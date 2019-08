Óscar Chiri, Secretario General de la FPF:"No hemos cumplido la hoja de ruta de la FIFA"

Mañana se realizará la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol. Será un día decisivo porque se someterán a votación los nuevos Estatutos que velarán los destinos del balompié nacional. Óscar Chiri, Secretario General de la Federación Peruana de Fútbol, fue el nexo con la FIFA en este cierre del proceso para elaborar el documento con las nuevas normativas. A pesar de los cuestionamientos desde la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, él, desde su oficina en Videna, de confía que mañana se llegarán a acuerdos entre todas las instancias.

Clubes de la ADFP expresan su más profundo malestar por la manera en que la FPF pretende aprobar nuevos estatutos. pic.twitter.com/vPwb2zNpNR — ADFP (@ADFP_Peru) August 13, 2019

-¿Cuándo fue la última reunión de la comisión que se convocó para elaborar los nuevos Estatutos?

​

La última reunión de esa comisión, según lo que ha informado la FIFA, fue octubre del año pasado. Algunos miembros de esa comisión capaz entienden que ellos debieron aprobar el texto final. Pero la idea era que ellos participaran y colaboraran de la manera más activa posible y llegar a algunos consensos sobre lo que debería ser el Estatuto. Pero el documento final quien lo aprueba es FIFA, no nosotros. Ese es el documento que tenemos para aprobar este viernes.



— ¿Quiénes finalmente redactaron estos Estatutos?

​

Por el equipo de FIFA y nosotros colaboramos desde la Federación en implementar sus recomendaciones en el texto final .



-¿No cree que en estos nuevos Estatutos -que hemos podido revisar completamente- hay contradicciones al hacer alusión a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? ¿La Ley de Fortalecimiento de la Federación no los desmarca completamente de esa legislación?

​

Si bien la Ley de Fortalecimiento es una ley base, nosotros tampoco somos una isla absoluta. Por ejemplo ¿la Dirección de Seguridad de Espectáculos Deportivos quién lo administra? ¿No es el IPD? ¿Y ellos bajo qué ley se encuentran? Por la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Si solo me limito a la Ley de Fortalecimiento ¿qué diablos hago pidiéndole a esa Dirección permiso para los espectáculos deportivos? Nosotros convivimos con otras normas del índole administrativo, a pesar de que el centro de nuestra regulación es la Ley de Fortalecimiento.



-¿Pero no dejan un flanco abierto al someterse a medias a esa Ley del Deporte? ¿Y si en algún momento el Estado quiere intervenir como lo hizo en la primera votación en contra de la Ley de Fortalecimiento?



Ahí tienes una situación distinta y relacionada a la política. En la medida que no se afecte la autonomía de la Federación, no debería haber ningún problema. Yo he sido una de las personas que tenía una posición académica con respecto a la evaluación y alcances de esta Ley de Fortalecimiento. Hay temas políticos que son materias de Estado y nadie las va a discutir. ¿Quién puede discutir que la seguridad no sea un tema de Estado?



-¿Entonces La autonomía de la Federación está cien por ciento reconocida?

​

Claro, tanto es así que habrás leído que recientemente (marzo) hemos logrado inscribir la prórroga del mandato de esta Junta Directiva. Y Registros Públicos reconoce que esta prórroga se da por la Ley de Fortalecimiento de la Federación. El siguiente punto es continuar con la prórroga del mandado de las Ligas Departamentales.



-¿Los representantes de las Ligas Departamentales podrán participar del proceso de elecciones sin ser inscritos en Registros Públicos?

​

No vamos a entrar a discutir sobre ese tema Pedro, discúlpame.



-¿No sería ilegal?

​

No tendría por qué ser ilegal, porque la prórroga de marzo ya se dio. Si lo que quieres es discutir conmigo si ellos van a participar de un proceso eleccionario futuro, yo no voy a discutir eso.



-Pero ¿van a participar de la Asamblea de Bases sin una inscripción de su prórroga?

​

Así es, no está inscrita para efectos ante terceros, pero sí está reconocida por nosotros como Federación.



