Hoy con 29 años el atletismo le entrega tamañas alegrías, pero poco se sabe que Cristhian entró a este deporte como castigo. Conversamos con él apenas llegó a Lima en el Estadio de Atletismo de la Videna Legado 2019 y aún con los músculos tensos por el esfuerzo, abrió su corazón para conocerlo un poco más.

“A mí no me gustaba correr. Estaba en la secundaria y salí jalado de dos cursos en el segundo semestre. Por eso mi hermano me llevó al estadio a entrenar porque yo paraba más en el Internet y los videojuegos. Por eso halé. Para mí era un castigo, pero poco a poco me llegó a gusta”, nos cuenta. Eso pasó a los 18 años, una década atrás.

Hoy ya maduro asume la profesión y piensa en grande. En los Premios DT Aniversario, Cristhian ganó en la categoría atleta masculino, y agradeció por motivaciones como esta. Ya tiene un nuevo cupo olímpico, ahora irá por la medalla.

—¿Qué genera lograr la clasificación con anticipación?

Estamos tranquilos, clasificados al Mundial, Panamericanos y Juegos Olímpicos, pero esta vez con el objetivo de buscar una medalla porque ya son mis terceros Juegos. La verdad, clasificar alegra, sí, pero mi sueño es buscar la medalla. Voy luchar en París y en Los Ángeles, porque estoy seguro voy a llegar. Tengo 29 años y después de Los Ángeles y será mi retiro.

—Empezaste en atletismo a los 18...

Yo iba a estudiar en la Universidad del Centro y me dijeron que se podía entrar como deportista calificado, y eso me motivó a practicar. Pero no pude ingresar porque me pedían diplomas de mis carreras y yo solo tenía medallas. No me aceptaron y ahí fue que decidí dedicarme de lleno al atletismo. La vida me tenía preparado que sea 100% para el atletismo.

—Tu primera maratón en el 2016 y logras la marca para Río, donde corres junto a tu hermano Raúl

Cuando yo tenía 21, mi hermano estaba activo. Él veía mis tiempos y me animó a probar en maratón. Ir a Río con mi hermano fue algo bonito. Ahora es mi entrenador y estamos juntos siempre. Él tiene experiencia y me ayuda bastante.

"Clasificar no es fácil, pero tampoco tan difícil. El punto es ganar una medalla y es un trabajo duro y de mucha inversión"

—Ahora están juntos pensando en París...

Clasificar no es fácil, pero tampoco tan difícil. El punto es ganar una medalla y es un trabajo duro y de mucha inversión. Los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y en dos horas se acaba todo, todo lo que entrenas hasta toda tu vida. Si te sale bien, estás feliz, pero si te sale mal, después de esas dos horas no hay nada más porque la competencia es dentro de cuatro años. Por eso mi sueño es ganar una medalla. Lo voy a intentar, sí. Voy a dar todo de mí, sí. Pero me gustaría que el Estado, el IPD, las empresas privadas se pongan una mano al pecho y apoyen de verdad. El atletismo ha demostrado en todos los campos que a donde vayamos hacemos quedar bien al país.

— Y en tu caso, ya son tres Juegos

Ahora he mejorado mi marca en más de un minuto u medio. Me siento feliz porque el sueño es ir a los Juegos y pelear adelante. Con 2:07 puede pasar cualquier cosa. Sabemos que en anteriores Juegos han ganado con 2:08.

—La gente que cree que se trata solo de correr

Esto no se hace de la noche a la mañana. Es un ciclo olímpico e cuatro años y se trabaja físico con un entrenador, necesitamos un psicólogo que nos acompañe, una fisioterapeuta para evitar las lesiones, una nutricionista para la alimentación.

—Tienes un año y medio por delante ¿Cómo se planifica ahora?

Hemos buscado llegar al 100% para clasificar. Trabajamos a estándares muy altos. Para estos Juegos se pedían 2:08:10 y en mis entrenamientos he estado por debajo de los 2:08. Ahora vamos a buscar correr para bajar la marca para llegar a París al 100% en lo psicológico y con mejor marca personal.

"Los deportistas tenemos familia y el atletismo no es un hobby, necesitamos mantener a nuestras familias, por eso buscamos carreras comerciales para poder sustentar a nuestras familias"

—¿La pregunta que todos se hacen es si se puede competir con los africanos?

Correr 2:04, 2:05, un peruano sí puede hacerlo. Ganar una medalla si se puede. Pero se necesita trabajar de la mano, con el IPD, con las empresas privadas. Necesitamos mucho apoyo para solo preocuparnos por entrenar. Los deportistas tenemos familia y el atletismo no es un hobby, necesitamos mantener a nuestras familias, por eso buscamos carreras comerciales para poder sustentar a nuestras familias. Por eso llamamos a las empresas a que se sumen porque en estos Juegos Olímpicos pueden haber muchas sorpresas.

—Has bajado por tercera vez el récord nacional ¿Eso no se premia?

En Japón al que hace el récord le dan un millón de soles. Lamentablemente acá, he bajado tres veces el récord y no me han pagado ni 10 céntimos. Esa es la realidad que vivimos todos los deportes.

Legado 2019 nos abrió las puertas del Estadio Atlético de la Videna para la entrevista. (Foto: Legado 2019)

—¿Has podido hablar con el IPD?

Nosotros hemos presentado nuestro plan a la Federación, al IPD. Qué campamentos, qué carreras... pero a cada rato cambian a los presidentes del IPD. Depende de ellos que acepten y casi la mayoría de veces me han rechazado por falta de presupuesto. Nosotros mismos tenemos que buscar para cumplir nuestros objetivos.

—Tienes Mundial, Santiago 2023 y París...

Pero no depende de mí ir. EL que decide es la Federación y el IPD con el apoyo. No sé cómo estarán trabajando, yo ya presenté todo, pero esperar algo... ¿qué te puedo decir? Hemos hablado con ellos tantas veces que parece que no les gusta el deporte.

—¿Hoy con qué apoyo cuentas?

En primer luegar, la marca que he logrado se lo debo a mi familia que siempre me apoya. A mi hermano que es mi entrenador y a Nike, que le agradezco bastante porque nunca dejó de apoyarme. Me entrega implementos deportivos y económicamente también. En general, este resultado es de todos los peruanos que sé que me alientan, por eso voy a cada competencia a dejarlo todo.

—¿Cómo es un día normal de entrenamiento?

Me despierto a las 5:30 a tomar un desayuno ligero, juego o avena. Entrenamos de 6:30 a 9:30. A las 10 ya desayuno y descanso hasta las 12:30. Almuerzo y luego descansamos hasta las 4 que es el segundo entrenamiento. Así todos los días.

—Se dice que Huancayo es un lugar idóneo para entrenar

Yo entreno en el distrito de 3 de diciembre, a 50 minutos de Huancayo. Pero para estar al 100% necesitamos ir a otros lugares porque 3.200msnm es mucha altura. Debe ser a unos 2.200 como México, Colombia o Kenia, pero para eso se necesita inversión.

