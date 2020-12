Pérdida irreparable. Karl-Anthony Towns, figura de los Timberwolves, sorprendió con un impactante testimonio tras su regreso oficial a la NBA con gran actuación frente a los Pistons, revelando el sufrimiento que atraviesa desde hace meses por la muerte de su madre a causa del COVID-19.

El basquetbolista dominicano-estadounidense condujo al equipo de Minnesota hacia un debut ganador en la temporada 2020/2021 del certamen y realizó una especial dedicatoria a Jacqueline Cruz-Towns, su madre, quien falleció el 13 de abril a los 58 años luego de sufrir por la enfermedad. A partir de ese día, nada fue igual para el pívot.

El triunfo “significa mucho”, valoró Towns después del partido. “Estoy feliz de poder habérselo dedicado. Le dije que conseguiría esta victoria y que me guardaría el balón, así que estoy muy contento de haberlo logrado por ella”, agregó. Sin embargo, aclaró que nada llenará el vacío que siente ahora.

“Ni siquiera me reconozco en los partidos y los años que he jugado en el pasado, ni cómo me sentía en esos días. Si puedo ser honesto por un segundo, no me acuerdo ni me importa. Sólo sé lo que ha pasado a partir del 13 de abril. Porque me pueden ver sonriendo, pero ese Karl murió el 13 de abril. Y no va a volver nunca más. No recuerdo a ese hombre, no sé quién es. Están hablando con mi cuerpo, pero mi alma está muerta desde hace un tiempo”, dijo al ser consultado sobre la sensación que le dejó este debut de los Timberwolves respecto a otros.

“Soy muy afortunado, como he dicho, por tener a mis niños, mi sobrina y mi sobrino, en casa conmigo. Y mi hermana, que siempre ha estado conmigo y que era la favorita de mi mamá. Me encantaría responder, pero no conozco a ese hombre sobre el que me preguntan. No me acuerdo de nada”, añadió.

Karl-Anthony Towns, que perdió además otros seis familiares por el coronavirus, aportó doble-doble de 22 puntos, 11 rebotes y siete asistencias para que los Timberwolves vencieran 111-101 a los Pistons de Detroit. En 30 minutos sobre el campo de juego, anotó 6 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, estuvo perfecto en los de personal con ocho de ocho.

