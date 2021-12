La carrera de Reimond Manco incluye episodios de todo tipo, también un paso discreto por el Al-Wakrah catarí, donde estuvo sin jugar de manera insólita, cobrando un buen sueldo por correr al borde del campo. El motivo de esa extraña experiencia fue revelado por el volante nacional en una reciente entrevista.

“El fútbol se ha vuelto mucho negocio, nos miran a los jugadores como objeto”, empezó diciendo el ex ‘Jotita’ en diálogo con Jesús Alzamora para el programa ‘La Lengua’, emitido por YouTube.

“Me llevó a Qatar un entrenador que era asistente en el PSV cuando jugaba allá. Me pide, me compran y voy. Firmé por cuatro años y tenía que regresar en junio (2012). Cuando llegué habían sacado al entrenador que me llevó. Llegó el nuevo y me dijo: ‘Hay cupo de extranjeros, pero he visto tus videos y me gusta como juegas. Habla con mi representante’. 60-40 me dijeron. Dije no le voy a dejar ni un dólar y me hicieron trotar por fuera casi todo un año”, recordó Manco.

“Fue el mejor año de mi vida personalmente, pero no futbolísticamente. Estaba recontra aburrido”, agregó el exjugador de Alianza Lima.

En Perú hay más de una técnico con costumbres similares, aseguró Reimond Manco. “Hay un montón. Hay mediadores que tienen más plata que futbolistas con más de 10 años de profesión. En el fútbol peruano hay más mercenarios que otra cosa. Es algo que ensucia el fútbol”, comentó.

