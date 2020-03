Mientras en Europa se cancelan encuentros de fútbol y en Asia no se realizan eventos masivos, el Perú mira con moderada alerta la epidemia del coronavirus, enfermedad que ya tiene presencia en Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. Si bien son casos puntuales, el deporte nacional busca estar preparado para ello, aunque las condiciones no parecen ser las adecuadas.

Aún circulan en las redes sociales las imágenes de los hinchas brasileños quejándose de uno de los servicios higiénicos del estadio Monumental de Ate en la final de la Copa Libertadores del año pasado, entre Flamengo y River Plate. Los visitantes que van a los diferentes estadios cada fin de semana pueden dar fe que las condiciones no son las mejores pese a que las bases del torneo exigen que los clubes cumplan con condiciones mínimas.

“Servicios higiénicos para espectadores suficientes y en buenas condiciones para damas y caballeros. Es responsabilidad del club proveer el número adecuado de servicios higiénicos según las normativas vigentes. Del mismo modo, el club participante deberá garantizar el correcto funcionamiento de griferías y aparatos, así como el abastecimiento de agua y la limpieza adecuada durante el desarrollo del partido", se lee en el artículo 4 letra I del documento. Esto es lo que deben cumplir los clubes, y en la realidad se cumplen a duras penas.

Hace dos semanas, Aldo Corzo se quejó de las condiciones del estadio Municipal de Guadalupe ya que no había agua en los vestuarios, mientras que la delegación de Alianza Universidad se vio afectada por la presencia de gases en su vestuario en el estadio Matute en la primera fecha del certamen. En la Federación Peruana de Fútbol aseguran que cada club es responsable de ello y en caso de incumplir son sujetos de sanciones establecidas en el Reglamento de Licencias. De manera oficial, nadie quiso dar su voz sobre este tema.

La fiscalización corresponde al área de Comisión de Estadios de la Comisión de Licencias. Esta tiene la capacidad de suspender estadios si no cumplen los requisitos que se imponen para acceder, justamente, a la Licencia. “Algunos estadios no fueron autorizados por no contar con las condiciones de higiene y salubridad”, nos dicen, pero no precisan qué recintos fueron.

Medidas en recintos

Sin embargo, como parte de tomar conciencia ante la posible llegada del coronavirus, los clubes empezarán a dar los primeros pasos para que la salubridad sea un nuevo pilar en sus eventos. Todas estas medidas iniciales pueden resultar insuficientes, pero ayudarán a establecer el camino a seguir. Se viene del debut a Alianza Lima en la Copa Libertadores en Matute. Universitario recibe a los íntimos en el clásico y el Legado Lima 2019 está presente en la organización de varios eventos polideportivos. Todos buscan dar los mejores servicios posibles y preservar la salubridad.

El cuadro íntimo recibe este jueves a Nacional por el certamen continental en Matute. Si bien los alrededores del recinto de La Victoria no son adecuados, ya un grupo de hinchas se ha encargado de limpiar algunos puntos durante este año y también de pintar las tribunas del estadio. La directiva blanquiazul está planeando tener los aliados necesarios para poder cumplir a cabalidad todas las indicaciones de salubridad dentro del recinto, considerando que en Matute, incluso, se realizan miniferias gastronómicas.

Justamente, el cuadro íntimo lideró una reunión de coordinación con diversas autoridades para optimizar las medidas que se toman en los eventos deportivos. Uno de los asistentes fueron la DirSalud, una empresa del rubro de saneamiento ambiental. Estas reuniones se seguirán dando para que cada evento se organice de la mejor manera, tanto en el tema de salud como en el de seguridad.

CLÁSICO A LA VISTA

El fin de semana se realizará en el Monumental el clásico del fútbol peruano y Universitario quiere dar muestras de que están a la vanguardia en este aspecto y tienen pensado entregar a los asistentes que acudan al recinto de Ate, este domingo, un sachet de gel para lavar las manos. Como se sabe, la principal recomendación para evitar el contagio del coronavirus o alguna otra enfermedad pasa por mantener limpias las manos.

El club y una marca de elementos de limpieza llegaron al acuerdo para esta implementación. Ellos se encargarán de la salubridad en los baños: jabones antibacteriales, gel y papel higiénico. Además, la organización crema se alió con el Ministerio de Salud para tener diversas activaciones en el interior del recinto para brindar información al público de los cuidados que se deben tener. También se está trabajando para instalar más baños portátiles en las tribunas que se requieran.

