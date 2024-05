La pequeña Emma Luciana nació para salvar la carrera deportiva de Mary Luz Andía. Así de hermoso y contundente. Le dijeron tantas veces que no podría, pero la marchista peruana ha demostrado que cada momento que comparte con su pequeña de casi dos años le da energía para soñar con más resultados positivos y va a París 2024 por los más grandes.

Mary Luz vive en Arequipa y en septiembre del 2022 fue madre de la pequeña Emma, fruto de su amor con el también marchista Luis Henry Campos. Cuando la depresión y la ansiedad hacían mella en sus resultados y la condromalacia a la rodilla no le permitía trabajar con normalidad, llegó al mundo su hija para calmar ese estado de ánimo, renovarlo y entender por qué la marcha era su pasión y lo quería compartir con la maternidad.

Si bien de su embarazo solo sabían sus allegados -no quería perder el apoyo deportivo-, escuchó muchas veces que no podría ser madre y deportista a la vez. Pero salió adelante. No hizo público su embarazo y su atención fue particular, ya que el seguro que tienen es solo deportivo, para lesiones. Lamentablemente hoy no existe una ley que protege a las deportistas que son madres y ya antes han levantado su voz atletas como Paola Mautino, entre otras.

Cuatro meses después de dar a luz ya estaba de vuelta a los entrenamientos ya que debía competir en el Panamericano de Nicaragua para seguir en el Programa de Apoyo al Deportista y, tras superar una nueva lesión -un tumor en la clavícula-, viajó con su pequeña de nueve meses a Brasil a disputar el Sudamericano de Marcha, donde logró el título, la clasificación para el Mundial de Atletismo de Budapest y la marca clasificatoria para París 2024.

“Antes de que llegue mi hija, mi salud mental estaba mal. Con su llegada pude mejorar y descansar por la paz que me transmitía” , nos dice Mary Luz. Si bien le faltan horas del día para poder cumplir su labor de madre y atleta, lo está viviendo de la mejor forma: “Es complicado y bonito”, asegura.

“Mis últimos resultados me dan seguridad para el futuro. Ahora tengo mucha paciencia y soy consciente que soy madre y estoy en un proceso se sacrificio, adecuándome a los horarios, coordinar con mi esposo. Buscar a mis compañeros que me puedan ayudar. He logrado salir del problema de salud mental gracias a mi hija”, nos cuenta sobre el proceso que lleva día a día.

Con la pequeña Emma aún en etapa de lactancia, la deportista de 25 años debe atenderla todo el tiempo, por lo que aún no ha podido dedicarse al 100% a la alta competencia. “Antes competir me generaba mucha presión, ahora me distraigo con la lactancia. Lo tomo todo con más calma y eso me ayuda a mejorar”, nos dice. Antes llegó a desmayarse por la presión de cada competencia, ahora sus pensamientos están en Emma y compite sin tanta presión.

Pero la exigencia es máxima. Felizmente cuenta con todo el apoyo de su esposo Luis Henry y de sus compañeros atletas. Incluso, en el primer viaje con su hija a Brasil (al Sudamericano) recibió la ayuda de Luz Mery Rojas, Paula Daruich y Ximena Zorrilla, quienes cuidaron a la bebé mientras los padres competían. Con ese soporte pudo competir y clasificar a París.

COMPAÑÍA COMPETENCIAS A LAS QUE VIAJÓ CON SU PEQUEÑA Sudamericano de Marcha 2023 - Oro y clasificación a Mundial de Budapest 2023 y marca para París 2024

Mundial de Budapest 2023 - Puesto 31

Mundial de Marcha por Equipos - Puesto 10 individual y medalla de Plata por equipos

Con la pequeña ha viajado a Brasil, Hungría y Turquía, siempre junto a Luis Henry, y ahora están planeando cómo hacer para ir a París. Esta vez, la bebé tendrá que quedarse con su abuela en Espinar (Cusco), por lo que viajarán un mes a esa localidad para que se vaya acostumbrando porque ahí se quedará para que los padres se concentren en la competencia olímpica.

Lui Henry estará en París gracias a su ránking y por ello están planificando cómo harán para no alejarse tanto tiempo de su pequeña por mucho tiempo. En principio, ella viajará primero y luego lo hará su esposo para cumplir con su competencia y de inmediato regresar.

“Estoy orgullosa de demostrar que es posible ser madre y estar en el alto nivel. Me siento muy contenta que voy logrando mis objetivos junto a mi hija”, nos dice. Y también piensa en quienes le dijeron que no podría. “Se siente bonito demostrar que se equivocan, que sí se puede”.





Reto olímpico

Mary Luz sabe que Kimberly García les “ha puesto la valla muy alta”, pero acepta el reto de pensar en grande. Ya ha subido a varios podios internacionales y su objetivo en París es meterse en el top ten, o incluso en el top 5 y también alienta -como todo el país- a que Kimi gane una medalla.

Con 25 años sabe que tiene mucho por delante y aún no logra entender del todo la competencia de 20km ya que hasta los 21 competía en 10km y luego llegó la pandemia y sus problemas de salud que complicaron su adaptación. Es parte del proceso de una atleta de élite. Solo que hoy tiene una ventaja: Emma, y con ella, camina hacia el éxito.

Y la marcha llega en buen momento. El último sábado, Kimberly García ganó el Gran Premio Rio Maior en Portugal, donde César Rodríguez logró la de plata en la categoría masculina. Mientras, en el Iberoamericano de Brasil, Evelyn Inga ganó la presea de oro y Luis Henry Campos se hizo de la de bronce.

Disciplina Juegos Olímpicos Juegos Paralímpicos Atletismo Gladys Tejeda

Thalía Valdivia

Luz Mery Rojas

* Jovana De la Cruz (Suplente)

Cristhian Pacheco

--

Kimberly Rodríguez

Evelyn Inga

Mary Luz Andía

César Rodríguez Bádminton / Parabádminton Inés Castillo Pilar Jáuregui

Giulina Póveda Vela Stefano Peschiera

Florencia Chiarella Tiro / Tiro para deportivo Nicolás Pacheco

Daniella Borda Jorge Arcela Surf Lucca Mesinas

Alonso Correa

Sol Aguirre Natación / Paranatación María Alejandra Bramont-Arias Rodrigo Santillán Esgrima María Luisa Doig Parataekwondo Angélica Espinoza Paraciclismo Cupo por definir Para tiro con arco Daniela Campos