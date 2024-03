Ahora le toca compartir con su familia mientras aguarda por nuevas peleas. Considera que por su nivel ya está para pelear con luchadores ranqueados y tentar el título mundial. Pelea como lo que es: un peruano que busca un sitio de élite en la UFC.

Recordemos que desde los 21 años que se fue a un gimnasio de Pueblo Libre sería el inicio de esta carrera exitosa en la UFC y tras unos pequeños entrenamientos empezó compitiendo en MMA.

— ¿Cómo tomas este inicio de año en la UFC?

Me quedo con la preparación que tuve y el equipo que tengo al Sur de la Florida. Equipo de MMA, equipo de entrenamiento físico, terapia y estamos haciendo todo lo posible para llegar al top de la UFC, que es lo que me he propuesto este año. Entonces, estamos haciendo todo el trabajo correspondiente a lo que tenga que ser para lograrlo.

— ¿Qué pasos faltan para llegar a las peleas top?

Hay que mejorar desde el punto psicológico, mente, espíritu, entrenamiento, MMA. En el proceso en que estamos vamos bien ya que estamos mentalizados de llegar al top este año y vamos por un buen camino. La victoria que tuvimos la semana pasada, lo hicimos bien, dimos una buena presentación, pero lamentablemente mi rival no quería salir ya después de ese golpe en la ingle y eso nos da un ratio de pelea, puesto que estamos en un nivel muy alto y causar tanto daño en la mitad del segundo round es muy bueno.

— ¿Qué sigue después de una pelea de este nivel?

Ya comencé a correr un poco, he comenzado a prepararme. Me encuentro en Perú disfrutando de la familia y estar con ellos, ya que es un momento muy valioso, porque durante todo el año estoy entrenando en el Sur de la Florida y vengo muy poco al Perú.

— Ya llevas varias peleas en la UFC, ¿valió la pena todo el esfuerzo de dejar el país?

En realidad dejé a mi familia aquí porque tenía un sueño. Siempre he soñado con que sería campeón mundial. Mi familia ya sabía que iba a hacer todo lo posible de estar en la UFC y que iba a ser campeón mundial: “Ahora, quizás, vamos a pasar un poco de hambre y angustia”, le dije a mi esposa y ella aceptó. Dejé la zona de confort para llegar a lo más alto. Mi manera de pensar es entrenar duro para llegar a lo más alto y ser campeón mundial.

— Hay un riesgo físico que es peligroso. ¿Cómo se maneja eso? Me refiero a la contundencia de una lesión, por ejemplo.

Sí, hemos visto que los golpes son de verdad a matar en la UFC. La gente se prepara al cien por ciento, pero los golpes no son iguales que el otro, ya que es una preparación distinta y fuerte. El nivel de pelea acá es intenso y debes saber que es muy diferente, por eso vemos KO de un solo golpe. Este es el alto nivel, donde yo quiero pertenecer y hacer historia. Yo he nacido para esto y solamente estoy haciendo lo que mi cuerpo quiere y tanto deseo ser campeón mundial.

— Pese al ‘no contest’ ante Aori Qileng, sigues invicto.

Sí, me preparo siempre para campeonatos mundiales. Para mí cada pelea es un campeonato y me preparo siempre para entrenar fuerte y en los entrenamientos paso momentos de angustia y a veces uno quiere tirar la toalla, pero yo sigo y lo que me caracteriza es trabajar duro para lograr grandes cosas.

— ¿Cómo tomas esto de ser referente de la UFC en Perú?

El rol es dejar todo para ser 100% atleta, es difícil ¿de qué vas a vivir? ¿en qué vas a trabajar? ¿qué necesitas? Pero sí tú analizas la inversión de tiempo y dinero, de acá a cinco o seis años recién se verá. Es el sacrificio que debes hacer para tener éxito. Acá en Perú no te pagan nada, 1.000 a 800 soles, que eso se va con la comida.

— ¿En otros países los gobiernos apoyan la MMA?

Allá en Estados Unidos y Brasil por lo que he podido ver hay mucho apoyo a los deportes. Es raro que no se apoye aquí a la MMA porque ya tenemos un campeón mundial –Jesús Pinedo se coronó en la categoría peso pluma en PFL– y estoy haciendo todo lo posible para que la UFC venga. Esperemos que nos den apoyo. Las MMA tienen su acogida porque ven la UFC y quieren pelear en jaula. Las MMA han evolucionado, después de Brasil viene Perú porque tiene un nivel muy alto. No entiendo cómo no hay apoyo al deporte, quizás porque lo ven muy salvaje, pero ese es el deporte que en los próximos años será bien visto en Perú y el mundo.

— ¿Cómo manejas el tema psicológico?

Para mí es lo primero que se tiene que trabajar porque lo primero es la cabeza, eso manda todo. Si a un oponente le rompes la mentalidad de que no puede más, se va a dar por vencido. Por eso hay que trabajar la cabeza porque estamos en un nivel tan alto que la gente trabaja los mínimos detalles y los errores se trabajan al milímetro.

— ¿Cómo encaras esta temporada?

Quiero llegar al top este año, me gustaría pelear con un top 15. UFC me ha puesto varios rivales y algunos se han caído o no han llegado al peso. El otro no quiso pelear por un impacto en la ingle que considero que no fue tan fuerte, pero es lo que toca. Quiero mostrar que puedo pelear con un top 15 porque tengo la capacidad y espero que la UFC me dé esa oportunidad.