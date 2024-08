Lo que parecía un podio asegurado para Oré se convirtió en una frustrante cuarta posición en el último momento. Durante las vueltas previas, Daniella había demostrado su destreza al mantenerse en el segundo lugar, justo detrás de su compañero de equipo Ramos. Sin embargo, el reinicio de la carrera, a solo una vuelta del final, trastocó sus planes. Al intentar evitar un contacto con Ramos, Daniella perdió el ritmo, lo que permitió que dos rivales la superaran.

Aunque desde el punto de vista de los puntos lo conseguido es significativo, es inevitable la sensación de frustración tras lo que fue, sin duda, una de las mejores actuaciones de Daniella en la Fórmula Nacional. Comenzó la carrera con calma, manteniendo sus líneas y atacando con precisión, logrando ascender del cuarto al segundo lugar antes de completar la primera vuelta.

A partir de ese momento, su ritmo fue constante, con Ramos firme en la punta y Oré protegiendo su segunda posición. A pesar de los intentos de Ferreyra por adelantarla, Daniella se mantuvo constante. Sin embargo, un despiste de uno los monoplazas del batallón posterior provocó la activación del auto de seguridad por tres vueltas, comprimiendo el grupo de competidores. En el reinicio de la carrera para el último giro, Daniella no pudo resistir la embestida de Ferreyra y, poco después, fue superada por Chiarello, el líder del campeonato, quien había remontado de manera espectacular tras caer a la décima posición en las primeras vueltas.

Fue una jornada difícil para Daniella en Río Cuarto. Aunque se mantiene en el segundo lugar del campeonato, la sensación de que pudo haber conseguido más la acompaña al dejar Córdoba. Hoy, mostró solidez, orden y un excelente manejo de carrera, pero el reinicio le pasó factura. Ayer, una mala partida también le costó posiciones. En pista, Daniella compite con la astucia de una veterana, pero en los momentos cruciales de reinicio o partida, está perdiendo valiosos segundos. Es fácil olvidar, al verla correr con tanta madurez, que solo tiene 17 años y que compite contra pilotos con más experiencia, tanto en edad como en conocimiento de los circuitos. Si Daniella ha llegado a la Fórmula Nacional Argentina para sumar horas y experiencia son estas jornadas las que tiene que valer el doble en su formación.

En términos de puntos, el resultado es valioso; en términos de ego, es doloroso; pero en términos de experiencia, es invaluable. Tal vez hoy Daniella no comprenda completamente cómo se le escapó la victoria. ¿Fue mala suerte? No. Quizás faltó un poco más de agresividad en el reinicio, y tal vez priorizó demasiado la posición de su compañero. Es cierto que no se lleva los puntos que esperaba, pero también es probable que esta lección quedará grabada en su memoria.