-¿Entonces para votar en la Asamblea si están validados?

Por supuesto.



— ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para definir los requisitos de quienes podrán postular a la presidencia de la FPF?

​

Si ves los reglamentos de los últimos quince años en la Federación, vas a ver que siempre se pide un periodo de experiencia en un cargo de directivo.



-¿La cantidad de años (tres como dirigente deportivo en los últimos siete años) no es muy marcada?

​

En los reglamentos anteriores era mayor la cantidad de años. Hasta cuatro años incluso.



— ¿Estos nuevos Estatutos no podrían ser también una oportunidad para renovar la dirigencia deportiva en el país? Con estos Estatutos se mantendría el universo de dirigentes que no han dado resultados para elegir.



Allí sí estás en un error grave, porque este Estatuto es a largo plazo, no en una elección inmediata sino en un proceso continuo que se vaya consolidando. Las experiencias de los golondrinos no son buenas. No comparto tu posición. Coger cualquier persona, cualquier advenedizo de la calle que pueda postular solo porque es peruano, no ha sido una buena experiencia en el país. FIFA busca que haya experiencia.



— ¿Un gerente deportivo no tendría experiencia? ¿Un secretario general no tendría experiencia? ¿Por qué solo un directivo?



Las finalidades son distintas. Un Secretario General tiene una finalidad administrativa. Un cargo de dirigente es político. Si yo quiero postular a ser dirigente, renuncio a ser Secretario general, ingreso dentro de los parámetros establecidos para después postular.



—Pero con ese criterio no hubieran podido postular a la FIFA Joseph Blatter ni Gianni Infantino. Ambos eran secretarios generales.



Eventualmente.



—Entonces la Federación Peruana de Fútbol pide requisitos que hoy no pide ni siquiera la misma FIFA .

​

Te repito, este documento (el texto con los nuevos Estatutos) ha venido de FIFA.



-¿No fue iniciativa de ustedes eso de los requisitos?

​

Ha llegado de FIFA.



-¿Y por qué FIFA no aplica esos requisitos?

​

Probablemente en la nueva modificación de FIFA vas a encontrar una situación parecida.



-¿Estos requisitos se van a solicitar en la próxima elección?



Hay una disposición al final de estos nuevos Estatutos que explica que ese requisito de los tres años no se aplica a la próxima elección. Así que no sé por qué estamos discutiendo eso.



-¿Hay un bloque de clubes que están en desacuerdo con estos Estatutos? ¿Con diez votos en contra se desaprueban los Estatutos?



Pongamos las cosas en orden. Primero es la posición de personas que no representan a los clubes que son parte de la Asamblea. El comunicado que se publicó es de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Lamentablemente, he tenido acceso a un documento reservado que ha sido entregado en la Asamblea de Delegados de la ADFP, que contiene información falsa. Si el fundamento del comunicado es esta información, pues se induce al error a la gente. Ya ha conversado con algunos asistentes a esa reunión y he sido muy claro. Los he dejado sorprendidos.



-¿Qué tipo de información falsa?



Por ejemplo sobre los supuestos acuerdos que han habido. Es un absurdo mencionar que la Federación quiere apropiarse de todos los activos de los clubes. Decir eso es un desconocimiento de la regulación internacional FIFA. Los derechos del fútbol en el mundo son de FIFA y con la última modificación de Estatutos de Conmebol, estos derechos en Sudamérica son de ellos. Y Conmebol nos pide a las Federaciones que incorporemos esos derechos a nuestros Estatutos.



-¿Solo eso?



Otro tema que se ha mencionado mucho es que supuestamente la Asociación iba a ser parte de la Federación. Eso es mentira. La Asociación nunca fue parte. Y eso no pasa en ninguna Federación del mundo. Las ligas son otra cosa. Pretender justificar ese comunicado en estas inexactitudes es un absurdo.



-¿Alguna parte de los Estatutos podría someterse a revisión el viernes?

