Las continuas lesiones de Ousmane Dembélé sentencian a un Barcelona que no ha tenido aciertos a la hora de concertar fichajes las últimas temporadas. El francés es parte ya de una larga lista de jugadores que no lograron trascender en el club blaugrana y significaron un despilfarro millonario. Solo hace tres temporadas, el arribo del ‘Mosquito’ al Nou Camp costó cerca de 125 millones de euros. Acá repasaremos a los grandes fiascos de los catalanes en los últimos tiempos.

PHILIPPE COUTINHO (LIVERPOOL)

El jugador brasileño llegó al cuadro azulgrana por la cantidad de 120 millones de euros, sumado a 15 millones en variables. La suma lo colocaba como el reemplazante de Andrés Iniesta o Neymar, que había partido a PSG, pero las luces se fueron apagando y no llegó a alcanzar su pico de rendimiento. Llegó en enero del 2018 y aunque no podía jugar la UEFA Champions League, los hinchas se ilusionaban con su arribo. Su adaptación rápida al club afianzaba aún más su posible aporte. Sin embargo, se volvió una pieza intermitente a raíz de algunas lesiones que lo relegaron al banco de suplentes. Una lesión muscular lo terminó de desaparecer ya que luego de recuperarse, en sus 38 últimos encuentros como azulgrana anotó seis goles (dos de penal, dos a puerta vacía) y repartió una sola asistencia. Partió al Bayern Múnich en calidad de cedido. En sus últimas declaraciones afirmó que no volverá a ningún club en el que haya jugado. En el Nou Camp tampoco lo quieren de regreso.

En sus 38 últimos encuentros como azulgrana anotó seis goles. (Foto: Getty)

OUSMANE DEMBÉLÉ (BORUSSIA DORTMUND)

Si bien aún sigue en el club, su futuro se vuelve incierto por las constantes lesiones. La vuelta del francés trajo consigo otra lesión que lo alejará de las canchas por seis meses más. La hinchada del Barcelona está decepcionada con el joven jugador que quedó en promesa. A pesar de poseer cuatro títulos con el club, no ha logrado la continuidad que conlleva pagar 125 millones de euros sumado a variables. La aparición de las jóvenes promesas Ansu Fati y Ricky Puig puede quitarle terreno en su regreso. Los 22 años del ‘Mosquito’ le juegan a su favor, pero la paciencia ya se agotó con él. Sigue sin despegar.

En la actual temporada sus registros son bajos al acumular 9 partidos, un gol y 492 minutos en el campo. Solo en dos encuentros tuvo participación los 90 minutos. Los datos demuestran lo caro que le ha resultado al Barza:

Temporada 2018-19: 42 partidos, 14 goles y 9 asistencias. Solo en 4 duelos participó los 90 minutos.

Temporada 2017-18: 23 partidos, 4 goles y 3 asistencias. Completó solo 2 encuentros.

¿Una de las razones de su llegada? La excelente temporada 2016-17 con el Borussia Dortmund, donde solo se perdió dos encuentros. Jugó 42, anotó 10 goles y fue asistidor en 21 ocasiones. En Cataluña la presión lo minimizó.





Dembélé salió lesionado y ya son tres las veces que debe ser baja en esta temporada. (27/11/2019)

ZLATAN IBRAHIMOVIC (INTER DE MILÁN)

En su momento se convirtió en uno de los fichajes más caros del FC Barcelona que pagó 66 millones de euros sumado al intercambio de Samuel Eto’o y la cesión de Alexander Hleb. Nadie duda de la capacidad del sueco para el fútbol y el aplomo que puede generar en un equipo, pero en el Barza nunca estuvo cómodo. Problemas en la interna con el entrenador Pep Guardiola finiquitaron su salida y en las últimas fechas quedó relegado por Bojan Krkic. Si bien consiguió el título de LaLiga en esa temporada, debió partir al AC Milan tras salir por la puerta trasera. Pese a no adaptarse al esquema del técnico, ‘Ibra’ acumuló 21 goles en 45 partidos disputando todas las competencias, pero no fue negocio para el Barza.

‘Ibra’ acumuló 21 goles en 45 partidos disputando todas las competencias. (Getty)

MALCOM (BORDEAUX)

Su paso por el Barcelona fue corto y no gozó de oportunidades con Ernesto Valverde en el banco. Llegó procedente de Bordeaux de Francia a cambio de 40 millones de euros y una polémica debido a que tenía un acuerdo de palabra con la Roma de Italia. El delantero brasileño, formado en el Corinthians, nunca se asentó en el equipo y su marcha al Zenit fue lo mejor para el club y el jugador ya que disfruta hoy de una saludable continuidad en Rusia y dejó 45 millones la transferencia. La estadía lo hizo acumular 6 goles en 31 partidos jugados.

Malcom: "¡Me siento muy bien, mejor imposible! Tengo muchas ganas de empezar de nuevo"



Entrevista con el mediocampista brasileño: https://t.co/U0gA6R7caG pic.twitter.com/LS1ck25ulx — FC Zenit Español🌊 (@es_fczenit) January 27, 2020

ANDRÉ GOMES (VALENCIA)

Procedente de Valencia, André Gomes costó 35 millones de euros al Barcelona sin incluir variables que podrían elevar esta suma. La versatilidad que mostró en el Valencia que se encontraba en debacle, atrajeron las miradas de los dirigentes catalanes. La idea principal fue refrescar el mediocampo que estaba formado por Ivan Rakitic, Sergio Busquets y Andrés Iniesta. La presión de llegar a un club grande tomó por sorpresa al portugués y no lo dejó desenvolverse de manera correcta, a pesar de tener minutos y la confianza de Luis Enrique. Aceptó ‘vivir un infierno’ por las críticas pero no aguantó. A mediados del 2019 partió a Everton por un precio mucho menor. Sin embargo, su mala suerte sigue latente con una lesión que lo paralizará por varios meses.

Video: Lesión de André Gomes

ARDA TURÁN (ATLÉTICO DE MADRID)

La llegada del turco se dio en plena época de elecciones en el Barcelona. Decidió cambiar al Atlético de Madrid por los ‘culés’ en el verano del 2015 a cambio de 34 millones de euros. Medio año sin jugar pareció haber afectado en su rendimiento. Barcelona tuvo medio año sin poder ficharlo debido a una sanción impuesta. A partir de enero del 2016 fue un jugador habilitado. En las dos primeras temporadas solo jugó 36 partidos en la Liga, 55 en total, contando otras competiciones. El último curso en el Nou Camp estuvo muy ausente debido a continuas lesiones, las cuales fueron la clave para su partida. Sin pena ni gloria, el volante se marchó cedido a Estambul Basaksehir hasta junio del presente año.

En las dos primeras temporadas solo jugó 36 partidos con el Barcelona en la Liga, 55 en total, contando otras competiciones. (Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VÍDEOS