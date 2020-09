Porque clásico es clásico, el Real Madrid no es ajeno a la situación del Barcelona y la posible salida de su estrella Lionel Messi. Sin embargo, los blancos solo miran de la tribuna a la espera del descenlace, así lo dejó claro Toni Kroos.

Desde la concentración de la selección alemana, donde se prepara para el inicio de la UEFA Nations League, el volante del Real Madrid respondió las preguntas sobre lo que viene pasando en España con Messi.

Alemania se medirá ante España este jueves. (Foto: AFP)

Ante la consulta, Kroos aclaró que no tiene mucha información al respecto, pero aseguró que “para la Liga puede ser malo, como cuando se fue Cristiano”. Si el Barcelona pierde a su figura, sin duda será algo positivo para el Real Madrid. “Para el Madrid es distinto porque el Barcelona pierde a un jugador importantísimo”, declaró.

Sin embargo, ya proyectándose al futuro, Toni Kroos fue claro que en el Real Madrid estarían gustosos de no volver a enfrentar a Messi. “Yo no estaré triste si se va, pero no es una garantía para nosotros de que vayamos a ganar por eso”, aclaró.

“Si un jugador de su calibre deja de jugar para tu mayor rival, pues está claro que no lo lamentaríamos demasiado. Es un arma total”, sentenció al respecto Kroos sobre Messi.

Ya fuera de la conferencia de prensa, el alemán fue consultado sobre una posible llegada de Messi al Real Madrid, y fue claro en que es chance es muy complicad. “No lo creo. No creo que pase eso. Para eso tienes que tener coj...”, dijo.

Alemania se enfrenta este jueves a España en el inicio de la UEFA Nations League. El duelo es válido por el Grupo 4 de la primera división de ese torneo.

