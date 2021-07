Corrección: Esta nota fue publicada originalmente en julio del 2021, cuando la llegada de Advíncula a Boca aún no era oficial.

Usaba la dorsal “2”, pero terminó siendo el número “1” de la defensa de Boca Juniors de todos los tiempos. Idolatrado por los hinchas “xeneizes”, quienes le compusieron una canción: “Y ya lo ve, y ya lo ve, es el peruano y su ballet”, premio a su bicampeonato nacional con los boquenses. “Todavía se escucha el vals del peruano, sobrino”, cuenta a través del hilo telefónico el gran Julio Meléndez a El Comercio desde Orlando, Florida. “Durante siete años en Boca siempre me consideraron el “1”, y luché contra bravos de bravos, pero siempre con amor a la profesión”, prosiguió. El “Negro”, como lo llamaba cariñosamente Diego Armando Maradona, su entrañable amigo, conquistó corazones y despertó pasiones a través de su juego elegante. “La pelota es como una pareja, hay que darle cariño. Si la tratas mal, no regresa, y se va con otro que la trate mejor”, reflexionó entre risas y recuerdos tras la pérdida de su amiga incondicional, su amada esposa. “Mi corazón se apagó cuando partió mi esposa hace diez años”, dijo con voz entrecortada.

El ex campeón con Perú de la Copa América de 1975, reveló que otro “10” e ídolo de Boca Juniors hace poco lo contactó por el fichaje de Luis Advíncula, quien este sábado fue anunciado de manera oficial. Se trata de Juan Román Riquelme, el actual vicepresidente “xeneize”. Además, el ex capitán, quien se ganó hasta el aplauso del hincha de River Plate con su juego ante 80 mil almas en un estadio, destacó las cualidades futbolísticas de Gianluca Lapadula, así como del “chalaco” Alexander Callens y de todos los seleccionados en la reciente Copa América. “Siempre desearé verlos a todos triunfar”, aseguró.

—Luis Advíncula está por llegar a Boca...

Contento, pues. Es un peruano, compatriota, al igual que Carlos Zambrano. Espero que lleguen tres, cuatro, muchos a Boca Juniors, y triunfen en Argentina. Hablé hace poco con Juan Román Riquelme sobre el viaje de Advíncula que estaban tramitando, solo faltan detalles en los temas económicos.

—¿Le sorprendió la comunicación telefónica de Juan Román Riquelme?

Me dio una alegría tremenda, ya que hace veinte años dejé el fútbol y siguen recordando al “Negro”, sigo todavía vigente en Argentina. Siento más alegría aún porque se trata de una institución poderosa como Boca Juniors. Me llena de orgullo que sigan queriendo al peruano. Estoy en actividad, todavía para jugar (risas).

—¿Qué le comentó Riquelme?

Me llamó a raíz que estaba mal del corazón, y me contó, como presidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors, que posiblemente van a traer a otro peruano. Me generó mucho orgullo, ya que me llamaron y siguen considerando al “El peruano y su ballet”. Me siento contento que me recuerde que todavía no sale un central como Julio Meléndez. Ya pasaron mis carnavales, pero todavía sigo en vigencia, estoy para mojarme un ratito más.

—¿Luis Advíncula tiene las cualidades para triunfar en Boca Juniors?

Sí, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, y todo peruano que vaya a Boca, u otra institución, que vayan con amor al juego, nosotros los peruanos somos triunfadores. Cuando llegué a Boca lo hice como un desconocido, pero quise triunfar y lo hice, dejando mucho cariño y estima. Yo quiero seguir jugando, estoy buscando quien me venda, pero por la edad nadie quiere comprarme ya (risas).

—¿Cuál fue su apreciación sobre la participación de Perú en la Copa América?

Perú jugó luchando por el cuarto lugar, pero estamos mejor que varias selecciones. Hay grandes jugadores con Ricardo Gareca, siempre presentes. Vamos a seguir luchando en las Eliminatorias, Perú es Perú, ya verán.

—¿Ha visto el desempeño del “chalaco” Alexander Callens?

Sí, nosotros los “chalacos” somos tan buenos (risas). Tiene que rendir al máximo. Le doy mis felicitaciones. Pero hay buenos centrales como Santamaría, Araujo, Abram, Ramos, los quiero a todos, los quiero ver triunfar, pero todo el año.

—¿Carlos Zambrano debe volver a la selección con miras a las Eliminatorias?

Deseo que todos los back centrales estén en la selección. Tenemos de sobra, hasta para prestar al resto de equipos. Hay personalidad para jugar como la que he visto en Callens, me gustan mucho Santamaría y Araujo. Pero para mí, yo no soy Ricardo Gareca. Yo quisiera que todos los back centrales sean comprados en el extranjero, que salgan del Perú.

—¿Qué le pareció el juego de Gianluca Lapadula?

No quisiera marcarlo, es muy fuerte. Está bien papeado. Lo felicito. (risas). Ojalá que Ormeño se adapte pronto. Paolo Guerrero ya debe regresar más fuerte, es un goleador que dio mucha gloria, como ‘Perico’ León, Percy Rojas y Enrique Casaretto.

—Diego Armando Maradona decía que el peruano Julio Meléndez es el mejor “2” del mundo. ¿Qué le genera cuando recuerda ese halago?

Es una expresión muy linda, que me llena de alegría. Lo dijo el número “1” del mundo, ya para mí eso es mucho. Diego Armando Maradona fue un grande mundial, dejó cátedra. Fue lo más lindo estar al lado de Maradona, al lado de él en un Mundial. También estuve con Edson Dos Nacimiento Pelé, quien me preguntó si quería ir a Santos, pero tenían a Ramos Delgado. Fue una satisfacción para la vida, pues el aprecio siempre fue grande. Soy hincha de ellos.

—¿Cómo era jugar un clásico argentino ante 80 mil almas en un estadio?

Era lo más lindo, pues dejaba el nombre del Perú en alto, hasta hoy lo recuerdan. Eso me llena de orgullo. Recuerdo cuando me expulsaron en la cancha de River Plate, era un estadio nuevo, fui acompañado por dos grandes figuras como Óscar Pinino Más y Ermindo Onega, hasta la boca del túnel. Salí aplaudido sin ser castigado por la misma barra, que me tenía respeto total.

—Qué sentía cuando las cuatro tribunas coreaban “El peruano y su ballet”…

Una tremenda alegría, yo miraba a los cuatro costados. “Y ya lo ve, el peruano y su ballet”. Hasta ahora me genera alegría. La hinchada esperaba a “El peruano y su ballet”, era muy lindo. Entraba y salía triunfador. Siempre estoy pendiente de lo que hacen los futbolistas peruanos en el extranjero. Les doy mucha importancia. Yo quiero que todos triunfen. Hoy estoy con Advíncula, ojalá llegue en Boca Juniors.

—¿Alguna anécdota con el Perú campeón de la Copa América de 19975?

Recuerdo con el presidente de la República del Perú, Francisco Morales Bermúdez, quien me pidió la camiseta tras ganarle a Chile, y dijo: “ya la sudaste, ahora dámela para sudarla yo”, y se la llevó puesta con el dorsal “14”, lindas palabras.