En el caso de la selección nacional, el tema pasa por los jugadores que vengan del exterior. La bicolor puede contar en su convocatoria con jugadores que provengan de México, donde también se ha presentado el coronavirus, y Brasil, además de ‘europeos’. Se sabe que el departamento médico de la bicolor se ha comunicado con los futbolistas nacionales para que tengan resguardos al respecto.

Alianza y Binacional disputan la Copa Libertadores y al cuadro de Juliaca le tocará ir a Sao Paulo y a Quito, por lo que seguramente tendrá que tomar sus precauciones.

LEGADO LIMA 2019 ATENTOS

Pero Lima no solo es fútbol. El Proyecto Especial Legado Lima 2019 colabora con la organización de diversos eventos polideportivos que se están realizando en las sedes de los Panamericanos. A algunos torneos vendrán deportistas que buscan su clasificación a Tokio 2020, por lo que pueden llegar de diversas partes del mundo.

Para ello, Lima 2019 tiene todo un plan de resguardo. En comunicación con el diario El Comercio nos informaron que coordinan cada paso con las diferentes direcciones del Ministerio de Salud. En el caso puntual del coronavirus, han capacitado al personal que trabaja en los hoteles donde se albergarán los deportistas. “Además, se envía una ficha médica donde las delegaciones deben indicar su estadía quince días antes del arribo al Perú y la sintomatología que puedan presentar, a fin de determinar el riesgo epidemiológico. Además, cada deportista pasa por un examen médico pre participativo en el país de origen”, nos dijeron.

Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Sanidades Internacionales de la DIRESA Callao, está al tanto de la llegada de las delegaciones para tomar las medidas preventivas en el Aeropuerto Jorge Chávez, uno de los primeros puntos donde se han establecido los controles para evitar cualquier contagio.

Problemas vecinos

La epidemia ya toca a cuatro países de Sudamérica: Brasil, Ecuador, Argentina y Chile, que ayer confirmó su primer caso. Pero aún no se extiende al punto de afectar directamente a los eventos deportivos masivos. En Ecuador, por ejemplo, esta tarde se jugarán dos partidos en el país norteño, y uno en Guayaquil, donde se han presentado los casos de infectados, siete hasta ahora.

En un inicio el Ministerio de Salud de Ecuador había decidido cancelar todos los eventos masivos que se den en la localidad de Guayaquil y Babahoyo, a 70 km, pero finalmente se levantó la restricción de la primera, por lo que el duelo entre Barcelona e Independiente del Valle (5:15 p.m.) se jugará con público. “Nosotros nos regimos por lo que dicen las autoridades de salud”, aseguraron a El Comercio desde Conmebol, por lo que la programación de ese partido y del Delfín ante Olimpia (7:30 p.m.) se mantuvieron en pie.

Eso sí, en Ecuador ya se han tomado otras medidas. El duelo entre Barcelona y Portoviejo se disputó a puertas cerradas el fin de semana en Guayaquil (1-1) para evitar la congregación de gente. Hasta siete ecuatorianos están contagiados. El primer caso fue de una mujer que llegó desde España sin síntomas, pero ya estaba contagiada.

El Comercio pudo saber que Conmebol no ha tenido contacto respecto al tema con ninguna otra federación que la ecuatoriana por los casos que se han presentado. Ellos aseguran que se rigen de acuerdo a lo que las autoridades gubernamentales decidan respecto a las medidas sanitarias y otros problemas que se presenten, como sucedió el año pasado con la final de la Copa Libertadores que debía jugarse en Santiago pero que, por la crisis de violencia, se cambió a Lima.

Mientras, como se sabe, la selección de Ecuador será local en Quito en la segunda fecha de las Eliminatorias el 31 de marzo ante Uruguay. Las autoridades esperan poder controlar el coronavirus para que no se extienda más allá de donde tiene presencia. En todo el departamento de Guayas se cancelaron hasta los programas vacacionales como una de las medidas para evitar su expansión.

En Brasil, el otro país de Sudamérica donde el coronavirus tiene presencia, aún no se han tomado medidas de esta índole. En Sao Paulo existen dos casos y una de las medidas que se han tomado es la de cancelar algunos vuelos procedentes de Italia. A nivel deportivo, aún no existe nada. La selección de Brasil debutará de local el 27 de marzo en las Eliminatorias ante Bolivia, pero lo hará en Recife, a más de 2.500 kilómetros al norte de Sao Paulo.

