Sonia Alva levanta el teléfono tras seis meses de ocupar el cargo de administradora concursal de Universitario de Deportes y elegir el silencio como aliado para su trabajo. La abogada duda, sonríe, pero no se anima a responder la pregunta de rigor que todos los hinchas cremas le quieren hacer hacer medio año: ¿Es usted hincha de la ‘U’?

“Por ser un personaje público y por dirigir al club preferiría no contestar, pero mi corazón está puesto en Universitario desde el 10 de agosto y soy la primera en celebrar los triunfos de la ‘U’. Mi enfoque total está puesto en lograr el objetivo para el cual asumí este cargo”, contesta.

El Comercio contactó a la mujer que lleva los hilos del club que pelea por seguir en pie a pesar de una escandalosa deuda que amenaza con golpearlo como un fulminante nocaut. Esto respondió sobre cómo salvará a la ‘U’, sus decisiones en los estatutos, el apoyo a Ángel Comizzo y la extensa búsqueda del centrodelantero extranjero.

PROCESO CONCURSAL

-¿Conoce usted la cifra exacta de a cuánto asciende la deuda concursal de Universitario de Deportes?

Sí. Convertida a soles asciende a 384 millones 241 mil 511 . Esa deuda todavía no ha sido actualizada según el Plan de Reestructuración. Es decir, esto es lo que Indecopi tiene como monto reconocido.

-¿Cuál es la reacción que tiene su gestión a los resultados de la investigación del megaoperativo presentado por Indecopi, donde hay muestras de malos manejos por parte de todas las administraciones que la preceden?

Primero, yo no voy a calificar la gestión de los anteriores administradores. Creo que hay un órgano competente, que es la Comisión de Fiscalización de Procedimientos Concursales, quien se va a pronunciar si efectivamente ha habido algún tipo de irregularidad o no. En cuanto al megaoperativo, como ya he mencionado, ellos han hecho una investigación, tengo entendido que han pedido información a las partes y han concluido en hallazgos. Pero estos hallazgos no significan por sí mismo una falta o un ilícito. Es como una alerta, unos hallazgos que han sido trasladados al órgano competente, para que este órgano señale, como reitero, si ha habido alguna irregularidad, algún vicio y se tenga que interponer sanciones o medidas correctivas de ser el caso.

-Su gestión persigue algunos cambios en el Plan de Reestructuración. ¿Puntualmente qué se busca con estos cambios?

En Plan de Reestructuración aprobado el 2017 tiene unas bases en las cuales se estima que el medio de pago de la deuda concursal se realizará a través de una gestión de activos. La cual consiste, básicamente, en poner en valor los mismos. ¿Para qué? Para luego salir al mercado y poder ofrecerlos. Entonces, esta puesta en valor tenía varios hitos. Primero, por ejemplo, en Campo Mar hacer el cambio de zonificación; luego, la habilitación urbana. Y así, cada activo, tenía un hito. Hubieron plazos para el cumplimiento de estos hitos, y bueno no pudieron cumplirse los plazos establecidos. Entonces, efectivamente, ya que no se cumplieron los hitos, en este caso corresponde hacer una adenda de este plan o presentar un nuevo plan. Cuando yo ingreso a Universitario de Deportes, evalúo la situación y tomo la decisión de que, en efecto, la deuda concursal únicamente puede ser pagada por esta gestión de activos. Los ingresos que pueda generar el club Universitario de Deportes no son suficientes para pagar esta deuda concursal. Es por eso que la adenda que presento a la acreedores está basada en los mismos principios del plan anterior, que es la apuesta en valor de los activos para que estos paguen la deuda concursal. Ahora bien, nosotros tenemos una deuda corriente también, la cual ha sido generada desde el 2012 hasta la fecha. Al cierre del 2020 esta deuda corriente asciende a 39 millones de soles, aproximadamente. El plan que yo propongo es: separar la deuda concursal, que sea pagada con la gestión de activos, y la deuda corriente, que sea pagada con los recursos extraordinarios que vaya percibiendo el club. Aquí juega un papel importante, también, la situación deportiva del club, porque la única forma de generar estos recursos extraordinarios es a través de campeonatos (Copa Libertadores) en que pueda participar la ‘U’. Entonces, la gestión del día a día tiene que estar encaminada a tener unos buenos resultados deportivos que nos generen ingresos extraordinarios e ir pagando la deuda corriente.

