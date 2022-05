Son cerca de las ocho de la noche y Carlos Desio (Corral de Bustos, 1973) nos atiende la llamada telefónica con cierta agitación. Aún le cuesta adaptarse a los más de 3 m.s.n.m. de Huancayo. Llegó al Perú en junio del año pasado para dirigir a Binacional, pero el torneo se jugaba en Lima. Hoy, es el conductor de un Sport Huancayo que sueña con ganar el Apertura. Tienen un partido menos (vs. Alianza Lima) y hoy recibirán a Cienciano en busca de recuperar la punta del torneo. “El fútbol es mi vida”, es la frase que repite cada vez que puede, y lo confirman las horas que pasa sentado frente a su laptop buscando vídeos y analizando a los rivales. “El que busca, encuentra. Una vez jugamos (selección juvenil de Argentina) contra Kazajistán y tenía que ver videos, y los hallé”, nos dice uno de los hombres que acompañó a Jorge Sampaoli en sus mejores aventuras: selección chilena, selección argentina, Atlético Mineiro y Santos, lugar donde también coincidió con Christian Cueva, nuestro ‘10′.

—Faltando poco para que acabe el Apertura, ¿cuán posible ve que Sport Huancayo gane el torneo?

Sabemos que va a ser difícil. Nos vemos bien, estamos arriba y con un partido menos. Sabemos que Alianza es un grande y va a ser difícil, pero hoy los números nos dan la posibilidad de ilusionarnos y creer que podemos lograr el objetivo que venimos a buscar.

Carlos Desio (casaca roja) junto a su cuerpo técnico en Sport Huancayo.

—¿En algún momento sintió que enfrentó a los rivales y al fixture? Desde la fecha 7, y hasta la fecha 19, vienen jugando contra rivales que llegan descansados.

Ellos tienen una ventaja de venir con una semana más de descanso, con tiempo para prepararse mejor. Pero por otro lado no tienen una semana de competitividad. Creo que se equipara un poco.

—En estos momentos el Apertura tiene a tres equipos de provincia dentro de los cinco primeros lugares. ¿Que el torneo sea descentralizado es un factor?

Puede ser. Cada provincia se hace fuerte con su localía, pero nosotros, y por ahí otro equipo más, también estamos ganando de visita, que es lo que te hace lograr objetivos. El calor de los equipos como Alianza Atlético o la altura nuestra es un plus que el año pasado no se tenía porque se jugaba en el llano y ahí los equipos grandes sacaban diferencia por la calidad y cantidad de jugadores que tenían.

—Trabajó en Chile, Argentina y Brasil antes de venir al Perú. ¿Le sorprendió la diversidad geográfica en nuestro fútbol?

Sí. Es difícil adaptarse. A mi me costó la altura. Hasta hoy sigo padeciendo al subir las escaleras, por ejemplo. Cuando tocó ir a Sullana, sentí mucho el calor y encima se jugó al mediodía. De ahí está el llano que es normal. Pero entre el calor y la altura, lo segundo es más fundamental. Se siente más para el visitante.

—En los tres países antes mencionados trabajó con Jorge Sampaoli. ¿Intenta plasmar la idea de juego del ‘Hombrecito’?

Con Jorge (Sampaoli) aprendí a jugar en un sistema posicional y es lo que trato de hacer con mis equipos: ubicar al equipo, dependiendo del rival, en un sector donde podamos lastimarlo y generando superioridad. Obviamente luego uno se adapta a lo que tiene.

—¿Y qué diferencias tiene del estilo de juego de Sampaoli?

Con Jorge, los centrales no podían pasar al ataque. Simplemente era salida y dar pases. Si ves (a Sport Huancayo), Jimmy Valoyes, o el central que tenga el balón, rompe líneas constantemente yendo al ataque y automáticamente (Alfredo) Rojas o (Ricardo) Salcedo cubren el hueco. El mensaje que le dijimos a los jugadores desde el primer momento es que buscamos potenciar cada individualidad, pero en beneficio del equipo. Siempre el equipo por encima del jugador.

—En Perú, y más en equipos de provincia, se critica mucho la falta de paciencia en los procesos. ¿En Huancayo con qué proyecto se encontró?

Mi contrato es por todo el torneo, pero uno sabe que esta profesión de entrenador depende mucho de los resultados. Muchas veces la gente no ve la táctica, estrategia ni los planteamientos en cada partido, solo ve el resultado. Sucede acá, en Argentina o Brasil. Perder dos o tres partidos te hace perder el puesto de trabajo. Por eso creo que los proyectos ya no están más en el fútbol y acá se puede ver algunos equipos que mantienen a su técnico como César Vallejo (Chemo del Solar), Cristal (Roberto Mosquera). Pero son pocos.

—¿En Sport Huancayo cuál sería ese resultado? ¿Campeonar?

