La Liguilla del Torneo Apertura de la Liga MX 2023 está por iniciar. Luego de pasar la fase regular del campeonato, empiezan los duelos mano a mano en el fútbol mexicano. Atlético San Luis logró superar los Play-In y enfrentará a Monterrey. Otros de los duelos es Chivas vs Pumas UNAM, Puebla vs Tigres y América vs. León o Santos Laguna, que esta noche jugarán por el último cupo a los cuartos de final.

Liguilla Apertura, Liga MX 2023

Miércoles 29/11 | San Luis vs. Monterrey (horario y canal por confirmar)

Miércoles 29/11 | Chivas vs. Pumas UNAM (horario y canal por confirmar)

Miércoles 29/11 | Puebla vs Tigres (horario y canal por confirmar)

Miércoles 29/11 | América vs (León o Santos Laguna) (horario y canal por confirmar)