-Si con estos cambios en el Plan de Reestructuración no logran los objetivos, ¿ustedes contemplarían la liquidación del club?

Lo que pasa es que la decisión de liquidar al club no le compete a la administración. Esta decisión así como la aprobar un plan o modificarlo, o de los términos que debe contemplar el plan depende de los acreedores. Yo, por el momento, considero que dado los activos que tiene el club, dado el potencial que tiene el club, Universitario de Deportes es viable perfectamente. Prueba de ello es que en un año complicadísimo hemos salido adelante, los sponsors han seguido apostando por nosotros y el equipo ha estado disputando una final. Tenemos un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que no es menos. Por eso estoy haciendo esa propuesta desde un punto de vista técnico. Ya la he presentado a los acreedores, que tienen que evaluarla. Yo estoy dispuesta a escuchar cualquier tipo de alternativa para que sea incorporada en el plan. Tiene que haber una nueva junta para que los acreedores opten por la aprobación o la desaprobación. Ante ello, los acreedores tendrán que evaluar qué quieren o qué esperan. Son ellos los que tienen la decisión, la administración un poco queda al margen. La administración propone desde un punto de vista técnico. A mí no me queda la menor duda de que todos los acreedores consideran que Universitario de Deportes es viable. Todos apuestan por una reestructuración. El tema es que tiene que ponerse de acuerdo en el “cómo” y todos remar hacia el mismo puerto.

-¿Era necesario cambiar algunos puntos en los estatutos del club para acceder a beneficios tributarios? ¿Cuáles son estos beneficios?

Se aprobó la modificación de los estatutos, básicamente, el artículo 1 y el artículo 51. El artículo 1 estaba referido a la finalidad del club, de la asociación del Club Universitario de Deportes, que como todos sabemos si tiene una finalidad deportiva, pero claro el estatuto que data de tiempos muy antiguos, desde la fundación del club, tenía otros valores, otras finalidades que coadyuvaban a este finalidad máxima deportiva. Y, por otro lado, el artículo 51 que establecía qué hacer en el marco de una liquidación. Entonces, cuando yo ingreso evalúo qué posibilidades tenemos de acceder a estos beneficios tributarios, como son la exoneración al impuesto a la renta y del IGV. Cuando yo analizo todo esto, veo los requisitos para acceder a esos beneficios, que son básicamente que sea una asociación civil sin fines de lucro, que lo cumplimos, que tenga una finalidad deportiva, que la cumplimos y considero que era necesario precisar esa finalidad para que no quede ninguna duda. Por otro lado, el otro requisito era que en una liquidación todos los remantes, lo que suceda con la venta de los activos del club pasen a otra entidad también sin fines de lucro y eso no lo decía el estatuto. Era necesario modificar esos artículos para poder acceder a estos beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque esta deuda corriente de 39 millones de soles está formada también en gran parte por deuda tributaria que no se ha podido pagar. Entonces, si nosotros logramos una exoneración de IGV, pues tendríamos una reducción en la deuda corriente. Y, además, si logramos una exoneración al impuesto a la renta en el momento que los activos salgan al mercado, ya sea para concesionar o para establecer cualquier tipo de estrategia comercial, si se llega a generar algún impuesto a la renta, que éste sea exonerado. ¿Para qué? Para que ese 28% que iría destinado a la Sunat vaya hacia los acreedores, al pago de la deuda concursal.

-Se habló en la Junta de Acreedores de conflictos de intereses por parte de Sunat, pero Francisco González, gerente deportivo y empleado del club, votó por su propuesta en la Junta. ¿No existe aquí conflicto de intereses?

