuando eligió el PSV como primer destino europeo. En 2007, Luis Suárez, el gran goleador uruguayo, empezó su travesía repleta de festejos por el Viejo Continente -antes de volver a Nacional de Uruguay- en el Ajax.

Tres ejemplos claros de que la primera división de Países Bajos fue un trampolín para lanzar la carrera de cracks a la élite. De hecho, el propio Renato Tapia llegó a la Eredivisie en 2013 cuando fichó por el Twente, y desde 2020 viene jugando en el Celta de Vigo de LaLiga España, considerada la segunda mejor liga para la UEFA, detrás de la Premier League de Inglaterra. Ese es el camino que debe seguir Marcos López.

Pero, ¿qué convierte a la Eredivisie en una especie de paraíso para los futbolistas de esta parte del mundo? Lo primero es la nula restricción para los extracomunitarios. Es decir, los clubes pueden fichar a los jugadores nacidos fuera de los países que conforman la Unión Europea, algo que no ocurre en las grandes ligas. La Premier permite seis “extranjeros” y LaLiga apenas tres, por ejemplo.

“Para un jugador sudamericano es importante tener un pasaporte comunitario. La gente no sabe que son muy pocas las ligas donde no hay límite de cupos para jugadores extracomunitarios. Son muy pocas y no son tan competitivas como la inglesa, la española o la alemana” , dijo Tapia en una entrevista. Según pudo conocer este medio, el volante estuvo tramitando sus papeles para tener la nacionalidad neerlandesa, pero al llega a España su proceso de truncó por lo que hoy es un “extranjero” en el Celta.

Otro factor de la liga neerlandesa que favorece a los futbolistas es su competencia interna. “Se juega como con el 4-3-3″, nos dice Adrián Cabrejo. En Países Bajos el fútbol es dinámico, veloz, por lo que es una adaptación para los grandes terrenos. “López es un futbolista que funciona perfecto en ese sistema. Puede jugar como lateral o extremo. Tiene velocidad, capacidad atlética, un estado físico que puede ser mejorado en Europa”, añade.

Caracterizada por comprar jugadores con proyección, la Eredivisie en los últimos años ha comprado jugadores latinoamericanos de 23 años en promedio. Para el inicio de la temporada 2016-17, Ajax pagó 12 millones de euros al Atlético Nacional por Davinson Sánchez, central de 20 años. Una campaña después lo vendió por 42 millones al Tottenham. Mismo proceso pasó Lisandro Martínez, quien llegó con 21 años y se fue con 23 al United.

El PSV también hizo lo propio con el mexicano Hirving Lozano, quien fue reclutado del Pachuca con 21 años y por un costo de 10 millones de euros, y vendido al Napoli a los 24 por 45 millones. De igual manera el colombiano Santiago Arias, quien llegó con 21 años procedente del Sporting Club de Portugal por cerca de un millón y fue fichado por el Atlético de Madrid en 2018 por once millones.

El caso del Feyenoord, con las partidas de Sinisterra y Senesi a la Premier League, también va por ahí. De hecho, la salida de Senesi le deja el espacio a Marcos López para empezar desde el primer minuto a ser considerado como titular.

Otros peruanos en Países Bajos

Marcos López no será el único peruano en la Eredivisie. De hecho, el Emmen FC tiene en sus filas a tres compatriotas: Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez; y en temporadas pasadas estuvieron Sergio Peña (hoy en Malmö de Suecia), Didier La Torre (NK Osijek II de Croacia) y Jean Pierre Rhyner (Schaffhausen de Suiza). Todos ellos -con excepción de Rhyner- con algo en común: son representados por la agencia peruana “AGREF”.

Si bien AGREF mantiene una óptima relación con clubes como Feyenoord y Willem II, con el FC Emmen es con quien mejor ha podido fortalecer sus lazos en la nación neerlandesa. La llegada de Peña, en agosto del 2019 y el fichaje de Araujo dos meses después, han sido fundamentales para ello.

“Iniciamos esta relación con el Emmen que cada año ha ido creciendo. A partir de ahí ya hemos hecho un convenio de una manera más formal con el club para ser, nosotros, de cierta manera, sus asesores deportivos desde acá de Perú” , señala Carlos Gonzales.

Es así que se ha podido edificar un puente muy importante entre el Emmen y los jugadores peruanos. Ha sido trascendental que los futbolistas que llegaron a ese club no solo hayan tenido buenas actuaciones deportivas, sino también a nivel extradeportivo y disciplinario. Gracias a ello, la confianza -virtud básica en este éxito- se ha intensificado progresivamente.

De hecho, Jean Pierre Rhyner fue el único jugador peruano que llegó al Emmen sin ser representado por AGREF. Pero, de todas formas, la influencia de esta agencia fue clave para que su fichaje se concrete en enero del 2021, pues los directivos del club neerlandés pidieron referencias sobre el zaguero.

“Se ha hecho una relación de confianza total. Han encontrado, y nosotros también en ellos, unos socios estratégicos importantes con gente honesta, transparente y correcta, que en Sudamérica -en el mundo del fútbol- a veces no es tan sencillo encontrar. Nos hemos sentido ambos augustos y eso ha hecho que el proyecto que se inició hace cuatro años se afiance”, añade Gonzales.

Perú tendrá cuatro representantes en la primera división de Países Bajos. Es la liga europea que más compatriotas alberga. Una excelente noticia pensando en que están en un torneo altamente competitivo y están a un paso de la élite.