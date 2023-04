El último fin de semana, se disputó el clásico joven entre Cruz Azul y América por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga MX. La ‘máquina’ cayó 3-1 ante las ‘Águilas’ y la lluvia de críticas cayeron a los jugadores y director técnico.

Ricardo Ferreti, entrenador de Cruz Azul, dio declaraciones luego de la dura derrota en el Azteca y le envió un mensaje a sus futbolistas. “Cuando llegué los encontré cabizbajos, tristes, normal, se perdió un partido importante, dejamos de hacer cosas para obtener un mejor resultado, son seres humanos y les duele”, expresó.

“No les permití quedar en este estado, no son avestruces, cuando se ganó ciertos partidos pasados tampoco los vi festejando en el Ángel de la Independencia”, agregó el director técnico.

“Entonces ahorita no vi la necesidad de andar flagelándose en una actitud que no me gusta. Ya platiqué con ellos, perdimos una batalla importante, pero la guerra continúa y el sábado tenemos una oportunidad de mejorar lo que hicimos con América”, finalizó.

Resumen, Cruz Azul - América

América necesitó remontar para vencer por 1-3 al Cruz Azul y subir al segundo lugar del Clausura del fútbol mexicano, en un duelo que jugó la segunda parte con un hombre de más por la expulsión del ecuatoriano Michael Estrada.

Alejandro Zendejas, con dos goles, y Henry Martín, con uno, le dieron al victoria a los azulcremas y Uriel Antuna descontó por los celestes.

El duelo comenzó con intensidad en mitad de la cancha; el uruguayo Jonathan Rodríguez, del América, estrelló un balón en el poste en el minuto 8 y fue el Cruz Azul el que tomó ventaja, en el 12. Antuna aceptó un servicio del argentino Carlos Rotondi y, tras un error del español Alvaro Fidalgo puso el balón en la red.

Los dos cuadros mantuvieron una propuesta ofensiva; Rotondi dejó ir el segundo gol de los Azules, al fallar en el área con todo a favor, en el 37, un minuto antes de que el chileno Diego Valdés desperdiciara una buena combinación del América.

En el 42 Zendejas aceptó un balón y en los lindes del área anotó el gol del empate con un golpe de zurda.

En el tiempo de compensación de la mitad inicial, Cruz Azul quedó con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Estrada, por una entrada violenta a la pierna de Fidalgo, el antes y después del partido, a partir de ahí dominado por las Águilas.

América sacó provecho de un error de Erick Lira tomó ventaja con otro gol de Zendejas, en el 47 a pase de Henry Martín, quien se ratificó como líder de los goleadores del campeonato al sumar su decimotercer gol en el 63, con un golpe de derecha, con asistencia de Valdés.

Cruz Azul no se levantó y si no se llevó otro gol fue porque en el tiempo de reposición Valdés, en una gran noche, estrelló el balón en el travesaño.

Con la victoria América subió al segundo al segundo lugar con ocho victorias, seis empates, una derrota y 30 puntos, cuatro menos que el líder Monterrey. Cruz Azul va octavo con 21.