Yo tengo entendido, como lo manifesté en la junta, que Francisco González votó no por nombre propio sino en representación de un acreedor comercial. Su voto fue por la persona que le delegó esas facultades. Ahora bien, la conformación de la junta donde no participa Indecopi o quiénes participan en ella lo establece el presidente de la junta en función a una lista que le es proporcionada por el Indecopi. Y allí se determina quién está facultado para participar o no. Yo hice la propuesta convencida de que es algo que va a beneficiar a Universitario de Deportes. Los acreedores que votaron en contra o se opusieron no dieron un sustento técnico porque ellos consideran de que no debe modificarse esos estatutos. Yo no te tomado conocimiento de primera mano de cuál es el motivo por el que consideran que este acuerdo no beneficia a la ‘U’. Yo me debo al club, y todo lo que tenga que hacer para beneficio del club lo haré.

-Ya pidió a la Comisión de Procedimientos Concursales el nuevo cálculo de la deuda tomando en cuenta lo advertido por Indecopi, sobre los $ 2.5 millones omitidos por Gremco?

Desde que se inició el megaoperativo muchas personas salieron a la palestra a decir que el mismo va a determinar quién es acreedor y quién no. Y yo creo, que desde ese punto de vista, hubo una mala información, generaron expectativas en los hinchas que no eran las correctas. El megaoperativo únicamente estaba destinado para determinar irregularidades, y no para determinar quién es acreedor o en qué porcentaje participa cada acreedor. En ese sentido, la misma presidenta del Consejo Directivo de Indecopi se pronunció y dijo: la solución de la ‘U’ no la voy a dar en esta megaoperativo. Y dijo, también, claramente que le habían mentido a los hinchas. Reitero, ese megaoperativo ha presentado hallazgos de presuntas irregularidades. En el caso concreto que mencionas (Gremco), de acreditarse ello en el órgano competente, lo que seguiría es, bueno, ‘sancionemos a Gremco porque omitió dicha información’, o no la ha omitido y simplemente se desvirtúa el hallazgo porque hay un procedimiento adicional. Si el hallazgo pasa a la Secretaría Técnica de Fiscalización de Procedimientos Concursales, ellos inician los procedimientos sancionadores. Ahí le dirán: ‘Gremco, tú omitiste brindar esta información o no’. Gremco se defenderá, y al final ese ente dirá si Gremco omitió y lo sanciona, o Gremco no omitió y no hay ningún problema ni ninguna sanción. Si se determina que, efectivamente, omitió dicha información de oficio pasaría a la Comisión de Procedimientos Concursales para que se ahí se actualice esa deuda. Entonces, mal haría yo en adelantarme a pedir una reducción o una variación si ni siquiera se han pronunciado sobre la veracidad de ese hallazgo.

-En el Congreso se está por discutir un proyecto de ley para regular el procedimiento concursal de apoyo a la actividad futbolística del Perú. ¿Qué opina su gestión sobre esto?

Tengo más de 20 años de experiencia en el sistema concursal, de hecho toda mi trayectoria profesional ha sido desempeñándome en esa área. De hecho, formé parte de Indecopi. Yo considero que el sistema concursal tiene una finalidad. Primero, como abogada no estoy de acuerdo con los proyectos de ley con nombre propio. Creo que el Congreso legisla para todos los peruanos y que no deberían existir leyes con nombre propio. Pero más allá, creo que este proyecto desvirtúa totalmente lo que es un proceso concursal, porque en el mismo son los acreedores los que, en base a las mayorías, adoptan los acuerdos. Y en este caso concreto se le estaría dando a la Sunat un papel preponderante. Y no porque sea la Sunat digo esto, podría ser cualquier otro acreedor. Inclusive podría ser el Estado a través de cualquier otro órgano. Lo que digo es que, conceptualmente, trastoca toda la finalidad del sistema concursal. Estoy en contra de ese proyecto de ley por ser completamente antitécnico.

-¿Está en la facultad de afirmar si la ‘U’ cerró está en rojo o en azul el 2020?

En estos momentos no tengo el resultado de la utilidad operativa, pero si puedo decir que tiene un pasivo que arrastra de deuda corriente de 39 millones. Asimismo, existen premios que se han ido generando en el 2020. Como ocupamos un cupo en la Copa Libertadores, automáticamente los futbolistas se hicieron acreedores del premio. Entonces, ese premio se registra como un pasivo en el año 2020 pese a que lo vamos a pagar en el 2021. Esa también es una situación que impacta el balance y un poco lo distorsiona por así decirlo.

