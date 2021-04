Las faltas fueron reiterativas, pero se las cometía el mismo Kevin Quevedo. Su paso por Alianza Lima es recordado por sus buenas actuaciones dentro del campo, pero también por la polémica que generó fuera de ellas. Este último lunes, Melgar comunicó que Kevin Quevedo fue sancionado luego de que se saliera en un programa televisivo que participó en una fiesta antes del inicio de la Liga 1 de este año.

La falta se conoció hace unas semanas y de inmediato trajo a la memoria lo que pasó en Alianza y lo que vivió en la selección peruana Sub 23, que lo privó de competir en el Preolímpico.

“Ya son varias veces y llega un momento en el que se tiene que hacer público”, nos dijo en el 2018 un directivo íntimo cuando el profesor Pablo Bengoechea decidió sacarlo de una concentración ante una indisciplina.

“Hay una imagen de la institución que se debe cuidar”, nos decía el dirigente. Alianza venía de ser campeón y quería que nada altere sus planes deportivos y administrativos. Los escándalos no ayudaban en la búsqueda de sponsors para poder pagar las cuotas de la deuda concursal.

LOS PROBLEMAS DE VESTUARIO

En ese momento Kevin tenía 21 años y empezaba a ser un caso más del talento desperdiciado. Llegaba tarde a los entrenamientos, no cuidaba su alimentación, entre otras cosas. Por eso Bengoechea decidió ‘salvarlo’. Los castigos eran parte de la clase que le daba el profesor.

Tras el título del 2017, el mundo del fútbol esperaba el despegue de Kevin Quevedo para el 2018, sin embargo, en abril ya era noticia una de sus primeras indisciplinas y Bengoechea no tuvo más que separarlo del importante duelo ante Sporting Cristal por el Apertura.

“Tenemos la tristeza de que Kevin Quevedo no estará este fin de semana, por las cosas que decíamos que tenemos que ser más profesionales, a cuidar la institución que defendemos. Él ha tenido unas conductas que no corresponden, como no llegar a tiempo a los entrenamientos”, dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa, haciendo público algo que molestaba en la interna.

Quevedo recibió ayuda psicológica de parte del club

“Queremos que no sea un jugador que quedó en la historia por hacer cuatro goles en un partido. Queremos que aprenda a ser profesional. Aquí en Alianza se tienen derechos, pero también muchas obligaciones”, reclamó el técnico y en un principio parece que Kevin entendió.

El delantero fue al Estadio Nacional a ver el partido ante Cristal del cual fue apartado. A su salida, como buscando ser escuchado por el técnico habló ante la prensa. “No (estoy) tan alegre, pero es parte del error que tuve. Pido disculpas. Cada día van a ver otro Kevin en los entrenamientos y cada partido”, reconoció.

Pero meses después parece que olvidó esas palabras. En agosto nada más, otra vez su conducta quedó expuesta y fue dentro del campo de juego. Ingresó en el clásico y apenas duró cuatro minutos en el campo. Una gresca con Horacio Benincasa hizo que viera la roja. El mismo Bengoechea le hizo saber, delante de todo y ante las cámaras, que su actitud no fue la mejor mientras el delantero se dirigía a los vestuarios.

Luego fueron las palabras de Leao Butrón y las explicaciones de Tomás Costa. “Kevin es un chico joven, pero joven entre comillas. A esa edad ya sabe lo que está bien y lo que está mal. También sabe que no solo le perjudicó a él, sino que perdimos un poco de chance porque estando él en el campo hubiera sido distinto”, dijo el portero. “Tiene un potencial terrible, tiene que ir de a poco”, dijo el volante.

Pero lo peor llegó en setiembre. Bengoechea no consideró a Kevin para el partido ante Sport Rosario en Matute, en la primera fecha del Torneo Clausura. “Cada futbolista tiene que vivir por y para Alianza Lima. La cancha es la que manda. El rendimiento es el que decide si un jugador sigue jugando o si sigue en el plantel”, declaró el charrúa. Las críticas eran directas hacia lo que venía haciendo el atacante. Sorpresiva decisión del técnico, por que a la siguiente jornada tenía que enfrentar a Cristal. Para ese partido sí lo consideró y este respondió con gol.

