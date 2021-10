Conforme a los criterios de Saber más

Desde Buenos Aires, el máximo ídolo en toda la historia de Independiente de Avellaneda, Ricardo Enrique Bochini, campeón del mundo en México 86 y figura histórica de Independiente, analizó el encuentro de este jueves entre la ‘Albiceleste’ y la selección peruana de fútbol, que conduce su ex compañero y amigo, Ricardo Gareca. “El fútbol peruano siempre se caracterizó por el buen juego, la gambeta, siempre practicaban gran fútbol”, recordó el “Bocha”, apenas iniciada la charla. El ex futbolista también reconoció a André Carrillo como el futbolista que más le gusta de la bicolor y advirtió de las ausencias de Paolo Guerrero y Renato Tapia, como gran desventaja para enfrentar a la selección argentina liderada por Lionel Messi por las Eliminatorias Qatar 2022.

Eso sí, el ‘Bocha’ destacó el trabajo del “Tigre”, y recuerda la época dorada del fútbol peruano, de los Cubillas, Sotil y Chumpitaz. “Perú siempre tuvo grandes futbolistas”, reconoció. “Cada vez que íbamos con la selección o Independiente al Perú, la gente nos recibía con mucho cariño, como lo hicieron en mi club, donde la gente me quiere mucho”, agregó, quien fue el máximo ídolo de Diego Armando Maradona (así lo confesó el ‘Pelusa’ en vida).

—La selección de Perú visita a la ‘Albiceleste’, en el Monumental de Núñez, el jueves, con la necesidad de sacar un buen resultado luego de haber perdido en La Paz...

El favorito es Argentina. A Perú le faltan jugadores importantes, la Argentina está con todos sus futbolistas, además, está bien, está siendo protagonista del juego, haciendo buenos partidos y superó muy bien a Uruguay, aunque los primeros minutos fue parejo. Pero después del primer gol, fue muy superior. Y a Perú, siempre que le falta algún jugador, le cuesta mucho armar el equipo.

—Perú llega al encuentro con ausencias por lesiones y también golpeado por la última derrota, en La Paz, ante Bolivia; sin embargo, enfrentar a Argentina siempre será un desafío especial...

Perú completo, puede hacer buen partido, pero le falta Paolo Guerrero, Renato Tapia y André Carrillo, un delantero que me gusta mucho. Son tres jugadores que no tendrá Perú. No son Argentina o Brasil, quienes tienen más jugadores de recambio del mismo nivel. Por eso lo veo a Argentina superior.

Gareca, Gatti, Bianchi, Bochini y Rinaldi en la foto de la Revista EL Gráfico

—¿Qué es lo que más llama la atención del juego de André Carrillo?

Para mí es el mejor jugador que tiene Perú, Juega muy bien, sabe sacarse al rival de encima. Es un jugador muy importante que no estará.

—Argentina es una de las selecciones protagonistas de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. ¿Cómo analiza el nivel futbolístico?

Según mi manera de ver el fútbol, Argentina tiene que jugar más adelante con rivales que exijan más, porque acá en Sudamérica, tanto Argentina y Brasil, sacan un poco de diferencia. Seguro van a clasificar, así que cuando jueguen ante las mejores selecciones del mundo, se les verá. Acá son superiores a los otros equipos.

—Lionel Messi, el abanderado de la ‘Albiceleste’, vigente campeón de la Copa América Brasil 2022, tiene la cuenta pendiente en ser protagonista en un Mundial...

Argentina, el 90 por ciento, ya la vio campeona del mundo en el 78, luego en el 86 y siendo subcampeón, en Italia 90, Ahora estando Lionel Messi, la copa del Mundo es lo más difícil. Argentina, Copas América, tiene muchísimas, pero copa del Mundo, solo dos. Ahora, yo creo que todo está muy bien, la gente está contenta, pero cuando empiece el Mundial, se sabrá para qué está Argentina, cuando enfrente a rivales mucho más difíciles. Muchos hablan de la selección, es por ganar la Copa América, pero hay que esperar qué pasa con este equipo.

Ricardo Bochini y Percy Rojas fueron campeones de la Copa Libertadores 1975. (Foto: @BochiniOficial)

—Hace poco homenajearon a su ex compañero y amigo Percy “Trucha” Rojas, quien se recupera de salud....

Sí, también lo saludé. Acá cuando estuvo en Independiente, vivimos momentos muy lindos, ganamos la Copa Libertadores de América y nos veíamos siempre, teníamos una linda amistad. Confío que continúe recuperándose, sé que está un poco mejor de salud. Un saludo también a Franco Navarro, compañero también en Independiente, igual Eleazar Soria, quien lamentablemente falleció hace poco.

—¿Qué recuerdos sobre los enfrentamientos con la selección peruana?

Yo seguía mucho al Perú de los años 70, cuando jugaba Cubillas, Sotil, Chumpitaz, Chale, Miflin, ese equipo bárbaro que peleó con Brasil en el Mundial de México, le jugó de igual a igual. Pudo hacer historia si no le tocaba Brasil, hasta pudo haber jugado la final tranquilamente. Después está el otro equipo que peleó con Argentina, en 1985, que perdió en el último minuto con gol de empate de Ricardo Gareca, sino Perú iba al Mundial, que después ganamos nosotros. Perú siempre ha tenido buenos jugadores.

—Justamente, su ex compañero, Ricardo Gareca, quien anotó el 2-2, que eliminó a Perú de clasificar al Mundial México 86, hizo lo propio, como entrenador, treinta y seis años después, en Rusia 2018...

Fue extraordinario lo hecho por Ricardo Gareca con Perú, los clasificó a un Mundial después de muchos años. Ahora, está peleando en las Eliminatorias.

—Gracias por su tiempo, don Ricardo Bochini...

Gracias a todos los amigos en Perú. Ahora los jugadores de Perú o de otro lado, se van para Europa, pero ojalá, alguno venga a Independiente.

Ricardo Bochini, Argentina. | Foto: Agencias