-¿Qué uso se le está dando al dinero ganado por participar en la Copa Libertadores?

En principio no lo hemos recibido. Se recibe justo cuando se vaya jugando cada partido de la Copa Libertadores. Reitero que los ingresos extraordinarios (como el de la Copa Libertadores) tienen que servir para pagar la deuda corriente. Sin embargo, esto va de la mano con generar cada año éxitos deportivos. Entonces, nosotros tenemos que, primero, en una nuestra gestión ser muy responsables y creativos, transparentes y trabajar en base a un presupuesto, que va a contemplar tanto al área deportiva como al área administrativa. Y ese presupuesto que se le otorga al área deportiva. El comando técnico tiene que ver las mejores opciones para armar un equipo competitivo y pueda cada año poder tentar una final del campeonato local y así lograr acceder a la Copa Libertadores.

GESTIÓN DEPORTIVA

-Jugar una final y regresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores le hace bien a marca Universitario, pero ¿se puede catalogar como fracaso para el club no salir campeón el 2020?

En ningún caso yo considero que haya sido un fracaso. Por el contrario, yo estoy muy satisfecha con el resultado. Estoy muy satisfecha de haber logrado un importe económico considerable que nos va aliviar parte de la deuda corriente. Repito, el año pasado ha sido muy complicado para todos a nivel mundial por la pandemia. Inclusive, en el caso particular de Universitario hubo una pugna entre administraciones pasadas. Los jugadores comenzaron a entrenar en sitios donde no era los correctos para su desenvolvimiento. Ellos han dado todo de sí. Mi máxima admiración para ellos por la garra, porque nunca se vencieron, porque tuvieron atrasos en los pagos y siguieron luchando. Como administradora me siento totalmente satisfecha con el resultado obtenido.

-¿Por qué insistir con Ángel Comizzo en el puesto cuando ha perdido los dos últimos torneos nacionales?

Primero quiero aclarar que yo entro a Universitario el 10 de agosto y en ese momento había un equipo tanto deportivo como administrativo trabajando en el club. Consideré en ese momento que había demasiada inestabilidad en la ‘U’ y necesitábamos mantener una estabilidad para poder demostrarle a los sponsors que somos una entidad responsable, dejar de lado un poco la imagen del primer semestre de pugnas entre administradores. Es por ello que tomé la decisión de mantener a todo el personal, lo cual no significaba que no iban a estar en una constante evaluación. Ahora, también existen contratos firmados que las anteriores administraciones, por ejemplo, llegaban y cambiaban a todo el personal y eso acarreaba a indemnizaciones que lo único que hacía era endeudar al club. Aposté por una administración independiente, que no despide a determinados trabajadores porque simplemente ‘yo soy nueva y vengo con mi gente’. Por el contrario, yo evalué a cada uno y, si no hay una causal para un despido, considero que no se debe endeudar al club y golpearlo más de lo que ya se encuentra golpeado. En el caso concreto del profesor Comizzo, estuve en coordinación durante el 2020 y ahora a inicios del 2021, y estamos compenetrados en los objetivos, que son tener un equipo competitivo que pueda ocupar los primeros lugares en el campeonato. Sé que es difícil, sé que el fútbol tiene sus idas y venidas, y a veces no gana el mejor o suceden cosas imprevisibles. Debemos seguir para adelante demostrando la misma garra que se mostró en la Fase 1 del campeonato. Mi apoyo siempre será 100% a todos los entes del club, entre ellos, el comando técnico y la gerencia deportiva.

-¿Se intuye que se respetó el contrato que encontraron de Comizzo o se analizó la posibilidad de un sustituto?

