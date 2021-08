Después de más de dos meses de espera, el aficionado del Internacional de Porto Alegre volvió a ver a Paolo Guerrero en acción. En el último partido del ‘Colorado’ contra Cuiabá, por la fecha 14 del Torneo Brasileirao, el delantero nacional reapareció siendo titular pese al largo tiempo que estuvo de para.

El ‘Depredador’ disputó los primeros 45 minutos del partido y fue reemplazado en el entretiempo. Ahora, luego del empate sin goles, Diego Aguirre, su entrenador, afirmó que eligió al ‘9′ de la selección peruana por “necesidad”.

“Cuando me preguntaron la semana pasada sobre Guerrero, pensé que no estaría listo, pero el lunes el departamento médico y físico me dijo que podía jugar con normalidad y que tuvo una buena semana de entrenamiento. Tuve una conversación con el atleta y me dijo que estaba bien y que podía ayudar”, comenzó diciendo el estratega.

“Dada la necesidad que teníamos de que nuestros dos delanteros fueran suspendidos, optamos por empezar con Guerrero. Apostando por su experiencia, pero sabiendo que no está en su mejor momento”, añadió.

Para ese compromiso el comando técnico no pudo contar con Yuri Alberto ni Thiago Galhardo por suspensión. Y si bien tenían disponible al joven Vinicius Mello, prefirieron apostar por la experiencia y jerarquía de Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero volvió a jugar con camiseta de Internacional de Brasil | Foto: @SCInternacional

El ariete de 37 años no tenía actividad con Internacional desde el 26 de mayo, fecha en la que jugó contra Always Ready de Bolivia en el Beira-Río por la Copa Libertadores. Después fue convocado por la selección peruana para las Eliminatorias, donde jugó contra Colombia y unos minutos frente a Ecuador, aunque sin estar en su plenitud física.

Posteriormente no fue considerado para la Copa América 2021 y regresó a Porto Alegre para someterse a una artroscopia para deshacerse del problema de su rodilla de una vez por todas.