Tomás Costa y Kevin Quevedo jugaron juntos en Alianza Lima. El argentino era quien más aconsejaba al atacante. (Foto: Instagram)

El cercano nacimiento de su pequeña hija hizo que recupere la cabeza. ”Kevin, tiene condiciones para hacer una gran carrera. Se está esforzando y estoy conforme con él. Se acerca al profesional que queremos”, declaró Bengoechea. El uruguayo si bien no hablaba del rendimiento individual de sus jugadores, en el caso Quevedo siempre que podía trataba de motivarlo y en otras, cuando ameritaba, lo criticaba públicamente.





Año Partidos Goles Logro 2018 44 4 Subcampeón

NUEVO AÑO, NUEVOS PROBLEMAS

“Todo depende del nivel de los jugadores del día a día. El que no se cuida, le va a costar conmigo. Es lo que más tienen que entender los jóvenes, que esto es mucho trabajo y hay que hacerle caso a los más grandes”, decía Miguel Ángel Russo a su llegada a Alianza. Acaso un mensaje directo para lo que ya se sabía de Quevedo por las experiencias anteriores.

No tuvo mucho tiempo de aplicar sus métodos y los malos resultados lo apartaron de Matute. El regreso de Bengoechea cayó bien en La Victoria, y en especial a Quevedo. “Él es como un segundo padre para mí. Al ‘profe’ se lo quiere mucho”, dijo el atacante tras un partido ante Huancayo. Sabía que lo que diga o haga el ‘charrúa’ era para su bien.

Y bien. En ese 2019 más se hablaban de ofertas que de indisciplinas de Quevedo. Que Ecuador, que Portugal. Cifras de millones que parece marearon al atacante. Ahora el problema en Alianza pasó a ser su renovación.

Era agosto y Kevin no quería firmar la extensión del vínculo. Sabía que a fin de año quedaba libre y las opciones de partir eran muchas. Así se manejó durante todos esos últimos meses. La tensión era fuerte en Matute y nada calmaba las aguas.

En lo deportivo, Quevedo destacaba en la Sub 23 de Ñol Solano – jugó los Panamericanos Lima 2019- y llegó a ser convocado por Ricardo Gareca para los amistosos ante Ecuador (debut con la Bicolor) y Brasil en setiembre. Era figura del Alianza de Bengoechea. En lo administrativo, no había respuestas. Sus requerimientos eran muy altos para lo que ofertaba el club. Quizá necesite un mejor asesoramiento, no estoy en contra que su padre lo asesore, pero sería bueno que Kevin vea bien cómo es la realidad del fútbol”, le dijo a El Comercio el entonces gerente Gustavo Zevallos.

Y el año no pudo terminar peor para Quevedo. Si ya de por sí Comando Sur lo amenazó luego de verlo en una fiesta nocturna. El 30 de diciembre la FPF comunicó que quedaba fuera de la selección Sub 23 que disputaría el Preolímpico por indisciplina. “Había un compromiso con la selección y Kevin Quevedo no lo supo cumplir. Espero que esto le pueda servir para su carrera y que pueda demostrar la responsabilidad con su club”, afirmó Nolberto Solano sobre tal medida.

Año Partidos Goles Logro 2019 37 17 Subcampeón

Debut en la selección

Perú no logró el cupo olímpico, Quevedo no logró el contrato de sus sueños. Finalmente partió al Goiás de Brasil. A su llegada, el técnico Ney Franco prefirió no hacer eco de los antecedentes. “Yo acreditó que va a prevalecer su fútbol y no los actos de indisciplina”, declaró previo a la presentación del peruano.

De su estadía en ese país se sabe poco. Las lesiones y el COVID-19 no lo dejaron tener una buena temporada. Apenas jugó dos partidos, uno en marzo antes de la pandemia y otro en setiembre con un total de 66 minutos. El descenso de su equipo y el final de su contrato fue todo para su historia en Brasil.

La asistencia de Kevin Quevedo para el 4-1 de Goias ante Brasiliense. (25/07/2020)

Para este año, Quevedo arribó a Melgar en busca de reconquistar su fútbol. Sin embargo no es titular y la noticia más fuerte del que ha sido parte es del ampay de un programa televisivo. Si bien, la fiesta a la que acudió fue antes del inicio del torneo, se trata del incumplimiento de los protocolos sanitarios y de no cuidar su herramienta de trabajo: su estado físico.

