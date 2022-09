La alegría, esta vez, le perteneció a Universitario de Deportes. La amargura, a Alianza Lima. El segundo clásico se jugó en Matute y ante 30 mil hinchas blanquiazules, pero solo celebraron la delegación de 34 de guinda (entre jugadores y cuerpo técnico) que silenciaron el estadio con los goles de Leonardo Rugel y Alexander Succar antes de celebrar en el camerino visitante con una foto grupal repleta de sonrisas.

Antes, a la salida del terreno de juego, la delegación merengue fue víctima de actos violentos por parte de malos hinchas. De acuerdo al comunicado del club, el preparador físico Guido Thompson y el futbolista Rodrigo Vilca sufrieron cortes en la cabeza producto de los golpes que recibieron por los objetos contundentes lanzados desde la tribuna oriente, pegado a sur, por donde se dirigían a los camerinos.

El Comercio pudo conocer que la institución crema enviará hoy, lunes 5 de septiembre, un documento oficial a la Comisión de Disciplina y Liga 1, además DISEDE (Dirección de Seguridad Deportiva del IPD), exponiendo lo sucedido en el campo de juego y solicitando el cierre del estadio. Tres años después, un clásico volvió a jugar en La Victoria. Nada ha cambiado, ni la fiesta en las tribunas, ni los malos hinchas. Tampoco el equipo triunfador: la ‘U’.

Los festejos en Universitario continuarán. Se cobraron la revancha del 4-1 en el Monumental, le dieron un golpe certero a Alianza en su lucha por el Clausura y -¿Por qué no?- invitan a sus hinchas a soñar con el Torneo Clausura, el primer paso para conseguir la tan ansiada estrella 27, esa que se viene escapando desde 2014.

Lo que se viene para Universitario

Con la victoria ante Alianza, Universitario de Deportes se colocó en el quinto lugar de la tabla del Torneo Clausura con 17 puntos (+8 DG) en diez partidos. Están por encima de Alianza (6°, 17 pts, +4 DG, pero en 8 PJ) y por debajo de Cienciano (4°, 18 pts., +5, 10 PJ), Melgar (3°, 18 pts., +7, 7 PJ), Atlético Grau (2°, 21 pts., +7, 10 PJ) y el líder Cristal (21 pts., +9, 9 PJ). De un lado tiene la desventaja de aún no descansar, pero está en el pelotón de arriba.

El elenco de Carlos Compagnucci volverá a los trabajos este martes pensando en el próximo partido que será el domingo ante Sport Boys. Aún no se define el estadio ni tampoco si se podrá a jugar con dos hinchadas. En principio, la ‘U’ ofreció el Monumental, pero la propuesta fue rechazada por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a los futbolístico, los cremas no podrán contar con Alexander Succar. El ‘9′ anotó el 2-0, pero luego hizo un gesto provocativo que acabó con su expulsión y se hizo viral en las redes sociales con el hashtag #SuccarChallenge. “Como profesionales de esto debemos saber comportarnos dentro del campo y saber que este tipo de acciones nos perjudican. A mí, me da bronca que luego de anotar un gol se genere la expulsión. Ahora debemos corregir este tipo de acciones para no volver a cometer este error”, señaló el técnico Carlos Compagnucci tras el partido.

El argentino deberá meter mano en el once ideal que había conseguido armar por una acción infantil del delantero. Sin Alex Valera -el goleador que se fue a Al Fateh de Arabia Saudí-, Tiago Cantoro parecería la mejor opción (ambos son ‘9′), pero en el año apenas ha jugado 24 minutos (dos partidos). Otra opción podría ser el que entrenador mueva las opciones de ataque como jugar con dos delanteros como Polo y Quintero. Además, Federico Alonso, que salió a los 3′ por lesión, tampoco estaría disponible ante Sport Boys.

Universitario se ilusiona con el título. Sobre todo porque de aquí al final del torneo, solo saldrá dos veces de Lima y una sola vez jugará en altura: por la fecha 13 (2 de octubre) visitará a Alianza Atlético en Sullana y cerrará el certamen (30 de octubre) en Cajamarca ante UTC.

Lo que le falta a la ‘U’ Rival Ciudad Fecha 11 Boys (V) Lima Fecha 12 A. Grau (L) Lima Fecha 13 A. Atlético (V) Sullana Fecha 14 Manucci (L) Lima Fecha 15 Cristal (V) Lima Fecha 16 Melgar (L) Lima Fecha 17 Descansa - Fecha 18 Huancayo (L) Lima Fecha 19 UTC (V) Cajamarca

Aunque después tiene partidos difíciles ante Sporting Cristal, Melgar y el propio Atlético Grau, los tres rivales directos en la pelea por el Torneo Clausura. Pero como dice Compagnucci, la ‘U’ va partido a partido, con calma e ilusión.