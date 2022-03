Los ojos del golf latinoamericano se posaron durante una semana en el imponente marco que genera Casa de Campo Resort & Villas, sede por tercera vez del campeonato más importante de aficionados más importante de la región. El Latin America Amateur Championship (LAAC) desplegó toda su magia sobre Teeth of the Dog, allí donde Aaron Jarvis sorprendió a propios y extraños y se adueñó, entre otros beneficios, del pasaporte al Masters y a The Open en 2022.

Pero como sucedió en las ediciones anteriores en Casa de Campo, uno de los grandes protagonistas fue justamente el escenario en que se desarrolló el evento. No sólo el campo de golf, sino el resort #1 del Caribe en su totalidad. Así lo reflejaron jugadores, directivos y referentes de este deporte a nivel global.

Puntero tras los primeros 36 hoyos, Julián Perico aseguró que “Casa de Campo es un lugar impresionante. Los lugares como Altos de Chavón, Minitas Beach, La Marina, las habitaciones, la comida, es todo un espectáculo. Para mí es el mejor lugar del mundo, si tengo que elegir un lugar para ir de vacaciones o recomendarle a alguien le diría que venga aquí”.

Mateo Fernández de Oliveira, quien llegó al LAAC con el mejor ranking amateur de todo el field, coincidió con el peruano: “Cualquier golfista que sea amante de este deporte, y más si no jugó Dientes de Perro, Casa de Campo es el primer lugar que recomendaría por todo lo que ofrece el resort, con lugares tan lindos como Altos de Chavón, Minitas Beach y La Marina, estoy seguro que van a pasar momentos que van a recordar para toda la vida”, comentó el argentino, quien finalizó segundo detrás de Jarvis.

Julián Périco culminó en el Top 10 en el último Latin America Amateur Championship. (Foto: LAAC)

Pero no sólo los jugadores quedaron fascinados con la majestuosidad de Casa de Campo. Sydney Wolff, presidente de la Asociación de Golf de Puerto Rico, aseguró: “Además de los 3 campos de golf espectaculares, tiene de todo. Muchos sitios para comer, para descansar y relajarse, para mí es el mejor sitio del mundo. La mayoría de los torneos que organizo fuera de la Asociación los hacemos aquí, por el tremendo staff de todo el complejo que siempre da el mejor servicio posible. Para mí es, por lejos, el resort N° 1″.

“Es la primera vez que vengo a Casa de Campo y, si vuelvo a República Dominicana, seguro que regreso aquí por todo el entorno, los campos de golf, los buenos restaurantes, las playas, piscinas, bonitas villas, tranquilidad, todas las actividades que ofrece, realmente es un destino espectacular”, agregó Gabriel Morgan, Vicepresidente de la Federación Chilena de Golf.

“La oferta es muy variada en Casa de Campo, un lugar realmente excepcional que vale la pena conocer. Sin dudas, la vedette es el golf con tres campos de golf espectaculares diseñados por el gran Pete Dye. Dientes de Perro tiene algunos hoyos que te dejan con la boca abierta, con hoyos extraordinarios y los par 3 en los que no podes dejar de sacar fotos. La playa, la amabilidad de la gente, los atardeceres, Altos de Chavón, las villas, todo es perfecto en Casa de Campo”, dijo entusiasmado Paco Alemán, analista de Golf Channel Latin America.

La Marina, uno de los lugares que brillan en Casa de Campo.

Para Luis Felipe Álvarez, Senior Manager Latin America & Caribbean de Acushnet Company (Titleist y FootJoy) Casa de Campo “es uno de los mejores destinos que hay de todo el mundo, no solo para golf, sino para sitio de recreación, vacaciones, de residencia. Para mí es calidad, sobre todo, de arquitectura, de diseño, de gastronomía, de su gente, de la atención, del servicio, y de los campos de golf. Simboliza todo lo que es hacer las cosas bien hechas, con nivel Premium, por eso Casa de Campo fue, es y será un destino predilecto por muchos años”.

Casa de Campo es sinónimo de excelencia y así lo reflejaron los distintos referentes del golf latinoamericano y el caribe en el marco de la séptima edición del LAAC. No hay dudas: el resort #1 de la región es el lugar preferido de jugadores, directivos, periodistas y empresarios relacionados con este deporte y no sorprende que el Masters, The R&A y la USGA lo hayan elegido, una vez más, para llevar adelante el “Major” de los aficionados en Latinoamérica.

