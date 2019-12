No bastó con los 17 tantos que hizo esta temporada con Alianza Lima para que Kevin Quevedo cerrara de la mejor manera el año. Ni siquiera que clubes como el Nantes de la Ligue 1 lo tenga en sus planes, como lo informó el diario francés “L’Équipe”. Con 22 años, es la joven promesa del fútbol peruano y era el llamado a brillar en el Preolímpico que se realizará en enero, pero el atacante fue separado por indisciplina del conjunto nacional Sub 23 que dirige Nolberto Solano.

No es la primera vez que Quevedo está envuelto en este tipo de situaciones que nada tienen que ver con patear un balón. Kevin, en lo que va de su corta carrera, ha sido protagonista de tardes en donde fue la figura descollante del conjunto ‘Íntimo’, pero también he acumulado varios episodios negativos. Por ello, a continuación hacemos un repaso de estos.

Abril del 2018

Quevedo hizo las divisiones menores en Universitario de Deportes. (Foto: GEC)

El técnico uruguayo Pablo Bengoechea no estuvo dispuesto a defender lo indefendible. Por eso, hizo público las constantes indisciplinas que cometió Kevin a lo largo de su llegada al cuadro íntimo y en la que estuvo envuelto en ese puntual momento.

“Tenemos la tristeza de que Quevedo no estará este fin de semana, por las cosas que decíamos que tenemos que ser más profesionales, a cuidar la institución que defendemos. Él ha tenido unas conductas que no corresponden, como no llegar a tiempo a los entrenamientos. Y lo hacemos público”, dijo el ‘Profesor’.

Como castigo, Quevedo no estuvo para el choque que protagonizó Alianza Lima ante Sporting Cristal. Como respuesta, Quevedo pidió disculpas frente a la prensa: “No (estoy) tan alegre, pero es parte del error que tuve. Pido disculpas. Cada día van a ver otro Kevin en los entrenamientos y cada partido”.

Septiembre 2018

Quevedo tiene tres temporadas jugando con Alianza Lima. (Foto: GEC)

El extremo de 21 años en ese momento dejó la concentración de Alianza Lima en la previa del encuentro contra Sport Rosario por la primera fecha del Torneo Clausura. Según se pudo conocer, el extremo fue retirado de la concentración de Alianza Lima por pedido expreso del entrenador Pablo Bengoechea.

En aquel momento, el atacante se perdió el inicio del Torneo Clausura 2018. El técnico íntimo había pedido al plantel completo que guarden total descanso, para estar al cien por ciento en la concentración frente a Rosario. Kevin Quevedo al parecer no entendió el mensaje y fue captado en la calle esa madrugada.

Octubre del 2019

Quevedo debutó este año con la selección peruana, en la derrota 1-0 ante Ecuador. (Foto: GEC)

Una vez más, Quevedo volvió a romper reglas que ya había jurado respetar públicamente. Fuentes ligadas a Alianza Lima revelaron que el futbolista habría llegado tarde a un entrenamiento, por lo que Bengoechea lo dejó fuera de la lista de concentrados para el duelo ante el cuadro norteño de Carlos Mannucci.

En aquella oportunidad, el futbolista observó el empate 2-2 desde las tribunas del estadio Alejandro Villanueva. En ese momento, se rumoreó que que no iba a volver a vestirse de corto para defender los colores de Alianza, pero, al final, Bengoechea le volvió a dar una nueva oportunidad.

Pero esa chance no la tendrá en la Sub 23 que disputará el Preolímpico desde el 18 de enero en Armenia, territorio colombiano.

