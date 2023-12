México vs. Colombia en vivo online gratis se verán las caras este sábado 16 de diciembre del 2023 por partido amistoso en el en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 7:00 p.m. (hora local) y 6:00 p.m. (hora mexicana) y lo podrás ver por el canal de TUDN, Canal 5, Televisa, Azteca Deportes, Caracol TV y Azteca 7, y vía streaming mediante VIX+, Caracol PLay o TUDN App. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en el diario El Comercio.

