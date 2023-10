Este sábado 21 de octubre del 2023, Islam Makhachev y Alexander Volkanovski en vivo online se enfrentarán por el campeonato de peso ligero. Las peleas preliminares de la UFC 294 están pactadas para iniciara a las 9:00 a.m. (hora local), mientras que las estelares comenzarán a la 1:00 p.m., desde el Etihad Arena de Abu Dhabi de Emiratos Árabes. En un inicio, Makhachev defendería su título ante el brasileño Charles Oliveira, sin embargo, este no estará presente debido a una lesión. Por ello, su reemplazante será Volkanovski, quien cayó el pasado febrero ante el actual campeón. La transmisión del evento se puede ver a través de FOX Sports Premium, ESPN, Star Plus, UFC Fight Pass y Eurosport.

