Su pasos han recorrido tres Juegos Olímpicos, siempre dejando en alto la bandera peruana. Gladys Tejeda es una de las mejores representantes que nos ha dado el atletismo peruano y este 2021 cierra el ciclo olímpico de Tokio 2020, pero ya inició el que viene: París 2024. La mejor Latinoamericana en la maratón olímpica y reciente clasificada al Mundial de Media Maratón nos cuenta de sus planes y en particular de uno muy especial, el de trabajar con niños y jóvenes de los caseríos de Junín.

—¿Cómo ves no solo el 2021, sino el cierre del ciclo olímpico en este año?

Ha sido un año bastante complicado. El 2020 fue super complicado y este 2021 se fue reactivando poco a poco. Estoy agradecida a todos los que me han apoyado, desde mi entrenador, mi equipo, mis auspiciadores. Tokio fue un objetivo muy complicado y por eso estoy contenta por los resultados. Los deportistas vamos con objetivos ambiciosos, pero nos sorprendió mucho el clima y los protocolos. Fueron obstáculos que tuvimos que sobrepasar y cuidarnos mucho.

—El deportista valora lo hecho más allá de los resultados, ¿cierto?

Me siento muy orgullosa de haber representado a mi país en los Juegos Olímpicos a pesar de las adversidades. Se hizo todo lo que se pudo, se luchó hasta el final y eso va a servir como ejemplo, por la responsabilidad que uno lleva. Ahora nos planteamos nuevos objetivos. Para los siguientes Juegos en los tres años que nos restan tenemos objetivos muy ambiciosos y para mí sería un honor representar al Perú por cuarta vez, una mujer por cuarta vez en maratón. El camino no va a ser fácil, pero el proyecto es ambicioso.

Me voy satisfecha de este 2021 por ser la mejor atleta del año por la Federación de Atletismo. Eso me llena de orgullo, ser nominada de esta manera porque es un ejemplo para los jóvenes que a pesar de las dificultades podemos seguir adelante y nada nos puede detener tan fácilmente.

—Ya iniciaste es proceso con la clasificación al Mundial de Media Maratón

Hemos cerrado el año de la mejor forma. Fuimos a Valencia en una planificación bastante rápida. Se sabía que se iban a romper el récord del mundo. Fue una competencia A1 y hemos estado luchando ahí. Fue fantástico porque hicieron el récord del mundo, la primera dama corriendo a 1:03 minutos, es algo histórico. Es correr al ritmo de un atleta varón, muy duro. Nosotros fuimos e hicimos el mejor papel. Mi objetivo era ver de qué manera cierro físicamente tras la maratón de Tokio. hice 1:12, marca clasificatoria para el mundial, que se han pospuesto para noviembre. Eso me da seguridad que me puedo preparar mejor. Siempre me han gustado la media maratón y cross country. Incluso el récord sudamericano de media maratón lo hice en un mundial, ocupando el noveno puesto. eso hace que uno siga creciendo.

—Por lo apretado del calendario, será un 2022 con muchas competencias

también vienen los Bolivarianos en julio. Es otro reto que tenemos planificado. Tenemos que luchar por estar en el podio de los 21 kilómetros y vamos a lucharla. Pero antes hay competencias que vamos a ir puliendo.

—¿Y cuándo estarías corriendo una maratón? Tienes que hacer la marca para Santiago 2023

Tenemos programado para finales de febrero correr una maratón. Ese es el enfoque que tengo. En unos días voy a viajar para concentrarme más, pulirme más. Se están acercando las fiestas de fin de año y eso me pueden desconcentrar. Quiero estar concentrada porque tenemos planes muy ambiciosos.

—¿Viajarás a Kenia, como antes de los Juegos Olímpicos?

En un principio estaba programada para Colombia, pero gracias a Dios, al apoyo se ha dado la posibilidad de poder viajar para África. Para mí es realmente una alegría volver para allá a entrenar. Es un super lugar donde se domina el atletismo y las expectativas son otras. Tendré ese espacio para prepararme al 100%. Es probable que pase las fiestas allá. Estaré mes y medio y va a ser full concentración, como es el alto rendimiento.

—Vas a estar con atletas que dominan las pruebas de fondo…

Tengo esa experiencia de entrenar en África. Para Tokio, el tiempo nos jugó una mala pasada porque fuimos en temporada fría, junio-julio y luego Tokio fue caluroso. En estos tiempos el clima está bien. nos vamos a Kenia, donde se entrena con mucha cantidad de deportistas.

—¿Por ahora, cómo va el apoyo económico? Aún no se anuncia un programa como Vamos con Tokio, que fue importante para los que clasificaron a los Juegos

Creo que debe estar en camino. Seguro se están viendo el tema de los calendarios, para ver desde cuando son válidas las marcas para tener claro los presupuestos. Los deportistas de alto rendimiento no debemos ser olvidados, debemos seguir preparándonos porque todo está encima contra el tiempo para París 2024. A nosotros nos afectó la pandemia por los eventos cancelados. Nosotros vamos a ganar algunas competencias porque eso nos ayuda a solventar gastos. Es parta ha sido dura. Ahora, los programas como Vamos con Tokio deben tener continuidad porque es un ejemplo para los chicos: Si los de élite no tienen respaldo, los chicos podrán decir: “Para qué entrenar si ni a ellos los apoyan”. Esperemos que se encamine bien algún nuevo programa.

