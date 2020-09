Yamir Oliva se enteró cuando estaba en camino a comprar muebles, David Dioses lo hizo gracias a sus compañeros y Rodrigo Vilca no lo podía creer. Todos ellos coinciden en que forman parte de los once llamados por Ricardo Gareca que nunca jugaron en la selección peruana. Seis de ellos ni siquiera formaron parte de un plantel en categorías menores, con Matías Succar como nombre que más llama la atención.

Categoría 1999, Matías Succar, el delantero de Deportivo Municipal nació el mismo año de los futbolistas que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014. Con Fernando Pacheco, Martín Távara y Christofer Olivares como los más destacados, ese plantel siguió participando en torneos sudamericanos desde el Sub 17 hasta el reciente Preolímpico de Colombia. Succar no fue considerado en ninguno de estos equipos.

Al sobresalir en el ataque edil, en donde volvió a mitad de 2019, el nombre de Succar comenzó a sonar para que sea considerado por Nolberto Solano. ’Ñol’ se la jugó por González y Olivares, sin contar con él en ningún momento. Incluso probó a Yuriel Celi de ’9′ y llamó a Sebastián La Torre en algunas oportunidades. Quien tuvo mejor suerte es su hermano Alexander (1995), pues jugó en la Sub 18, Sub 20 y la selección adulta, meses antes de clasificar a Rusia 2018.

Ricardo Gareca ya había hablado de él en algunas entrevistas durante el encierro obligatorio por el COVID-19. Esto se hizo realidad el último viernes en una conferencia de prensa transmitida vía YouTube. A sus 21 años, Matías Succar pisará por primera vez la Videna con una convocatoria en su poder. Su misión es titánica pues justamente Alexander Succar es el último atacante del torneo local en ponerse la camiseta Bicolor.

-OTROS CASOS-

Basta con buscarlo por Twitter para confirmar que gran parte de los hinchas piden a Aldair Rodríguez desde el año pasado. Con 26 años, es la primera vez que un seleccionador nacional decide confiar en él. El goleador de Binacional pudo formar parte de aquella recordada Sub 20 de Daniel Ahmed en 2013, pero otros jugadores en su puesto le tomaron ventaja. Uno de ellos fue Yordy Reyna, quien era compañero suyo en Alianza Lima.





Sandro Rengifo (1995) y David Dioses (1996) eran futbolistas de Copa Perú en los años que pudieron jugar un Sudamericano de menores. Bajo un sistema de convocatoria en donde destacan los jugadores de Primera, era una utopía soñar con ser considerados. Eso sí, en el Sudamericano Sub 20 que pudieron participar, en 2015, fue llamado Karlo Sánchez, arquero de Unión Huaral de la Segunda División.

Otros que nunca formaron parte de la Bicolor en ninguna categoría son Paolo Fuentes y Rodrigo Vilca, quien pasó gran parte de su infancia en España. Estos seis futbolistas tuvieron diferentes reacciones, algunas hasta conmovedoras y muy humanas, al enterarse que Ricardo Gareca los había convocado. Su meta es quedarse para pelear un puesto con el equipo principal, que copará todos estos puestos en la lista que se dará para octubre.

En la actualidad, existe la duda si las Eliminatorias sudamericanas empezarán en octubre y si los clubes del resto del mundo dejarán que sus futbolistas viajen hacia acá. El ’Tigre’ no es ajeno a estas circunstancias, dando el primer paso a un eventual equipo solo con jugadores de la Liga 1. Además, 17 integrantes de la Sub 20, que jugará el Sudamericano en febrero, los acompañarán.

-ELLOS SÍ ESTUVIERON-

Cinco de los convocados por primera vez sí fueron parte de las distintas selecciones menores. Raziel García (1994) jugó junto a los mundialistas Edison Flores, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Andy Polo, Miguel Araujo y Pedro Aquino entre la Sub 17 de 2011 y Sub 20 de 2013. Su proyección era grande, pero en 2017 estuvo en Segunda División en Unión Huaral. Lejos de derrumbarse, al año siguiente fichó por César Vallejo y su carrera fue en ascenso.

Yamir Oliva (1996) estuvo en la Sub 15 de 2011 y Sub 17 de 2013, que clasificó al hexagonal final. Él mismo admitió que algunos problemas fuera del fútbol impidieron que se concentre por completo en su carrera. Nolberto Solano confió en él y lo eligió como uno de los tres jugadores mayores de 23 años en los Panamericanos de Lima 2019.

Con este caso, parece que el papel de ’Ñol’ ha sido importante en el momento de armar esta lista, pues también fueron convocados Eduardo Caballero y Kevin Sandoval, ambos categoría 1997, quienes tenían como única experiencia en un seleccionado el Preolímpico del reciente verano. El exfutbolista de Newcastle fue el entrenador de ese equipo.

Finalmente, Oslimg Mora jugó en el Sudamericano Sub 20 de 2019. No tuvo un buen debut ante Uruguay, aún así terminó como el más destacado del equipo. Ricardo Gareca ha decidido jugársela otra vez por un grupo que no cuenta con mucha experiencia con la camiseta rojiblanca, muchos con el gran sueño de quedarse. ¿Cómo les irá?

Experiencia en selecciones menores de los nuevos convocados Nunca fueron llamados: Dioses, Fuentes, Rengifo, Rodríguez, Succar, Vilca

Nombre Planteles Eduardo CABALLERO Sub 23 2020 Raziel GARCÍA Sub 17 2011, Sub 20 2013 Oslimg MORA Sub 20 2019 Yamir OLIVA Sub 15 2011, Sub 17 2013, Sub 23 2019 (Invitado) Kevin SANDOVAL Sub 23 2020

