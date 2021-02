Facundo Campazzo a El Comercio: “Estoy tratando de imponer mi juego en la NBA”

Conforme a los criterios de Saber más

Después de Lionel Messi, el deportista argentino en actividad más querido en el mundo es Facundo Campazzo. El armador de Denver Nuggets en la NBA y la selección argentina se ha convertido en un símbolo del baloncesto latinoamericano. Pese a mantener la timidez, el oriundo de Córdoba ha tenido que acostumbrarse a las cámaras y las declaraciones, y no huye del reto. En diálogo con El Comercio, el ex Real Madrid afirmó que no “busca ganarse un nombre en la NBA”.

En la NBA, después de un partido, Facundo no suele dialogar con la prensa: le cuesta hablar en inglés de manera fluida y el departamento de prensa de Denver Nuggets trata de cuidarlo. Este diario ha intentado en más de diez ocasiones poder conversar con el argentino en una conferencia de la NBA sin éxito alguno.

Facundo Campazzo está promediando 5.4 puntos, 2.1 asistencias y 0.9 rebotes.

No obstante, sí he podido conversar con algunos entrenadores sobre el desempeño de Campazzo en la NBA. Destaco dos conceptos brindados por Scott Brooks, coach de Washington Wizards, y de su entrenador en Denver Nuggets, Michael Malone.

El primero, dijo lo siguiente: “Es un gran jugador. Lucha, corre, está en todos lados en defensa y organiza el ataque. Es como un ‘mini Jokic’. Hace un poco de todo dentro del campo, tiene el estilo que yo quisiera en mi equipo. Definitivamente no es un rookie, ha jugado mucho en España y es muy talentoso”.





El segundo, describió el desempeño de Facu en la NBA: “Tienes que amar la energía y la pasión de Facundo en la NBA. Contribuye en ambos lados, en ataque organiza y en defensa está en todos lados. Contribuye con mucho entusiasmo y profesionalismo. Es un guerrero y hará todo lo necesario para ayudarnos a ganar, es por eso que lo respetamos mucho”.





Facundo Campazzo habló con El Comercio

Si bien por la NBA no pude llegar a conversar con el argentino, su departamento de prensa (Team Facu) organizó una conferencia virtual y El Comercio estuvo presente.

Le realicé la siguiente pregunta: “Facundo, pude hablar con varios entrenadores sobre tu persona y han destacado tu juego, ¿crees que te has ganado un nombre en la NBA?”.

El armador de Nuggets respondió lo siguiente: “No lo sé, te lo preguntaría a vos. Intento marcar impacto lo más rápido posible, imponer mi juego, obvio que siempre y cuando ayude al equipo. Ahora se están viendo más videos de mis jugadas, eso viene acompañado de los minutos que estoy teniendo, pero intento gastar la energía en ayudar a mis compañeros. No juego para ganarme un nombre en la NBA, juego para que el equipo gane”.

