Ricardo Gareca se mostró a favor de la ampliación del universo de jugadores convocables a la selección peruana, pero dependerá si realmente son elegibles para la bicolor de acuerdo a los reglamentos FIFA y están dispuestos. Ese es el caso de Gianluca Lapadula, quien cuenta con el aval del técnico para sumarse al cuadro nacional si decide hacerlo.

“En el caso de Lapadula hubo interés nuestro, fuimos a verlo personalmente y hubo respuesta de él, que se iba a comunicar y que luego quería jugar por la selección de Italia. Lo vemos con buen ojo si tiene interés. No le vamos a dar vuelta a algo que nos va a hacer perder tiempo y que nos va a desenfocar de los chicos que pueden ser llamados a la selección. No le puedes dar vuelta a un tema que no tiene solución”, señaló el estratega argentino este miércoles en diálogo con Rpp.

No obstante, el posible llamado al delantero italiano debería darse en el lugar y momento ideal. “La Eliminatoria no es el escenario ideal para probar", aclaró el ‘Tigre’ en la comunicación.

“Puede ser (probarlo) en una Copa América donde uno puede darle el tiempo al jugador de convivir. Además debe estar habilitado por FIFA, puede ser que esté con posibilidades de ser convocados, pero si la FIFA no lo habilita no estará. Primero, el jugador debe tener el interés de ser peruano y cumpla con todos los requisitos. Ese interés tiene que partir del jugador. La FIFA lo tiene que poner en situación elegible”, acotó.

Hace varios meses, Gareca visitó a Lapadula y le ofreció una oportunidad en el ‘equipo de todos’. El italiano agradeció el gesto del entrenador, pero eligió vestir la camiseta de su país de nacimiento. “Hubo un interés nuestro, lo fuimos a ver y después hubo una respuesta. Él nos dijo que quería jugar para la selección italiana. Allí se cortó todo", indicó el DT.

Gareca también señaló que tanto Lapadula como Jean Pierre Rhyner y Percy Prado, otros de los nombres que vienen sonando fuerte para la bicolor, primero deben contar con la documentación necesaria para jugar por Perú. “El jugador puede ser ciudadano peruano pero debe estar habilitado por la FIFA. Puede ser que ellos sean ciudadanos peruanos, estén con posibilidades de ser convocados, pero si la FIFA no los habilita, es imposible. Es una información no menor”, apuntó.

Sobre Rhyner, específicamente, añadió que “es peruano pero no está habilitado por la FIFA”. "De nada sirve que circule la información porque hay muchos requisitos para que un jugador sea convocable. Eso me lo va a transmitir la gerencia deportiva: Solamente forman parte los jugadores que sí pueden ser convocados”, sentenció.