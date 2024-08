Marcha atrás. Menos de una semana después de sus polémicas declaraciones en torno al peruano Bryan Reyna, el entrenador del Club Belgrano de Córdoba (Argentina) ofreció disculpas públicas.

Juan Cruz Real se presentó el jueves en la emisora Cadena 3 y admitió que sus palabras no fueron las debidas, sobre todo por las circunstancias.

Como se recuerda, tras el partido de Belgrano ante Gimnasia, el DT enfiló la puntería contra el atacante peruano. Dijo que no se encontraba al 100% de su capacidad y, por ende, prefiere colocar en cancha a cualquier otro jugador que sí dé todo en la cancha.

“Yo a Reyna lo veo todas las semanas, y él tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo todas las semanas, y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100%, y no tengo ningún problema en decirlo, porque se lo he dicho a él. Entonces, la gente no sabe”, manifestó.

En algún momento del partido ante Gimnasia, la hinchada de Belgrano de Córdoba empezó a corear el apellido del peruano, exigiendo que el DT lo haga entrar al campo.

“Los jugadores que no estén al 100% no van a jugar. No me importa lo que diga la gente en ese sentido, porque la gente no ve el día a día”, dijo aquella vez Cruz Real al respecto.

Esta noche, el director técnico cambió el tono de su discurso y rectificó, haciendo hincapié en las circunstancias en que manifestó sus críticas contra el peruano: “Pido disculpas porque no era el momento ni el lugar de decir algo así”.

“Ofrezco disculpas sobre todo al plantel, a mis jugadores, a la gente, si se sintió molesta. Yo soy pasional, y esto ocurrió en un contexto donde nos quedamos con un jugador menos. Nos quedamos sin nada faltando dos minutos. Tal vez me invadió lo emocional. Pero vuelvo a repetir, es una equivocación que cometí y por eso ofrezco las disculpas correspondientes”.