El gran momento de Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders hace preguntarnos sobre su futuro en la selección peruana. Los números y las estadísticas nos hacen creer que hablamos de dos jugadores diferentes. Mientras que en su club el delantero nacional triunfa, golea y gana títulos como en la última Concachampions, en la Blanquirroja su bajo rendimiento ha generado dudas y críticas entre la hinchada peruana.

No es la primera vez que un jugador nacional pasa por una situación así. Lo vivimos en su momento con Claudio Pizarro. El ‘Bombardero de los Andes’ hizo historia en Alemania, dejando su huella en clubes emblemáticos, pese a que en la selección peruana no tuvo el desenvolvimiento y el hambre de gol que muchos esperaban. Sin ir muy lejos, en nuestro país vecino Leo Messi no la ha tenido fácil en la Albiceleste si comparamos todos sus éxitos en Barcelona.

La actualidad del atacante peruano hace pensar en una posible convocatoria con un repechaje cada vez más cerca y el sueño mundialista de millones de peruanos de ver a la Selección en Qatar 2022.

Recordemos que el peruano sólo estuvo presente en siete partidos de las clasificatorias hacia Qatar 2022 y no logró anotar ningún tanto. Asimismo, las lesiones se hicieron presentes para el atacante nacional complicando su aparición en las convocatorias de Ricardo Gareca.

Partidos Jugados Minutos Paraguay 2-2 Perú 74′ Chile 2-0 Perú 60′ Perú 0-2 Argentina 9′ Perú 0-3 Colombia 25′ Perú 1-1 Uruguay 4′ Perú 1-0 Venezuela 15′ Brasil 2-0 Perú 17′ TOTAL: 7 partidos TOTAL: 204 minutos

El último acercamiento de ‘La Pulga’ con la Selección fue hacia enero de este año, cuando el comando técnico invitó a los seleccionados de la MLS entre los que están Pedro Gallese, Alexander Callens, Marcos López, Yoshimar Yotún y Raúl Ruidíaz a entrenar en la Videna. El delantero declinó la invitación y decidió irse de vacaciones con su familia a Europa tras un 2021 bastante cargado, por lo que no estuvo presente en los amistosos frente a Panamá ni Jamaica y tampoco fue convocado para las cuatro fechas restantes de las Eliminatorias.

Pese a su situación con la Selección, Ruidíaz nunca dejó de brillar con el Sounders. En el 2020 se coronó campeón de la Conferencia Oeste frente al Minessota United, remontando el marcador por 3 a 2, con un gol del peruano en el minuto 89. Además, llegaría a los 50 goles vistiendo la camiseta del ‘Rave Green’ en el 2021. Con la hazaña de ayer, el Seattle Sounders suma un nuevo título que lo llevará a jugar el Mundial de Clubes 2022 con un Raúl Ruidíaz como segundo máximo goleador del club con 64 tantos.

Año Partidos Jugados - MLS Minutos Goles 2020 22 1879′ 14 2021 27 2223′ 17 2022 3 146′ 0 TOTAL 52 partidos 4248 minutos 31

El gran momento de Ruidíaz haría pensar que podríamos verlo en la próxima convocatoria para el repechaje del 13 de junio. Lo cierto es que el ‘Tigre’ Gareca nunca la ha cerrado las puertas de la Selección y siempre ha respetado su decisión: “Raúl (Ruidíaz) siempre ha sido uno de los más convocados, nosotros siempre respetamos cualquier tipo de posición que el jugador tenga en todo aspecto. En ningún momento él va a tener las puertas cerradas de la Selección”. Hoy por hoy el atacante celebra un nuevo campeonato y ya veremos lo que decide Gareca y su comando técnico.