Fútbol femenino: el inicio del sueño dorado

Este 2019 ha sido distinto para el fútbol femenino en el Perú. Empezando con la llegada del técnico Doriva Bueno, campeón de dos Sudamericanos con la selección brasileña. Su presencia no solo cambió la mentalidad de la futbolista peruano, sino que también se unió en la lucha de sus “hijas” en busca del profesionalismo en el deporte. Trabas hubo, claro. El camino no es fácil, pero han sabido ingeniárselas a pesar del poco apoyo.

En este año hubo doce microciclos y nueve amistosos. Cuatro de ellos ante otras selecciones (dos con Colombia y dos con Bolivia) y una que fue televisada por primera vez. A eso se le suma que este miércoles 10 de julio viajaron a Chincha para hacer una mini pretemporada de once días. El objetivo es claro: los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde compartirán grupo con la mundialista Argentina, Costa Rica y Panamá.

Fixture de la selección peruana en los Panamericanos FECHA HORA PARTIDO Estadio 28 de julio 8:30 p.m. vs. Argentina San Marcos 31 de julio 8:30 p.m. vs. Costa Rica San Marcos 3 de agosto 5:30 p.m. vs. Panamá San Marcos

Tanto el profeso como las 18 jugadoras saben lo que significa el torneo. No solo porque se juega en nuestro país, sino porque puede ser un punto de quiebre para el fútbol femenino, un deporte que está avanzando a pasos agigantados en todo el mundo (el Mundial Francia 2019 es ejemplo de ello).

“El profesor nos ha cambiado el chip. Antes solo pensábamos en defendernos, que no nos goleen. Ahora creemos que podemos atacar, manejar el balón, jugar. Somos más ordenadas tácticamente”, nos contaba hace poco Nahomi Martínez, la ‘10’ de la Bicolor.

El profesor Doriva Bueno y el preparador físico Jorge Colombo. (Foto: FPF)

El viaje a Chincha no es un gasto en vano. Al contrario. Ahí, el técnico podrá trabajar como quisiera hacerlo siempre: a doble horario. Mañana y noche. “Ayudará mucho en el tema físico porque no será el entrenamiento normal que teníamos por las noches en el que muchas chicas llegaban cansadas del trabajo. Ahora podrán dar más del cien por ciento”, comenta el preparador físico Jorge Colombo, también brasileño.

La ilusión de todas las futbolistas peruanas (las que llegan y las que no) es que Perú obtenga una medalla. Quizás se dé. Quizás no. En el fútbol el resultado no siempre determina algo. A veces es bueno ver más allá: el rendimiento en el juego y las ganas de un grupo de chicas que para jugar al fútbol tienen que sortear más obstáculos que cualquier varón.