“¿Para volver a mi nivel? Tengo que resolver el tema de mi rodilla, parece que no me quiere dejar jugar”. A partir de esa frase —pronunciada con la voz quebrada y una leve sonrisa dibujada en su rostro para ocultar su enorme frustración—, Paolo Guerrero inició un largo camino de incertidumbre, que todavía no encuentra un final más de 215 días después. Y, aun así, continúa corriendo contra el tiempo.

Transcurría el 7 de octubre del 2021 cuando Paolo Guerrero jugó su último partido. Lejos de su mejor nivel, el ‘Depredador’ disputó 62 minutos del partido contra Chile en las Eliminatorias. La selección peruana había ganado el ‘Clásico del Pacífico’ y el ambiente nacional se pintó de júbilo. Paolo también estaba feliz, claro, pero a la vez estaba consciente de que no podía seguir lidiando con los males de su rodilla.

El último partido que jugó Paolo Guerrero fue con la selección peruana en la victoria 2-0 ante Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 | Foto: GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

Un día después, el ‘9′ peruano fue desconvocado de la selección peruana por su lesión en los ligamentos. Desde entonces, Guerrero se ha dedicado únicamente en su recuperación. Es por ello que prefirió negociar su salida del Inter de Porto Alegre cuanto antes.

El 12 de octubre, este diario pudo conocer que el ‘Depredador’ viajó a Alemania para tratarse los problemas de su rodilla mientras seguía resolviendo su contrato con el Inter desde lejos. En medio de ello, surgieron bastantes rumores de su vuelta a Alianza Lima. “Está cerca, cada vez más”, aseguró por esos días Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, dejándole las puertas abiertas al ídolo íntimo.

Sobre la recuperación de Guerrero, el mismo Juan Carlos Oblitas dijo que no había un tiempo definido para que el delantero retornara a las canchas. “Es complicado el tema Paolo porque es un tema médico y juegan muchos factores en relación a su persona, a su edad y a la recuperación que deba tener. Esperamos contar con él en las condiciones que se requieren, pero no puedo dar una respuesta de si estará pronto”, señaló.

Después de varios días negociando, finalmente el Inter anunció la rescisión del contrato del delantero nacional el 26 de octubre y le agradeció todo lo que hizo por el club durante los tres años que estuvo.

“Sport Club Internacional y el atleta Paolo Guerrero, por interés mutuo, ajustaron la terminación anticipada del contrato de trabajo. Gran ídolo del fútbol peruano y reconocida carrera mundial, el delantero vistió la camiseta de color en 72 partidos y anotó 32 goles. El club agradece y desea tener éxito en las secuelas de su carrera”, señaló el equipo brasileño en un comunicado.

Rumores, serie, recuperación

Después de que su marcha del Inter se hizo oficial, los rumores de su vuelta a Alianza Lima se acrecentaron, pero no solo eso. En Argentina, Guerrero también fue vinculado constantemente con el Boca Juniors. La misma prensa gaucha situó al peruano en la órbita del ‘Xeneize’.

Por su parte, Guerrero prefirió evitar esos temas lo máximo posible y siguió enfocado en su recuperación. Estuvo varios días en Alemania, sometiéndose a terapias que le ayudaron a fortalecer la zona afectada. Antes de su retorno a Lima, su madre Doña ‘Peta’ confirmó que el ‘Depredador’ no necesitó de ninguna operación.

“Paolo está mejor, no necesitó operación sino un tratamiento, hizo fisioterapia y se está recuperando de la mejor manera. Ya no se hincha la rodilla tras la operación en Brasil. Por lo que tuvimos que venir acá para ver qué tenía y el por qué de la hinchazón. Volveremos en los próximos días”, contó desde Alemania, Doña Peta, la mamá gallina del delantero, al canal Integrations Fernsehen.

Ya con la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias en el horizonte, Ricardo Gareca lamentó la ausencia del capitán y aseguró que se lo esperaría el tiempo que fuera necesario. Lo primordial, en cualquier caso, siempre será la salud de sus dirigidos.

“Trabajó para estar bien, de la mejor manera. Esto es un contratiempo que tiene, está solucionándolo, tratando de ver para sobreponerse. Quiere seguir jugando en un buen nivel. la selección solo tendrá que esperar su proceso. Mientras tanto, afrontaremos los partidos”, señaló entonces el ‘Tigre’.

Tras el retorno de Paolo a nuestra capital, Netflix anunció el inicio del rodaje de una miniserie llamada “Contigo Capitán”, que trata sobre el difícil momento que vivió el ‘Depredador’ en su batalla legal con la Asociación Mundial de Antidopaje desde el 2017. El actor Nikko Ponce es el encargado de dar vida al ‘9′ nacional en la bioserie.