Nuestro objetivo es entrar a una copa internacional, volver a Huancayo donde siempre estuvo. Ojalá sea la Copa Libertadores, si no se puede, la Sudamericana. Y claro que nos ilusiona salir campeones, pero vamos paso a paso.

—¿Este Sport Huancayo es el reflejo de lo que busca como técnico?

Siempre hay cosas por corregir, mejorar. Si bien se está demostrando la táctica que propusimos, ha sido un cambio tan grande para ellos al jugar de una manera totalmente diferente a la que estaban acostumbrados, que es correr detrás del balón, moverse para todos lados en busca de espacios. Aún les cuesta. Me pasó con Binacional también. Cambiar el chip lleva un tiempo, pero creo que lo vamos logrando.

Carlos Desio (derecha) junto a Jorge Sampaoli en Santos.

—En 2019, cuando era parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Santos de Brasil, coincidió con Christian Cueva. ¿Por qué no le fue bien?

Yo lo quiero mucho a Christian, hablaba mucho con él. Su calidad es indiscutible, es un jugador diferente, de esos ofensivos que siempre van para adelante y muy profesional. Pero Sampaoli pide mucho en la parte defensiva y ahí Christian no sentía eso. Ahora sí, sobre todo en la selección. Está haciendo ese sacrificio de apoyar en la marca. Pero ahí (en Santos) no, entonces por ahí le costaba ser titular. Iba alternando y cuando entraba, a la hora de tener la pelota y buscar el arco rival, sobresalía.

—Santos fue el segundo equipo de Christian luego del fatídico penal fallado en Rusia 2018, una jugada que, según él, le marcó la vida. ¿Lo notabas tocado psicológicamente en esos días?

Yo siempre digo que el penal lo erra el que lo patea. El que no, va a quedar bien. Y en un penal el portero tiene la ventaja porque si le anotan, no pasa nada; pero si lo ataja, es un fenómeno. A Christian yo lo notaba cómodo, entrenaba bien, pero su bajón fue más por lo futbolístico, el pedido de Sampaoli. Pero un jugador de su calidad puede tener bajones, el tema es regresar a su nivel, resurgir. Y él lo está haciendo. Hoy, Perú tiene la suerte de tener a Christian en un nivel altísimo, siendo el eje y conductor del equipo. Está haciendo que Perú tenga la posibilidad de pelear un repechaje y soñar con volver al Mundial.

—¿El Cueva que encontró en el Santos, al que le costaba cumplir con la tarea defensiva, es el reflejo del jugador peruano que encontró acá?

En Perú me encontré con un muy buen talento. Ya lo había visto en las juveniles cuando estuve en un Sudamericano en San Juan con la Sub 15 de Argentina. Perú era un equipo con mucha calidad en su juego, de muy buen pie, pero lamentablemente en esa edad el físico se sobrepone a todo. Entonces los demás equipos tenían calidad, pero también un físico desarrollado. Y sí, al peruano le cuesta esa parte defensiva. Los delanteros no están acostumbrados a matar, destacan solo en ofensiva; o los defensores no toman el rol de atacantes a la hora de salir jugando. Aunque todo eso ha ido mejorando, evolucionando en los últimos tres o cuatro años. Ahorita hay algunos que están en Estados Unidos o Europa, entonces quiere decir que hay una buena adaptación, pero aún falta.

—¿Le sorprende que Cueva juegue en Arabia y no en otra liga de mejor nivel?

Creo que él eligió estar ahí para retornar a su nivel. Está en un club en el que debe estar cómodo económicamente. Pero obviamente el jugador quiere volver a la élite del fútbol y Christian está haciendo un gran año en su club y la selección peruana. Tiene todo para volver a estar en Europa o en uno de los equipos grandes de este continente para mostrar su juego. No dudaría en que lo van a buscar.

—¿Qué tantas chances tiene Perú de ganar el repechaje y clasificar al Mundial?

Yo creo que tiene muchas chances porque acabó dentro de los cinco primeros en Sudamérica, que es uno de los torneos más difíciles para clasificar al Mundial. Y quedó por encima de selecciones fuertes como Chile o Colombia. Eso demuestra que está en un nivel más alto que Australia o Emiratos Árabes. Ojalá se dé, sería muy bueno para el país y la liga. A mí me sorprendió cómo aman a la selección acá, la devoción que tiene el hincha, incluso por encima de sus equipos. Eso es algo que en Argentina, por ejemplo, no pasa.

Influencia de Cueva

en Eliminatorias Incidencia Resultado vs. Venezuela Gol 1-0 | 3 puntos vs. Ecuador Gol 1-2 | 3 puntos vs. Chile Gol 2-0 | 3 puntos vs. Bolivia Gol 3-0 | 3 puntos vs. Venezuela Gol 1-2 | 3 puntos vs. Colombia Asistencia 1-0 | 3 puntos vs. Paraguay Asistencia 2-0 | 3 puntos 5 goles

2 asistencias 21 puntos de 24 conseguidos

—Entre 2017 y 2018 trabajó en las selecciones juveniles de Argentina. En su último año sufrió un problema cardíaco antes de unos Juegos Odesur. ¿Cómo superó todo eso?

