Para Jorge Ramos, presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa Perú (Asab), los números redondos son una barrera psicológica para los inversionistas, a pesar de no haber ninguna razón para decir que los US$100 mil conforman un precio que pueda servir de referencia.

“El solo hecho de ser un número redondo, los US$ 100 mil, genera que muchos inversionistas se pongan a tomar ganancias en ese nivel y por eso no pudo llegar ni sobrepasarlo. Será un hito importante si llega a esa cifra”, comentó.

Para el especialista, el reciente impulso tuvo que ver con el discurso del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre favorecer a las criptomonedas. Además, afirmó que desde su elección ha habido un ‘rally’ importante y el Bitcoin subió un 25%.

Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB, coincidió en que el alza se debió al discurso de Trump, pero que ya venía subiendo fuertemente desde mediados de marzo. “Se mantuvo en un rango que no sabíamos si era acumulativo [los beneficios se reinvierten en el mismo fondo para aumentar su valor, es para crecimiento a largo plazo] o distributivo [se transfieren parte de las ganancias en forma de dividendos, generando ingresos regulares]. En este caso fue acumulativo y luego, cuando gana Trump, la criptomoneda saltó muy fuerte”, explicó.

Leno también coincidió en que, desde el punto de vista psicológico, los números redondos son difíciles de romper. “Con eso no digo que no vaya a romper esa barrera en el futuro. Por ahora esa barrera gigantesca de los US$ 100 mil es psicológicamente difícil de romper y debería costar, por lo que, probablemente, va a fluctuar entre los US$ 99.800 y US$ 80 mil, tanto al alza como a la baja”, agregó.

Así, Leno advierte que, probablemente, las personas seguirán buscando este tipo de activos y se conviertan en un activo refugio y, en ese tránsito, se sobrepasarían los US$ 100 mil para alcanzar los US$ 120 mil o US$ 150 mil en algún momento del 2025 o 2026.

“No puedo afirmarlo, pero si nos basamos en las estadísticas y en el comportamiento del mercado y vemos la fortaleza del Bitcoin y cómo se ha incrementado, todo podría apuntar a que la demanda va a seguir sostenida frente a una oferta que es limitada”, agregó.

Walter Bazán, profesor de Economía e Investigador de la Universidad del Pacífico, afirmó que, además de la victoria de Trump, otro factor que favoreció al mercado fue que la Reserva Federal (FED) haya bajado su tasa de interés.

“Este movimiento es como un estímulo para Bitcoin, porque es un activo refugio contra la inflación y la recesión, pues muchos piensan que habrá recesión en Estados Unidos, todavía no se sabe, pero el Bitcoin actúa como el oro, tiende a subir su precio cuando hay incertidumbre en términos de recesión”, dijo y especificó que ese escenario se da en condiciones normales; como, por ejemplo, sin una guerra de por medio.

Luego, explicó Bazán, en la segunda o tercera semana de noviembre, el Nasdaq le dio la bienvenida al Bitcoin a través de un ETF (Fondo Cotizado en Bolsa) de BlackRock. “Fue listada y esos dos hechos [el apoyo de Trump de la reducción de las tasas] hicieron que Bitcoin tome impulso”, agregó.

Otro factor es que China empezó a mostrarse amigable con las criptomonedas, lo que hizo que el mercado, en particular el del Bitcoin, suba. Sin embargo, Bazán comentó que hay que tener cuidado con este hecho pues China suele aceptar las criptomonedas y luego borrarlas o regularlas más.

“La gente va a tomar ganancias. Una vez que llegó cerca de los US$ 100 mil, retrocedió. Creo que lo esperado es que cierre el año en US$ 80 mil. Mientras cierre en el rango de los US$ 75 mil y US$ 100 mil, no va a haber ninguna sorpresa”, anotó.

Valores y barreras

Leno señaló que el Bitcoin se divide en etapas, la primera es la de hace 10 años donde era una gran incertidumbre y nadie entendía lo que era, moviéndose así en una zona gris donde podría, incluso, interpretarse como un modelo piramidal u estafa.

Luego, hace unos años atrás, las personas entendieron lo que era realmente, pero seguía en una zona gris. Este año, dice Leno, la criptomoneda ha dado un gran salto, sobre todo en los fondos de inversión como BlackRock o Fidelity, los fondos más grandes del mundo.

Según Leno, los ETF de Bitcoin formalizan la criptomoneda y la hacen más asequible. “Hoy, si uno quisiera comprar una unidad de Bitcoin, tendría que invertir casi US$ 100 mil, pero si uno compra un ETF del Bitcoin, puede comprarlo por el equivalente de alrededor de US$ 50 ¿Qué quiere decir?, que se ha hecho asequible y se ha formalizado”, anotó.

Sobre la oferta limitada de esta criptomoneda, señaló que existen 21 millones de acciones en circulación. Es decir, la oferta es limitada, mientras que la demanda es infinita. “Eso lo hace sumamente anti-inflacionario y anti devaluatorio”.

Sobre ello, Ramos explicó que cada vez se hacen menos Bitcoins, proceso conocido como ‘halving’ de criptomonedas, y eso hace que, de alguna manera, la oferta sea limitada.

“Lo que el inversionista debe saber es que no existe un valor fundamental para la criptomoneda. No podemos decir que su valor es US$ 100 mil o US$ 50 mil, porque no existe. El movimiento es básicamente por oferta y demanda. El inversionista debe tener cuidado cuando está dentro de activos especulativos”, explicó Ramos, y señaló que los inversionistas no deben tener en su portafolio más de un 5% de un activo especulativo, como la criptomoneda.

Según Ramos, a la fecha, se han negociado más de US$ 25 millones en ETF de Bitcoin en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Así, los 4 ETF de Bitcoin son iShares Bitcoin Trust (BVL: IBIT), Purpose Bitcoin USD ETF (BVL: BTCCU), VanEck Bitcoin Trust (BVL: HODL) e Invesco Galaxy Bitcoin (BVL: BTCO).

Bazán explicó que el perfil de quienes invierten en estas ETF en la BVL son jóvenes de entre 25 y 40 años que tienen ahorros y tratan de tener buenas ganancias comprando Bitcoin ETF.