¡La primera serie Peruana está en juego! 🙌Comenzó el rodaje de la bioserie dirigida por Javier Fuentes-León y Daniel Vega Vidal, que contará la difícil batalla legal entre el futbolista Paolo Guerrero (Nico Ponce) y la Asociación Mundial Antidopaje. ⚽️🇵🇪 pic.twitter.com/40s9hcrrXF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 4, 2021

En los primeros días de noviembre, Guerrero comenzó sus trabajos individuales en La Videna, bajo la guía de los médicos de la selección peruana, con la intención de llegar a los últimos partidos de Eliminatorias en marzo del 2022. Gracias a ello, Gareca ha seguido de cerca su evolución.

“Está enfocado en su recuperación para estar en la selección y para llegar a donde le toque estar. Lo vemos de cerca, ansiosos de observar su evolución y ver en qué momento empieza a jugar”, dijo el ‘Tigre’.

Paolo Guerrero entrenando en La Videna | Foto: Instagram

Un año más y un futuro incierto

Mientras Guerrero ha seguido con su recuperación en La Videna, su próximo destino futbolístico se convirtió en un tema de conversación primordial. En principio, el delantero peruano descartó su vuelta a Alianza Lima, ya que su intención era seguir jugando en el extranjero. “Todavía no lo tengo en mis planes”, aseguró. Pero con el pasar del tiempo cambió de opinión y no le ha vuelto a cerrar las puertas al club blanquiazul.

En ese contexto se incrementaron los rumores de su llegada a Boca Juniors, cuando un médico xeneize visitó Lima para atender personalmente a Guerrero. Aunque eso fue más por una recomendación de Néstor Bonillo. Eso sí, el interés del club argentino dependía del estado físico del ‘Depredador’ y por ello también vino Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

Antes de comenzar el mes de diciembre, Guerrero habló en exclusiva con El Comercio y, al ser consultado sobre su futuro, respondió: “Tengo propuestas del extranjero. Venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarto, pero tengo que analizar”.

Terminó el 2021 en medio de rumores e inició el 2022 con el cumpleaños 38 de Paolo. Un año más de vida, pero complicado. Nuevamente. El delantero peruano, incluso, fue criticado por haber organizado una fiesta pese a las restricciones por la pandemia. “Cada uno es dueño de cuidar su vida”, justificó Gareca.

Saludamos afectuosamente a Paolo Guerrero, futbolista de nuestra Selección Peruana 🇵🇪, en el día de su cumpleaños.



¡Muchas felicidades y los mejores deseos, capitán! 🎊#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/JMvVR4f1WO — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 1, 2022

Sea como fuere, el ‘Depredador’ continuó con su recuperación en La Videna y se ha mantenido atento a los partidos de la selección peruana. Incluso, ha alentado desde el palco del Estadio Nacional en algunas oportunidades.

En febrero del 2022, nuestro goleador viajó a Estados Unidos para continuar sus tratamientos especiales en la rodilla. “Estoy haciendo trabajos en el campo, pero poco a poco”, contó al regresar del país norteamericano, pero no fue suficiente.

Pasó un mes y el mercado de fichajes en el fútbol peruano se cerró el 8 de marzo sin que Guerrero definiera su futuro. Y para volver a la selección peruana siguió corriendo contra el tiempo, aunque finalmente no pudo estar listo para la fecha doble final de marzo.

Entonces, se tuvo que conformar con alentar a sus compañeros desde casa. Después de la derrota ante Uruguay en Montevideo y la victoria ante Venezuela en Lima, el ‘Depredador’ vivió, sufrió y se alegró como una hincha más por la clasificación del equipo nacional al repechaje intercontinental.

“Felicitaciones muchachos por el gran triunfo, por darle esa alegría a todo el Perú. El Perú está orgulloso de todos ustedes, por el esfuerzo, sacrificio, por todo lo que metieron a lo largo de estas Eliminatorias. Vamos Perú”, fueron sus palabras.

Desde entonces, su estado se ha convertido en un misterio. Guerrero dejó de visitar con frecuencia La Videna y el Perú se quedó sin novedades de su recuperación por más de dos meses en los que no declaró nada. Pero este 12 de mayo rompió su silencio.

Actualmente, el ‘Depredador’ se encuentra ahora en Phoenix, Estados Unidos, donde afronta la última etapa de su recuperación hasta la quincena de este mes, según confirmó el mismo delantero en una entrevista con FIFA Plus. Su deseo es jugar el repechaje, pero eso dependerá de su condición física y también de lo que decida Ricardo Gareca.

“¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no?”, señaló en la entrevista.

La situación de Guerrero es bastante complicada. Hasta el momento, ni siquiera ha encontrado un club que lo respalde en su vuelta a la acción. Por ello, a estas alturas, jugar el repechaje resulta prácticamente imposible para él, pero sus esperanzas de volver pronto a la ‘Blanquirroja’, como ha quedado claro, no se esfumarán así nomás.