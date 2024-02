El primer tanto del partido llegó a los 61 minutos tras un polémico penal pitado por el árbitro Bruno Pérez a instancias del VAR. El argentino Diego Dorregaray pidió el balón, remató cruzado y celebró su segundo tanto con la camiseta crema.

A los 77′, José Rivera aprovechó un error defensivo para marcar el segundo tanto luego de eludir al portero Carlos Cáceda.

Los merengues no solo mandan en el Apertura y se han posicionado a dos puntos de Cristal, sino que han hecho del Monumental un fortín inquebrantable: no pierden en casa desde el 19 de febrero del 2023; es decir, mañana cumplirán un año de puras celebraciones. La última caída fue ante Alianza Lima, el clásico rival, y desde entonces acumulan 17 victorias y dos empates. Aunque este año, el funcionamiento del equipo, aún no sea el mejor.

Arco imbatible, aunque con dudas en defensa

Sebastián Britos es seguridad garantizada bajo los tres palos. El problema se genera cuando la jugada lo obliga a salir a cortar centros: Melgar no pudo aprovechar el par de errores que tuvo, algo que ya es recurrente en él y debe mejorar.

La línea de tres es la conocida: Corzo como stopper por derecha y capitán, Riveros como líbero y Di Benedetto por izquierda. Aldo es el más regular: lucha cada balón como si estuviera jugando la final, asumió muy bien el papel de líder. Riveros pudo haberse ido expulsado tras recriminarle al árbitro una amonestación y casi siempre sufre con balones a sus espaldas. Di Benedetto es de lo más bajo atrás, los ataques más peligrosos del Dominó llegaron por ese lado.

Andy Polo cumplió 200 partidos con la 'U'. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Un mediocampo inconexo

Sobre el papel, Jairo Concha y Christofer Gonzales deberían jugar siempre juntos. Fútbol y dinámica entre ambos. Sin embargo, hasta ahora no han logrado conectarse en el juego y claramente la U lo padece.

Canchita no se acerca al desequilibrio de Piero Quispe. Concha ni hablar, sus características son otras. Sin embargo, hay algo que no se puede negar de ambos: su jerarquía. Si Jairo inició la jugada que acabó en gol en el clásico del sábado pasado, esta vez Christofer fabricó el penal para el primer gol crema. Por el medio el siempre cumplidor Jorge Murrugarra no desentonó.

Por las bandas, Andy Polo sigue en lo suyo: desequilibrar con su velocidad y gran recorrido. Por su parte, el ecuatoriano Portocarrero tuvo un duelo aparte con Ramos, aunque no pudo llevar peligro con el balón dominado.

José Rivera celebrando su gol. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

Ataque con mucho gol

Diego Dorregaray lucha todos los balones, intenta pivotear, pero queda clarísimo que es un 9 de área que necesita ser alimentado. Sufre mucho buscando asociarse. Jugó un mal partido, pero pidió el balón para meter el primer tanto por la vía del penal. Lleva dos festejos y ambos con disparos desde los doce pasos. Aún está en debe.

Edison Flores sí es jerarquía pura. Las pocas que tiene, siempre llevan peligro. Pudo anotar un golazo de bolea, pero el balón pasó muy cerca al arco de Caceda. Y en el banco, la U también tiene gol: José Rivera ingresó y puso el 2-0.