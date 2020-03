Cada día existen más posibilidades para que los jóvenes futbolistas de nuestro país puedan emigrar. No necesariamente a ligas de primer orden, pero sí a aquellos campeonatos que recién se están abriendo paso en el mundo. Es el caso de la Canadian Premier League, conocida como CPL, cuya organización oficial recién se ha dado en el 2019. Este torneo, de a pocos, se está transformando en la nueva morada de los jugadores peruanos.

La Canadian Premier League congrega a miles de personas, pese a que recién va por su segunda temporada. (Foto: CPL)

El primer objetivo es apostar por el crecimiento del jugador canadiense con un torneo más competitivo. “La CPL es una nueva liga que comenzó el año pasado. Empezó a ayudar con el crecimiento del fútbol canadiense porque muchos jugadores no tienen oportunidades en el exterior”, comentó Peter Galindo, periodista de la cadena “SportsNet”.

El perfil del deportista sudamericano atrae mucho a los clubes que pertenecen a la CPL. Los peruanos no son la excepción, aunque el requisito más importante es que sean jóvenes con proyección para alimentar de calidad a su liga.

“La CPL tiene la idea de ir a buscar talento extranjero, de forma barata en algunos casos pero por lo general extranjeros jóvenes”, explica el periodista Thomas Neft, de “OneSoccer”.

Es en ese marco que han recalado los futbolistas Jair Córdova (delantero de 23 años) al Cavalry FC, Raúl Tito (atacante de 22) al FC Edmonton y Adrián Ugarriza (delantero de 23) al York9 FC.

ALIANZA CON UNA COMPAÑÍA DE SCOUTING

La mayoría de clubes que integra la Canadian Premier League ficha a sus refuerzos internacionales mediante una empresa de scouting europea que mantiene lazos con scouts y agentes de todo el mundo.

Para Neft, la presencia de la compañía analítica británica 21st Club fue clave para el arribo de nuestros compatriotas. “Tienen un sistema de scouting donde representantes pueden presentar sus jugadores a los clubes y estos deciden qué les interesa. Tengo entendido que Jair Córdova llegó así”.

La compañía 21st Club está integrada por especialistas que ayudan a los clubes de la CPL a reforzarse con elementos internacionales. (Foto: Internet)

El caso de Raúl Tito fue muy peculiar. El ex-Universitario de Deportes comentó que un agente, a través de redes sociales, le explicó el interés y posteriormente le presentó la propuesta formal.

“El primer contacto con el representante estadounidense fue por Instagram. Me escribió y me dijo que vio algunos videos míos. Todo empezó a principios de febrero. Sentí desconfianza, pero cuando me envió el contrato me di cuenta que todo era formal”, dijo el delantero a radio Ovación.

ORGANIZACIÓN DE LA CANADIAN PREMIER LEAGUE

En el 2019 se organizó la primera edición de la Canadian Premier League con un total de siete equipos. En ese momento el único representante peruano era Juan Diego Gutiérrez, en el HFX Wanderers FC. El resto de clubes participantes eran el Cavalry FC, FC Edmonton, Forge FC, Pacific FC, Valour FC y York9 FC.

El sistema de juego era todos contra todos dentro de un marco de dos competencias anuales denominadas como Torneo Primavera y Torneo Otoño. En el primero se jugaba una ronda de diez encuentros y en el segundo aumentaba a dieciocho.

En la temporada 2019, la Canadian Premier League contaba con siete equipos. Para este año se aumentó un cupo. (Foto: CPL)

El mejor posicionado de cada ciclo, incluyendo la tabla acumulada, accedía a la final nacional. El ganador, automáticamente, ganaba su cupo a la Liga de la Concacaf, un certamen completamente distinto a la Concachampions.

Para la temporada 2020, la Canadian Premier League cambió su formato y se inclinó por un sistema de todos contra todos durante el año. En total se jugarán 28 encuentros. El líder de la tabla clasifica directamente a la última instancia, mientras que el segundo y tercero se medirán en un duelo extra para determinar al otro finalista.

* PRECISIONES:

En el curso 2020 se ha incorporado el equipo Atlético Ottawa.

La temporada se inicia el 11 de abril y finaliza en noviembre.

La CPL es muy diferente al Campeonato Canadiense de Fútbol, que incluye a clubes de Canadá y Estados Unidos.

Los equipos como Montreal Impact, Toronto FC y Vancouver Whitecaps pertenecen a la MLS porque pagaron por participar.

LA GRAN APUESTA DE LA CPL

Salvando las distancias respecto al plano geográfico, la CPL, en su segundo año de creación, puede tener un nivel similar a la Liga 1 del Perú, es lo que consideran los especialistas del fútbol canadiense. Las apuestas entre los clubes de ambos países, interpretan, son las mismas: buscan reforzarse en el mercado internacional con futbolistas relativamente económicos y pretenden promover, a la vez, a los jugadores locales. Pero a nivel organizativo es probable que las instituciones norteamericanas sean muchísimo más ordenadas en todo aspecto.

Los mejores 25 goles realizados en la Canadian Premier League 2019. (Video: YouTube)

Según Galindo, la Canadian Premier League no tiene nada que envidiarle al campeonato peruano. “Es similar a la Liga 1, pero algunos entrenadores en Canadá pueden ser superiores tácticamente”.

Aunque para Thomas Neft todavía falta para que compita con los grandes circuitos de América del Sur. “No alcanza aún. En unos años más seguro. Honestamente diría que la primera división canadiense tiene un buen nivel en cancha”, sostuvo.

ADRIÁN UGARRIZA GENERA EXPECTATIVAS

A pesar de que su temporada en Alianza Lima, en el 2019, fue extremadamente discreta, Adrián Ugarriza llega a Canadá con un enorme cartel. Desde el punto de vista de Galindo, “Ugarriza tiene expectativas porque York9 necesita un delantero para competir por la liga”.

Adrián Ugarriza militó en Alianza Lima, donde se fue sin anotar goles. (Foto: GEC)

Desde la institución, de la localidad de Ontario, consideran la incorporación del atacante peruano como relevante. “La firma de Adrián es otro hito importante al armar la lista de 2020”, dijo el gerente Angus McNab.

Y agregó: “Es un jugador que nos llamó la atención de inmediato cuando lo miramos. El técnico utilizó su red de contactos y obtuvo comentarios más positivos, por lo que fue una decisión fácil”.

Más allá de que la CPL esté todavía en pañales, puede darle una enorme experiencia a los sudamericanos y hasta abrirles otras puertas en ligas más competitivas. “Si a Raúl Tito, Jair Cordova y Adrián Ugarriza les va bien ,cualquier cosa puede pasar. En el primer año de existencia, dos canadienses fueron vendidos: uno a Bélgica y otro a la MLS. Pueden vivir cómodamente aquí”, subrayó Neft.