Yo respeté el contrato de Ángel Comizzo desde mi punto de vista. Estoy satisfecha con la gestión que se hizo el año pasado. Estoy satisfecha con el segundo lugar, pero eso no quiere decir que sea conformista o que no aspire a que el club gane la Liga 1 y que salga muy bien en la Copa Libertadores . Pero no por haber perdido una final yo voy a desmerecer todo el trabajo que se ha hecho en el 2020, que era un año complicado.

-¿Por qué Alejandro Hohberg dejó de ser una prioridad en las renovaciones siendo el goleador del equipo 2020?

La decisión de optar por un jugador o no la toma el comando técnico, que decide con qué jugadores se quedan o de quiénes prescinde, y también qué jugadores contrata. Ellos saben bien qué estructura de juego quiere plantear y qué elemento va a sumar a esa estructura de juego. Creo que esa respuesta le compete más al comando técnico.

-¿Los cuatro fichajes -Valera, Murrugarra, Novick y Osorio- compensan al plantel que se tenía el año pasado y peleó por el título?

Esta pregunta tampoco me compete. Nosotros como administración establecemos un presupuesto. La forma de juego que quiere implantar para cada año la decide el comando técnico, que propone la contratación de ciertos jugadores. Nosotros solo verificamos y/o validamos que se cumplan ciertos estándares. De las conversaciones que he tenido con Ángel Comizzo, él optó por quedarse con la columna vertebral del equipo del 2020. Se han mantenido los jugadores íconos del campeonato pasado. Y si, se han hecho refuerzos recomendados por el comando técnico. Solo le pido a todos los hinchas confíen en la decisión del comando técnico, que confíen en la administración y que estamos seguros que al iniciarse el campeonato veremos los resultados.

-¿Por qué se ha tardado tanto en la contratación del centrodelantero extranjero que pidió Comizzo?

Cualquier contratación o tema que tenga que ver con Universitario va a generar mucha expectativa en el hincha, que va a querer tener el mejor equipo. Sobre el ‘9’ extranjero sí fue un pedido del comando técnico, pero la selección de ese ‘9’ pasa por ellos y yo entiendo que es una decisión difícil de tomar. Tiene que ser una persona que sume al equipo que ya tiene, se adecúe en este engranaje tal como ha pasado con Novick, por ejemplo, que ha encajado muy bien. Tiene que un ‘9’ que cumpla todas las expectativas a la interna como hacia los hinchas. Soy respetuosa de los tiempos que maneja el comando técnico. Hoy puedo adelantar que ya hay un elegido (sería Bruno Vides). Daré el nombre cuando esté en suelo peruano y cumpla todos los protocolos y exámenes médicos.

-¿Se cerrará el plantel con esta contratación?

Nos manejamos en base a un presupuesto. En este caso, contemplaba la contratación de un jugador extranjero y dos nacionales más, pero al final el hecho de cerrar la planilla o no va a depender del comando técnico, que me dirá si necesita esos otros dos fichajes, o si se contratarán en tal fecha o en tal otra. Respeto la gestión que haga el comando técnico.

-¿Qué postura tienen con la decisión del gobierno de impedir la reactivación de la Liga 1?

Cumpliéndose todos los protocolos y burbujas sanitarias, como han venido tenido no solo Universitario sino también otros equipos de la Liga 1, podríamos continuar y permitir que continúe los entrenamientos del fútbol profesional y se siga con el torneo con los debidos protocolos. Expreso mi preocupación y hago un llamado al gobierno, si bien entendemos la situación, también permitir que todo aquello que cumpla con los debidos protocolos pueda salir adelante por el bien del deporte. Hemos invertido muchísimo para acondicionar Campo Mar. Se había formado toda una burbuja sanitaria. Y ahora, la decisión del gobierno nos genera todo un perjuicio, desde mi punto de vista insustentable. La ‘U’, desde antes que se decrete la cuarentena inicial se encontraba ya concentrado en Campo Mar haciendo la pretemporada. Han permanecido en la sede de playa y no se han movido para nada de allí y se ha generado una burbuja sanitaria . Continuarán de esta forma porque si van a sus casas se pierde todo el trabajo realizado, y nos genera costos adicionales. El gobierno debe saber discernir entre qué actividades son, realmente, un foco de infección y basado en indicadores que sustenten eso.