—Más ahora, con chicos ya clasificados a Santiago 2023 como Sofía Mamani y Julio Palomino

Ellos tienen que prepararse, enfocarse más. Cada vez las carreras son más competitivas, por lo que tienen que seguir preparándose. Que sigan trabajando porque quizás a última hora pueden cambiar algunas decisiones o aparecer otros chicos que vienen con fuerza y mejorar los tiempos. El alto rendimiento es eso, de prepararse, de no quedase quietos. Ellos van a dar mucho que hablar, tienen mucha proyección. Esperemos que ellos reciban toda la ayuda necesaria para que puedan consolidarse.

—Cuando conversamos en Tokio, me mencionaste de llevar tu carrera con una lesión a cuestas. ¿Cómo llevas eso?

Ese tema es complicado de mencionar. Es una lesión que lo tengo desde pequeña y cuando estaba en el alto rendimiento, yo ya tenía este problema en la zona lumbar. Ahora trabajo en eso, todos los días con terapias, sé que llevo esa lesión y sé que no me tengo que descuidar. Terapia, alimentación. Mucha disciplina, que no solo es descansar y no salir, si no estar cuidándose en todo momento. Muchos médicos me decían que podía termina mal, pero yo sigo adelante. Pero para eso hay que tener una fuerza mental para seguir adelante.

—Pese a eso, el gran objetivo es París, que serían tus cuartos Juegos

París es mi objetivo. Estar por cuarta vez sería un honor. Voy a luchar por eso, voy a hacerlo con mi propio esfuerzo. Si me doy esa oportunidad, bienvenido sea. Ahora no hay que adelantar porque hay mucho por trabajar.

—Tu otro objetivo es dejar huella en el atletismo en tu región

Tengo un objetivo a largo plazo, pero por estar en el alto rendimiento, aún lo estoy dejando, pero quiero llevarlo. Es un proyecto que se llama Proyecto Gladys Tejeda que es atraer niños, jóvenes que tengan esa voluntad propia de que quieran llegar al alto rendimiento. Esto nace porque he visto muchos niños con escasos recursos en los caseríos que pasan hambres o niños que de temprana edad empiezan a trabajar, luchan por estudiar y quieren luchar para ser deportistas. Muchos se me han acercado y me han dicho “yo quiero ser como usted” o padres curiosos que se han acercado y me han preguntado “¿cómo hago? mi hija no tiene zapatillas”. Eso a mí me llega al corazón y desde ahí empieza nacer este pensamiento de hacer un proyecto con esos chicos, para ver cómo pueden desarrollarse y no pases limitaciones como yo he tenido al principio. Llegar al alto rendimiento sin apoyo, sin guía, no quiero que pasen estos chicos. Ellos ya se enfocan en querer representar a su provincia y estamos trabajando. En un par de años veremos caras nuevas en el atletismo. No somos un montón, cuatro mujeres, cinco varones y estamos trabajando con ellos. Algunos se están mudando de los caseríos y en poco tiempo están evolucionando muy bien. Hubo un campeonato infantil en Lima y estos chicos me sorprendieron y a pesar de que no tienen zapatillas con clavos o buen short, luchan por estar adelante. Ese tipo de niños queremos para que puedan representarnos en el futuro.

—Tu vas a ser entrenadora cuando dejes de competir

Voy a necesitar el apoyo de otras empresas privadas para coger a estos chicos y llevarlos de una mejor forma para que puedan desarrollarse sin limitaciones y puedan llegar muy rápido al alto rendimiento. Ahora yo estoy enfocada en mí, tengo responsabilidades muy grandes, pero es bonito trabajar con ellos. Mientras esté activa y tenga fuerzas, a ellos les puede caer muy bien trabajar juntos. Ellos te miran, uno es como un espejo y tratan de imitar y hacen de la mejor forma su trabajo y eso es satisfactorio.

—Además, se fomenta la competencia interna

Yo siempre digo que vamos a mejorar trabajando en equipo o cuando haya más grupos de trabajos. Si solo hay un deportista, nos vamos a conformar más rápido. Eso es lo que transmito: “donde hay más competencia es mejor para ustedes, van a aprender”. Eso es lo que ha pasado hace unos años. La región Huancayo era potencia, a nivel nacional no nos podían superar y eso se ha venido debilitando. Hoy Puno y Cusco están con fuerza. Son ciudades con altura, con lugares para entrenar. Queremos retomar eso con estos nuevos chicos.

—Una competencia deportiva como la que tu tuviste con Inés Melchor. Ahora ella va a ser madre… esperemos pueda volver

Con Inés siempre hemos tenido muchas competencias y eso ha hecho que mejore el atletismo peruano. Cada atleta es diferente, hace sus proyectos, ella está tomando un camino de ser madre, que no es fácil. Esperemos que ella pueda retomar, pero eso ya depende de ella.

