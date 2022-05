La tarde del 15 de abril del 2018, un día después de despedirse de Independiente Santa Fe de Colombia, el último club que dirigió antes de venir por primera vez para dirigir a Universitario, don Gregorio Elso Pérez (Maldonado, 1948) regresó a su amada Uruguay. No tuvo mejor idea que vivir en Parque Batlle, un barrio al sudoeste de Montevideo. Desde allí tenía una vista envidiable y panorámica del mítico Centenario, estadio donde ganó cuatro de los cinco títulos seguidos de Peñarol entre el 93 y 97; el segundo Quinquenio de Oro. Hoy, don Gregorio está de nuevo en Uruguay, pero sin poder ir a ningún estadio. Los problemas cardíacos que sufrió a inicios de año, y que lo obligaron a dejar la ‘U’ por segunda vez, no se lo permiten. Pero él, un apasionado como pocos, romántico que trabajó al servicio del balón por cinco décadas, coge el teléfono para responder nuestra llamada y habla de lo que más ama: el fútbol.

—¿Cómo se encuentra de salud?

Estoy bien, mejorando. Día a día me siento mejor y, bueno, la voy luchando. Ya llevo cuatro meses casi (desde que fue intervenido quirúrgicamente por problemas cardiacos) y me voy recuperando. Ha sido difícil el camino, pero estoy acompañado de mi familia, llevando el tratamiento en casa.

—¿Cómo ha cambiado su día a día?

Ha cambiado totalmente. Extraño mucho mi actividad porque se me cortó muy bruscamente. De un día para otro dejé de hacer lo que era mi pasión, que es el fútbol. Estuve casi 60 años metido en esto y siempre lo disfruté. Realmente me ha costado asimilarlo. Me ha costado muchísimo. Me han llamado de clubes donde ya estuve, pensaban que estaba bien, pero no es así y lo tengo que asimilar. Lo que rescato es que estoy vivo, mejor y con familia.

-¿Uno de esos clubes que lo llamaron fue la ‘U’?

No, de la ‘U’ no me han dicho nada. Ojalá le vaya bien al equipo ahora que ‘Coco’ Araujo agarró. Yo guardo un gran cariño por la institución, a su gente. Lamentablemente, por distintas circunstancias, nunca pude terminar un periodo de trabajo ahí, pero por algo suceden las cosas. Sí me llamó Jean Ferrari y algunos muchachos del club para saber cómo estoy, cómo voy con el tratamiento.

—¿Le han prohibido seguir ligado al fútbol?

Por el momento no puedo trabajar. Los médicos me lo han dicho. Y es muy difícil que vuelva a trabajar. Quizá pueda hacer alguna actividad dentro de un club, pero ya no como técnico. Eso sí que no.

—Es difícil hoy soñar con una tercera vuelta a un club que no solo recibió mucho de usted, sino que también supo valorarlo…

Las dos veces que estuvimos nos fue bien a todos, pero por distintas circunstancias no pude cumplir ese sueño que tenía de coronar con un campeonato en la ‘U’ y vivir eso junto a su hinchada. Hubiera sido algo lindo, pero así son las cosas de la vida, ¿no?

—¿El plantel que se conformó para este año es un plantel corto? Eso se ha venido criticando desde Álvaro Gutiérrez y ahora con Jorge Araujo

Creo que la ‘U’ tiene un buen plantel. No se dieron los resultados con Álvaro Gutiérrez, quien es un buen técnico, pero él llegó justo cuando comenzaba la Copa Libertadores y a la par había que jugar el Apertura. Cuando nosotros llegamos al club en este segundo proceso, el equipo estaba muy mal deportivamente, nadie pensaba que se podía clasificar a la Sudamericana, mucho menos a la Libertadores. Encontramos un plantel corto, diezmado, con suspendidos y lesionados; sin embargo, clasificamos a la Libertadores ganando 21 de 24 puntos en disputa. Y todo eso con jugadores que hoy están en el plantel. Lo que se buscó para este año era potenciar al equipo.

—¿Jorge Araujo es el técnico idóneo para esta ‘U’ de cara a lo que resta del Apertura?

‘Coco’ es un hombre del club, fue tricampeón como jugador, conoce como nadie la institución, ve muy bien el fútbol y tiene conocimiento también del plantel que tiene. Yo veo que la ‘U’ tiene un gran futuro con él. Y creo que así no se den los resultados, tiene que cumplir el proceso.

