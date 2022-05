El ambiente en Alianza Lima se ha tornado bastante tenso fuera de las canchas. Las constantes críticas al equipo, proveniente de un referente como Waldir Sáenz, no han caído nada bien en el entorno íntimo, mucho menos en Hernán Barcos, que no ha dudado en expresar su desazón con los comentarios de ‘Wally’. Evidentemente, el goleador histórico de los blanquiazules no está contento con el rendimiento del goleador actual del club y este último no se queda con los brazos cruzados.

En febrero del 2021, Alianza Lima confirmó a Hernán Barcos como su gran refuerzo para luchar por el ascenso a Primera División. Sin embargo, gracias a un fallo del TAS, el club blanquiazul mantuvo su categoría y, con el ‘Pirata’ como protagonista en la delantera, terminó dando la sorpresa al coronarse campeón nacional a final del año.

El delantero argentino se ganó el cariño de gran parte de la hinchada íntima a base de goles y buenas actuaciones sobre el verde, aunque en el transcurso también ha tenido que lidiar con diversos comentarios en su contra. Uno de los que más le ha apuntado con cuestionamientos ha sido Waldir Sáenz.

Hernán Barcos es el goleador actual de Alianza Lima FOTO: JESUS SAUCEDO / @PHOTO.GEC / jesus

Todo comenzó en julio del 2021, cuando el programa radial ‘PBO Campeonísimo’ informó supuestos maltratos de Barcos contra los juveniles del cuadro blanquiazul, lo cual el delantero argentino negó rotundamente. Sobre ello fue consultado ‘Wally’ en el mismo programa y su respuesta fue sencilla, sin malas intenciones.

“Alianza toda la vida fue una familia. Lo que tú (a Carlos Navarro, periodista que le preguntó sobre el tema) expresas me sorprende. Los grandes están para apoyar a los chicos. En mi época, lo nuestro era que los chicos crezcan, con el buen trato, con el buen consejo y con el respaldo de nosotros”, manifestó Waldir.

Hasta el momento, no había mucho problema con los comentarios del exfutbolista. Sin embargo, meses después, Sáenz criticó directamente a Barcos por no celebrar un gol de Wilmer Aguirre en la victoria agónica por 3-2 sobre Binacional, dejando entrever una supuesta mala relación entre ambos jugadores.

“¿Ahí si va no? cuándo es el Zorrito no, pero cuando es Jefferson (Farfán) sí, está atrás”, señaló el goleador histórico de Alianza Lima en ‘Campeonísimo’. “Barcos la mete al fondo y mira, gol de Alianza y no corre a celebrar. Ósea el Zorrito es un ‘NN’”, añadió.

A partir de ahí, el ‘Pirata’ ve con malos ojos a Waldir Sáenz, que continuó hablando sin pelos en la lengua numerosas veces sobre el actual plantel de Alianza Lima. “(Edgar) Benítez no marca la diferencia en Alianza. ¿Y Barcos de qué juega?”, cuestionó en una oportunidad en ‘Campeonísimo’.

Asimismo, a pesar de que Barcos ha sido una pieza fundamental para el título nacional de los blanquiazules el año pasado, ‘Wally’ minimizó su aporte. Ni siquiera lo reconoce y solo destaca a tres futbolistas: Farfán, Jairo Concha y Aguirre.

“Me gustaría ver a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. De hecho a ellos dos y Jairo Concha. Lo que ha venido haciendo Concha en esta Fase 2 es genial. Además de ‘Z15′ (Wilmer Aguirre) que no confiaban en él. Son esos tres jugadores y siete más”, señaló en una entrevista con RPP.

De vuelta a la carga

Waldir Sáenz no se ha cansado de criticar a Alianza Lima. La continuación de los malos resultados en la Copa Libertadores ha sido motivo de más cuestionamientos al equipo que hizo tan feliz con sus 178 goles. Y, a nivel local, tampoco ha dudado en reprochar a los dirigidos por Carlos Bustos.

De hecho, hace poco ‘Wally’ volvió a la carga. Tras el partido contra San Martín, que terminó en victoria (1-0) para los blanquiazules, el goleador histórico del club íntimo quedó descontento con el juego del equipo y opinó que el penal que ejecutó el ‘Pirata’ sobre el final del encuentro no debió cobrarse.

Hernán Barcos anotó el gol de la victoria de Alianza Lima ante San Martín FOTOS: JESUS SAUCEDO / @PHOTO.GEC / jesus

“Mira dale gracias a San Martín que no le metió cuatro goles a Alianza Lima, encima le regalaron un penal. No hay forma de que no le hayan cobrado penales a Alianza porque ninguno lo fue, ¿acaso esto es penal?”, apuntó ‘Wally’ en PBO Campeonísimo.

Esas palabras no fueron bien tomadas por la hinchada aliancista, que criticó a su referente. Justamente, un simpatizante íntimo cuestionó a Waldir en un comentario de Twitter. “O es un mal tipo o es un imb…”, colocó. Y Hernán Barcos se animó a responder “los dos” entre risas.

Las 2 😂😂😂 — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) May 9, 2022

Bajo ese contexto, Waldir no se quedó callado. En una corta entrevista con Willax Deporte, el exfutbolista aseguró que le “tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que es Alianza, y Barcos no es Alianza. Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que sume puntos y que haga bien las cosas en la Copa Libertadores como hincha”.

“Hernán Barcos no es Alianza Lima. Yo soy hincha de Alianza. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución (...) Su vida de él son las redes sociales, que no se preocupe mucho por eso, más bien que se preocupe en hacer goles con el club” agregó.

“Que no se preocupe de las redes sociales, que se preocupe de hacer goles en Alianza, nada más” 😱🔥



Waldir Sáenz, goleador histórico de @ClubALoficial, respondió a los comentarios de Hernán Barcos en las redes sociales. ⚪🔵



Más información a las 11:10 p.m. por @Willaxtv 📺 pic.twitter.com/7CFdY7Ladd — Willax Deportes (@WillaxDeportes) May 11, 2022

La polémica se ha mantenido encendida todos estos días. Y, justamente, en un reciente programa de ‘Entre Fieras’, Waldir Sáenz volvió a referirse sobre el tema, dejando algunas críticas duras contra Hernán Barcos y presumiendo sus casi 200 goles como jugador aliancista sobre los 17 que lleva el delantero argentino.

“Este muchacho mejor que se dedique a hacer goles para no ser la burla de los 27 o 28 partidos sin ganar en la Copa Libertadores”, sostuvo ‘Wally’. Y añadió: “Del hincha que hizo el comentario, la verdad me tiene sin ciudado, pero de él (Barcos), ahí está el problema. Yo tengo 178 goles, no voy a estar hablando y respondiendo a un tipo que tiene 10 goles”.

De esa manera, la relación del goleador histórico y el goleador actual de Alianza Lima se ha vuelto muy tensa, sobre todo en estos días en los que Barcos decidió hacer un pequeño, pero controversial comentario en una negativa referencia de Waldir a través de las redes sociales.

Y es que las constantes críticas de ‘Wally’ parecen haber llevado al cansancio al ‘Pirata’, quien decidió ya no quedarse con los brazos cruzados y expresar lo que piensa al respecto del exfutbolista. Mientras tanto, Sáenz no calla y continúa con los cuestionamientos al equipos de sus amores, especialmente para el actual ‘9′ aliancista, de quien no le convence su aporte.