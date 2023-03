Tigres vs. Monterrey chocan ONLINE y EN VIVO por el Clásico Regio por la fecha 12 del torneo mexicano. Para que no te pierdas este partidazo de la Liga MX , te contamos que la transmisión podrás verla a través de: Canal: Afizzionados, ViX, TUDN USA y Univision. Si deseas la opción de streaming puedes elegir: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX+.

VIDEO RECOMENDADO Tigre y Monterrey se enfrentan este sábado 18 de marzo por el Torneo Clausura de la Liga MX 2023 en el estadio Universitario. (Créditos: Tigres)