Estoy bien. Es algo hereditario lo que me encontraron. Pero fue un susto nada más. Pasó un poco por la ansiedad y los nervios del momento. Era mi debut en la selección argentina como técnico de la Sub 20. Esa adrenalina del estreno, de jugar un torneo importante como los Odesur… fue una mezcla de todo, sumada a la altura de Cochabamba, Bolivia, se me bajó la presión, me sentí mal y me internaron, pero al otro día ya estaba en mi casa. Por suerte el susto no pasó a mayores.

—¿Nunca estuvo en riesgo de dejar el fútbol?

No, ni lo pensé. Si me toca que me pase algo, que sea dentro de una cancha. Yo amo el fútbol, es mi vida. Mi familia, por ejemplo, vive en Argentina y no los veo casi nunca. La última vez que los vi fue en diciembre del año pasado y es algo que duele, pero saben que estoy tan lejos, haciendo un esfuerzo para que ellos estén bien. El fútbol es así, a veces hay que perder para ganar.

—¿Cómo ve el trabajo en divisiones menores en el Perú?

Si bien llegué el año pasado, cuando aún no se jugaban torneos de menores por la pandemia, creo que deberían tener una mejor infraestructura. No hay canchas idóneas para poder mejorar al jugador. Una cancha en buen estado te va a dar mejor calidad de futbolistas. Y la Copa Libertadores Sub 20 que pasó fue un reflejo de eso. Cristal, que para mí es el mejor equipo del país, perdió contra un equipo de Ecuador (Independiente del Valle) por seis goles y ante uno de Venezuela (Caracas) por cuatro. Eso quiere decir que acá hace falta mucha competencia interna.

—¿Qué diferencias encuentra con el fútbol argentino, por ejemplo?

Si vas a Argentina y ves algún partido de inferiores, te impresionarías. La intensidad y agresividad con la que juegan, la competencia que hay es muy grande, por eso son potencia. Tanto ellos como Brasil. Tuve la suerte de ver a todas las juveniles de Brasil cuando estaba allá. A mí me gusta ver los torneos de menores, cada que puedo voy, no importa donde, porque veo a los proyectos futuros y eso te genera una grata sensación. Acá hay uno o dos equipos que sobresalen del resto, los demás no hacen fuerza. Ahí hay un gran problema.

—Y está el Torneo de Reservas que se reactivará después de más de dos años. ¿Cuánto nos afecta para el futuro?

Ese es un problema muy grande porque uno tiene que sumar en la bolsa de minutos. Nosotros necesitamos chicos obviamente, pero ellos necesitan acumular minutos de juego y no entrar con solo una práctica encima porque le va a faltar esa experiencia que adquieren. Es fundamental que los juveniles tengan partidos, juegos. Son el futuro del fútbol peruano.

—¿Qué opina de la influencia europea en el fútbol formativo sudamericano, el jugar a dos toques y olvidar un poco el talento, la improvisación?

Pasa que hay que tener cierta edad para aprender del error, intentar y errar. De no encajonarte y obligar a jugar a uno o dos toques. El fútbol a veces es a un toque, dos, tres, por ahí es conducción y gambeta. A un chico de diez años no lo puedes volver loco con la parte táctica o estratégica, no están en edad para entender eso. Tienes que enseñarles el control, el pase, los perfiles y, sobre todo, dejarlos que ellos creen, que se explayen a través del fútbol. ¿Por qué el argentino es muy bueno en el uno contra uno? Porque en las calles muchos chicos están con la pelota y juegan uno versus dos, dos versus tres, y gambetean, tienen esa libertad. Ellos tienen que aprender jugando y sin esa presión que existe por ganar y ganar. Ese es un grave error en las juveniles.

—¿Cuál?

En Argentina, por ejemplo, pasa que botan técnicos en juveniles por no ganar partidos. Cuando llegué a un club, el coordinador me dijo: “tienes que ser formativo-competitivo”. Es decir, tenía que enseñarle al jugador, formarlo, pero a la vez tenía que conseguir resultado porque sino me sacaban. O sea que va en contramano eso. Si yo tengo que enseñar al chico, no tiene que importar el resultado. En Estudiantes de La Plata, donde trabajó mi hermano, le daban más importancia a la formación antes que ver si ganan o pierden. Y está bien porque el objetivo es formar al jugador para que lleguen a primera división totalmente preparados. Lamentablemente el fútbol se convirtió en resultados, nadie ve si hiciste algo bueno tácticamente o cómo formaste a un chico. El técnico siempre juega con la soga al cuello, aunque no en mi caso porque a mí me da lo mismo si me echan o no. Yo voy siempre para el frente porque sé que cuando llego a un club me van a echar, entonces trato de hacer lo que me gusta y hacer que el jugador crea en mi idea.