—¿Qué le falta a Universitario para aspirar seriamente a ganar la estrella 27?

Organización, orden. Todos saben las situaciones que vivió el club con distintas administraciones. Hoy está encontrando un camino con mucha prolijidad con Jean Ferraria a la cabeza. No me cabe la menor duda de que si siguen trabajando como lo están haciendo, el club va a encontrar una estabilidad y tranquilidad que le permitirá nuevamente conseguir títulos.

—Hoy se habla de Piero Quispe como el presente y futuro de Universitario. ¿Recuerda cuál fue la primera impresión que tuvo de él cuando llegó al club el año pasado?

Cuando llegué, Piero ya estaba en el plantel y no tuve ninguna duda en ponerlo en esa segunda etapa que nosotros tuvimos. Es un jugador que no tiene techo, que tiene un gran futuro por delante. De mitad para adelante puede jugar en distintos puestos. Hay que tener paciencia con él, respaldarlo sobre todo porque le sobra condiciones.

—Para usted, ¿cuál es la posición en la que mejor se desempeña Quispe?

Para mí es un mediapunta. Enganche, cerca al ‘9′ de área. En ese sector del terreno, por su potencial y arranque, hace daño. Más allá de que él puede jugar por derecha, izquierda o acompañando al volante central, su potencia y desequilibrio lo tiene de tres cuartos de cancha para adelante. Ahí se puede aprovechar al máximo.

—¿Piero Quispe está en la temporada de despegue para buscar la consolidación e irse al extranjero?

Él está en una etapa de crecimiento, pero no me cabe la menor duda que puede pegar el salto al exterior. Es un gran profesional, por sobre todas las cosas. Eso lo ayudaría a potenciarse mucho más por la dinámica del fútbol que se vive en otros países. Pero pienso que por ahora está adquiriendo mucha experiencia y le viene bien tener esa continuidad en la ‘U’, ser importante para el equipo.

—¿Cuándo afecta al fútbol peruano que el Torneo de Reservas haya demorado más de dos años en reactivarse?

Primero que nada hay que pensar en positivo. Por suerte regresó y eso le dará muchas oportunidades a los juveniles, que son el futuro del fútbol peruano. El parate que hubo tiene que servir de experiencia para que no pase más, que no se vuelva a repetir.

—Alex Valera es el goleador de la ‘U’, pero se destapó con usted el año pasado. ¿Cómo lo ve en estos momentos?

Es un gran jugador, con mucho potencial, profesional y que todavía no tiene techo. Con el respeto a todos los demás, para mí es el mejor ‘9′ del fútbol peruano en estos momentos. Lo ha demostrado. Cuando nosotros llegamos, lo respaldamos convencidos de que iba a ser el jugador que es hoy. Y lo respaldamos porque no tenía esa confianza que muestra ahora, mentalmente no estaba fuerte.

¡𝗩𝗔𝗟𝗘𝗥𝗔, 𝗘𝗟 𝗔𝗣𝗘𝗟𝗟𝗜𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗟! 9️⃣ ⚽️ 🎯



Con ustedes, nuestro goleador y actual máximo artillero de la #Liga1Betsson con nueve goles.



¡Que siga la racha, Alex! 💪#YDaleU pic.twitter.com/CaCNfD8v9v — Universitario (@Universitario) May 12, 2022

—¿Es Valera el reemplazante de Paolo Guerrero en un futuro? Hoy tenemos también a Gianluca Lapadula

Hay otros ‘9′ como Gianluca Lapadula que en la selección ha tenido buenos partidos y convirtió goles fundamentales. Y seguramente pueden haber otros ‘9′. Pero yo veo a Alex Valera como el gran ‘9′ del futuro de Perú. No me cabe la menor duda.

—¿Cuándo le benefició que usted lo libere de la responsabilidad de patear penales?

Alex tuvo la mala suerte de fallar un penal. En ese momento le dije que lo quería proteger y que en un futuro, cuando tuviera más tranquilidad, iba a volver a patear los penales. Él entendió, comprendió y Nelinho Quina se hizo cargo.

—¿Cómo ve a Perú de cara al repechaje?

Yo no desmerezco ni a Emiratos Árabes ni Australia, pero creo que Perú tiene todo para ir al Mundial. Tiene un gran potencial que lo ha demostrado, jugadores con experiencia en esta clase de partidos y un trabajo importante de hace muchos años de su cuerpo técnico. Yo veo a Perú en el Mundial.