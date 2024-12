El último reporte de Mercado de Casas de Playa para la temporada 2025 de RE Propiedades señala que la oferta de casas y departamentos en renta ubicados al sur de Lima muestran un incremento en el nivel de precios para esta temporada respecto a la anterior. Así, el precio de renta puede variar desde los US$ 3.500 hasta los US$ 36.000 en casas, mientras que en la oferta de departamentos los precios oscilan entre los US$ 4.500 y los US$ 24.000 por la temporada completa.

“La temporada de verano 2025 abarca los meses comprendidos entre diciembre de 2024 y abril de 2025, incluyendo las fiestas de Semana Santa”, comenta Sandro Vidal, director de Consultoría e Investigación de RE Propiedades. Respecto a la compra de casas y departamentos en las playas del sur de Lima, Urbania registra que los tickets más elevados se encuentran en la zona Asia - Cañete, con un precio promedio de venta de casas de alrededor de S/ 11,2 millones. El menor ticket en departamentos se encuentra en Punta Negra, con S/ 546 mil. En promedio, Santa María del Mar registra precios de compra de departamentos por poco más de S/ 2,4 millones y en casas, por poco más de S/ 1,3 millones. San Bartolo, por su lado, registra un precio de compra promedio de departamentos de más de S/ 1,1 millones, y en casas, de S/ 631 mil, también en promedio. En una de las playas vecinas, Punta Negra, el precio mínimo promedio es de medio millón de soles para departamentos. En casas, de la cifra alcanza los S/ 1,4 millones. Además, en Punta Hermosa el precio promedio de los departamentos de playa supera los S/ 2,1 millones, y el precio promedio de casas, los S/ 5 millones. En Asia - Cañete, el precio de los departamentos supera los S/ 1,3 millones, mientras que las casas llegan a los S/ 11,2 millones, en promedio.

Oferta de renta La oferta de casas de playa para alquiler se mantuvo estable respecto a la temporada anterior. En los balnearios del sur de Lima se ofrecen casas de playa con dimensiones de entre 115 m2 a 900 m2. El 50% del total de casas de playa registradas en este periodo de verano se concentran en el distrito de Asia, lo que equivale a una reducción de 6% respecto a la proporción registrada en el 2024. En tanto, Punta Hermosa continúa registrando un incremento en precio de 4%. En el 2023, sus precios se incrementaron un 3%. En el distrito de Santa María del Mar se presentó una concentración del 8% de la oferta. En cuanto a los departamentos de playa en renta, se ofrecen desde los 60 m2 hasta los 364 m2 y la mayor oferta se ubica también en el distrito de Punta Hermosa, con 54% de la muestra identificada por RE Propiedades. 18,3% se incrementó el precio de renta de casas de playa para el verano 2025 El aumento se da respecto a la temporada verano 2024. En ese mismo periodo, el precio de renta promedio por mes y semanal aumentó en 7,4% y 25,8%, respectivamente, según un informe de RE Propiedades. Esta cifra es ligeramente inferior a la del verano pasado, cuando alcanzó el 55%. La oferta de departamentos de playa en Santa María del Mar fue mayor respecto al año pasado y pasó de 15% a 19%, mientras que en San Bartolo alcanzó una proporción de 14%, reduciéndose 7% respecto al verano anterior. Demanda Según Urbania, a setiembre de este año San Bartolo representaba el 13,3% de las búsquedas en la plataforma en la zona de playa, mientras que la oferta llega al 10% del total. Asia representa el 38,8% de las búsquedas y tiene una oferta de 42,6% (ver infografía). “La oferta de alquiler ha aumentado un 37% a nivel interanual, mientras que la demanda ha subido un 27% con respecto a agosto de este año. La oferta de compra - venta ha aumentado un 45% a nivel interanual, mientras que la demanda se ha incrementado un 42% en comparación a setiembre del 2023″, señalaron desde Urbania. Proyectos El Condominio La Jolla, que se ubica en el kilómetro 101 de la Panamericana sur –a un paso del Boulevard de Asia– consta de lotes para casas de playa y departamentos. Javier Musiris, representante de La Jolla, comenta que la etapa de lotes cuenta con un gran porcentaje vendido y los propietarios han completado ya la construcción de más de 70 casas. En cuanto a la etapa de departamentos, las primeras dos torres se encuentran vendidas y la construcción de la tercera torre está planeada para el 2025. “El ticket promedio para los lotes es de US$ 240 mil, y para los departamentos en preventa, desde los US$ 260 mil. Esto reflejan la exclusividad del condominio”, señala. Según Musiris, están explorando la posibilidad de desarrollar otro proyecto similar en una ubicación costera al sur de Lima. Dúplex en los Condomios Miramar En el Grupo Octagon cuentan con el Condominio Miramar, en San Bartolo, cuya primera y segunda etapa ya fueron entregadas y vendidas en un 100% y 70%, respectivamente. La entrega de la tercera y última etapa está programada para la segunda mitad del 2026. “Al cierre de octubre, hemos colocado más de 50 departamentos, esperamos incrementar el ritmo de ventas hacia fin de año y superar los 60 vendidos”, refiere Karianna Ramírez gerente general adjunto del Grupo Octagon. Piscina de la etapa II de Miramar. En el año, el grupo ha evaluado y tenido en carpeta la compra de tres terrenos en San Bartolo, donde invertirían alrededor de S/ 30 millones por cada uno. “Después de Ocean Reef y ahora Miramar, sumamos en total 500 departamentos en este distrito”, agrega. En Menorca Inversiones también cuentan con Costa Linda, en Chilca, con lotes desde 200m² a los que se puede acceder a partir de los US$ 30 mil. Además, con un proyecto en Punta Rocas llamado Las Rompientes, con terrenos desde los US$ 46 mil. Manuel de la Barrera, gerente central comercial, adelanta que para fines de año lanzarán dos nuevos productos en el sur chico frente al mar. Además, Menorca lanzó a inicios de año la cuarta etapa del proyecto Caleta San Antonio, un Condominio Casa Club frente al mar en Quilca, Camaná, Arequipa, que ofrece terrenos con desde 150 m² para construir casas de playa. De la Barrera señala que se ha avanzado bastante en ventas y el ritmo crecerá luego del invierno. “Desde el 15 de octubre hasta después de Semana Santa es la época pico de venta en toda la zona”, dice.

5,2% se incrementó el precio de renta de departamentos por temporada completa El aumento se da respecto al verano del 2024. En el mismo periodo, la renta promedio por mes y semanal aumentó en 0,6% y 18,7%, respectivamente, según el mismo informe. Centros comerciales Se espera que en diciembre dos centros comerciales en el sur de Lima, en el distrito de Punta Hermosa, inicien operaciones. El primero, llamado “Centro Comercial KM40″ es desarrollado por la Inmobiliaria Alta Visione y tiene como inversionista a Jefferson Farfán, exjugador de fútbol. El segundo complejo comercial es el “Boulevard Puntamar”, desarrollado por el Grupo Algeciras. La construcción de Algeciras viene acompañada de una zona de 37 mil hectáreas donde la inmobiliaria Menorca desarrollará 700 viviendas con su más alto estándar, Menorca Collection. Rafael Villanueva, CEO de Algeciras, explica que este condominio de playa ha sido calificado como de primera vivienda. Para Vidal, estos centros comerciales buscan satisfacer la demanda generada por las personas que visitan el sur de Lima en las temporadas de verano y a los residentes de la zona que han venido creciendo en la última década.