​

Podría ser lo relacionado a la composición de la Asamblea de Bases. Pero ese es un punto de discusión. La Asamblea del viernes será el mejor punto y centro de discusión. FIFA pidió llegar a un acuerdo conciliatorio en este rubro. Al final no hubo acuerdo y FIFA anunció que iba a tomar una posición. Y si hoy los clubes profesionales no están satisfechos con la participación de quienes fueron sus voceros en el comité del año pasado, pues también que le reclamen a sus voceros y no a la Federación. Pero pedir 60 días para analizar los Estatutos es un absurdo total.





-¿Mañana llegan a Lima los representantes de la FIFA (el emisario es Jair Bertoni)?

​

Sí, ellos estarán en la Asamblea de Bases.



-¿Habrá opción de que se junten con los clubes para llegar a consensos finales con estos Estatutos?



Siempre existe la posibilidad de hacer ajustes, pero que esos ajustes sean racionales. Si los voceros no transmitían a sus representados lo que se ha discutido. ¿De quién es responsabilidad? En las versiones que se están diciendo todos somos malos, menos ellos. Yo tengo todos los archivos que se han realizado incluso antes que yo llegue a la Federación (hace cuatro meses). ¿Cuál es el sustento para leer un Estatuto durante 60 días? Si quieren plantear observaciones, que lo hagan. Ya estamos incluyendo algunos ajustes en un documento que mañana vamos a presentar a FIFA.



-¿Confía en que habrá consenso?



No será la primera vez que se requiera un periodo de discusión dentro de la misma Asamblea. El viernes es el momento para hacerlo, para coordinar lo que esté pendiente. Vamos a tener a todos los asociados, vamos a tener a FIFA con nosotros y a Conmebol con nosotros. Además estarán quienes tienen que decidir y votar, ya no vamos a estar con el teléfono malogrado, o con eso de que mis voceros no me contaron. Nos vamos a tomar el tiempo que tengamos que tomarnos.



-¿Y si no hay acuerdo viene una Comisión Normalizadora FIFA?



No lo sé. Pero en Uruguay y Argentina fue así y al final en ambos países se aprobó el estatuto que FIFA mandó.



-¿No habrían restricciones en competencias internacionales?



No.



-¿Es cierto que FIFA ya no quiere esperar más con los Estatutos en Perú?

​

El tema es que hemos incumplido la hoja de ruta como Federación. Puedes echarle la culpa a quien quieras, pero no se ha cumplido con FIFA.



-La fecha de la nueva elección ¿alcanzará para que se formen los nuevos grupos de interés? ¿cuatro meses (es la cifra que aparecen en los Estatutos) por ejemplo para que se organicen los jugadores no es demasiado poco?



No, porque solo tiene que constituirse una asociación de jugadores, el tema es el padrón de asociados, nosotros tenemos el sistema Comet y ese es el padrón, esos son todos los futbolistas del Perú. Tú puedes nombrar un proceso de elección, nombrando delegados. No digo que sea fácil, pero se puede hacer. Lo primero es constituir la asociación y allí entran todos los futbolistas.



-¿Cuándo sería la próxima elección presidencial de la FPF?



No tenemos fecha, debemos esperar a que FIFA nos diga cuál es el siguiente paso.



-¿Con el mismo universo de electores de clubes y ligas departamentales?



No, porque los Estatutos amplían el universo.



-¿Y si, por ejemplo los jugadores, no logran elegir a sus delegados en esos cuatro meses que menciona el Estatuto?



Tendrán que trabajar para eso. Una Asociación se demora quince días en establecerse, la elección de delegados es diferente. En el caso de entrenadores y árbitros es similar.



-¿Han mejorado las finanzas en la Federación?



Sí, teníamos bastantes obligaciones pero estamos consolidándonos.



-¿La Comisión de Ética de Conmebol se ha pronunciado por la investigación pendiente a Agustín Lozano?



El tema está en Conmebol pero no nos ha llegado ninguna comunicación. El presidente Agustín Lozano participa de las reuniones de Consejo Ejecutivo de Conmebol.



-¿Pero vota?



En el último Consejo Ejecutivo ha votado. Está participando regularmente.



-¿Y el test de idoneidad lo ha pasado?



Esa información tampoco nos la han entregado.