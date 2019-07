¿Perú le puede ganar a Brasil este domingo? 

Claudio Vivas

Técnico de Cristal



“Debería repetir los picos altos de actuación que tuvo en el encuentro ante Chile. Perú tuvo actuaciones individuales por encima de lo ideal y luego eso lo convirtió en un trabajo colectivo. La clave estuvo allí, en lo colectivo. Estuvo cerca de la marca, estuvo encima, no dejó pensar, no dejó que el rival se potencie y en ese sentido creo que, más allá de la muy buena actuación de Gallese, siempre cortó los circuitos de juego de Chile. Por eso me parece muy importante tener esa vocación, sabiendo que Brasil tiene más potencial que Chile, que tiene mejores jugadores. Desde lo táctico debe ser corto para presionar y quitar, para estar cerca de las líneas y ser inteligente en la transición ofensiva. Y no dejar que Brasil tenga espacios a las espaldas de los defensas y los centrales”.

Claudio Vivas dirige actualmente a Sporting Cristal. (Foto: GEC)

Eduardo Deconto

Periodista de “Globoesporte” de Brasil



“Perú llega a la final en un momento muy distinto al que fue el 5-0, en vez de ser un trauma ha sido importante para que Perú se encuentre en un buen momento. Si desea ganarle a Brasil tiene que hacer lo mismo que hizo contra Chile. Debe hacer el mismo partido porque Brasil, pese a tener más calidad que Chile, es un rival que no dará tanto espacio como lo dio Chile y jugará con más intensidad. Pero Perú tiene que hacer juego de intensidad, de muchas transiciones, especialmente con Carrillo y jugando siempre con Paolo Guerrero, que le dará mucha dificultad a Marquinhos y Thiago Silva. Hay que ser fuerte en defensa y aprovechar la velocidad de Carrillo con Flores y llevar peligro con las transiciones a Brasil”.

Cristian Bassedas

Ex futbolista argentino



“Si desea ganarle a Brasil tiene que hacerlo como lo hizo ante Chile. Demostraron un gran nivel. Están para pelearle a cualquier rival. Incluso a Brasil. Para mí es fantástico todo lo que ha enaltecido Ricardo Gareca al fútbol peruano desde su llegada. No es sorpresa porque siempre creí en sus capacidades para liderar a la selección peruana. Ante Chile sus muchachos volvieron a jugar con el sello de Gareca. Para mí todo esto que le pasa no es sorpresivo, más bien recompensa a alguien con dedicación desde hace mucho tiempo que lo merece”.

Rodrigo Oliveira

Periodista de “Zero Hora” de Brasil



“Perú debe jugar de manera defensiva. Brasil tiene dificultades para jugar con equipos que juegan defensivamente. Especialmente con Venezuela y Paraguay tuvo problemas para entrar al área, tanto que no marcó goles y los dos partidos quedaron 0-0. Aunque mucha gente piense que el partido ante Argentina fue equilibrado, hubo espacios para el juego de Dani Alves, Gabriel Jesus, Everton y Firminio, quienes jugaron bien. Perú tiene que jugar concentrado para no perder y siendo defensivo, apostando al contragolpe con la experiencia de Paolo Guerrero”.

Percy Rojas

Campeón de la Copa América 75



"Un partido no se repite dos veces. La goleada ya es parte del pasado. El favoritismo de Brasil es claro pero los partidos no se pierden ni se ganan antes de jugarlos. Confío mucho en el equipo y creo que va a ser un duelo muy parejo. Ellos también están preocupados luego de ver la recuperación del equipo de Ricardo Gareca. Hay que recordar que la Bicolor hizo un buen partido hasta recibir el primer gol y este llegó a través de la pelota parada. Luego no supimos cómo reaccionar, pero me quedo con esos primeros momentos de aquel partido. Ese es el camino para neutralizar a Brasil y tener opciones”.

Percy Rojas fue ídolo en Independiente de Avellaneda. (Foto: GEC)

Ramón Mifflin

Mundialista en México 70



“El favoritismo no existe. Perú ya demostró que se curó luego de la goleada recibida ante Brasil. Ante Chile y Uruguay, la selección llegaba siendo mirada por debajo del hombro y dio la sorpresa. Así que, si ellos nos subestiman, es mucho mejor para nosotros porque la soberbia se paga cara. Además, esa derrota ante el cuadro de Tite duele, pero fue una excepción, ya que por historia siempre le hemos hecho buenos partidos a Brasil. Ser campeones claro que es posible".

Mifflin fue campeón con Cristal y con el New York Cosmos de la MLS. (Foto: GEC)

Hernán Rengifo

Ex seleccionado



“Brasil tiene tantas posibilidades de ser campeón como Perú. La selección ha venido de menos a más y ha crecido muchísimo en este torneo. Además, tiene el plus de haber salido airoso ante rivales durísimos que son candidatos a ganar el título y no hay que desmerecerlo. No creo que Brasil salga confiando a jugar la final porque, los que estamos en esto, sabemos que todos los partidos son distintos y ninguno se perece”.

Rengifo jugó en Universitario, Cristal y en la selección peruana. (Foto: GEC)

Julio Meléndez

Campeón Copa América 75



“Por supuesto que podemos ser campeones de América. Ellos también nos tienen miedo, saben que tenemos la capacidad de poder ganar la final. Uruguay ya lo hizo en el 'Maracanazo', no existen los monstruos. Simplemente hay que seguir haciendo bien las cosas y jugar de igual a igual, son once contra once. Nosotros, los que conformamos el equipo campeón de 1975, queríamos que llegara este momento y por fin se dará”.

Meléndez fue ídolo en Boca Juniors. (Foto: GEC)

Jaime Duarte

Campeón Copa América 75



“Las dos selecciones tienen las mismas chances. Perú creció mucho desde el debut hasta este, y tiene argumentos para hacerle partido de Brasil. Contra Chile se demostró la gran capacidad que tiene el técnico y los jugadores para leer el juego. Hubo momentos en que se hizo presión alta y otros en los que se replegó inteligentemente. Acá no importa quién tiene más tiempo el balón o quién corre más, lo primordial es la inteligencia y jugar acorde a lo que te pide el partido. Las estadísticas son para tener ciertos conceptos sobre el trámite pero nada más. Lo único que me preocupa de Brasil son las individualidades, pero nosotros también las tenemos”.

Duarte fue campeón de la Copa América 1975. (Foto: GEC)

Doriva Bueno

Técnico de la selección femenina



“Ya vi varias veces como ese favoritismo no sirve para nada en una final. Es raro que en una final un equipo le saque mucha ventaja al otro, lo normal es que se peleada, reñida y muy disputada. Eso sí, creo que Perú hizo un gran partido ante Chile pero frente a Brasil hay que tomar más recaudo. Los dos equipos están muy estudiados entre sí y el factor sorpresa será terminante”.

Gilmar Rinaldi

Ex golero de Brasil



“En el fútbol no hay suerte, hay trabajo, y eso fue lo que hizo Perú. Mientras otros se preocuparon de los favoritos, Perú jugó respetando al rival, pero nunca tuvo miedo. Si Perú quiere ser grande tiene que pensar en grande. En el fútbol no existen las sorpresas. Son once jugadores y una pelota. Puede pasar de todo”.